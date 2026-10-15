Ajker Patrika
En
মধ্যপ্রাচ্য

সিরিয়ায় উপকূলীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুই আসাদপন্থীর মৃত্যুদণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৬, ০০: ০০
সিরিয়ায় উপকূলীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুই আসাদপন্থীর মৃত্যুদণ্ড
বৃহস্পতিবার আলেপ্পোর ‘প্যালেস অব জাস্টিস’-এ বিচার চলাকালীন হাতকড়া পরা সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি। ছবি: আল-জাজিরা

সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৫ সালের মার্চে উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আসাদের দুই সমর্থককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি সামরিক আদালত। একই ঘটনায় আসাদপন্থী আলাউই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শত শত বেসামরিক মানুষকে হত্যার দায়ে বর্তমান সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর এক সদস্যকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের জাস্টিস প্যালেসে অবস্থিত সামরিক ফৌজদারি আদালত এই রায় দেন বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিরিয়ান আরব নিউজ এজেন্সি (সানা)।

আল-জাজিরা জানায়, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি হলেন আল-ওয়াদ্দাহ ইসমাইল ও মাহের আলী। গৃহযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত উসকে দেওয়া এবং সরকারি বাহিনীকে আক্রমণের উদ্দেশে সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। একই মামলায় মাহের ওসমান নামের আরেক আসামিকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি।

পৃথক রায়ে নতুন সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৮২ তম ডিভিশনের সদস্য মোহাম্মদ বাকুরকে ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যার দায়ে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর নির্যাতনের দায়ে আম্মার আবদুল আলকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্যদিকে আবদুল রউফ বাকরজান ও মোহাম্মদ জারজুরিকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

২০২৫ সালের মার্চে সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েক দিনের সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় অন্তত ১ হাজার ৪২৬ জন নিহত হন। তাঁদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক এবং আলাউই সম্প্রদায়ের সদস্য। লাতাকিয়া, তারতুস ও হামা প্রদেশে সংঘটিত এসব ঘটনায় সাবেক আসাদ সরকারের অনুগত সশস্ত্র যোদ্ধা এবং নতুন সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী—উভয় পক্ষের সদস্যদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ওঠে।

সরকারি তদন্ত কমিটির তথ্য অনুযায়ী, সহিংসতার সময় ২৩৮ জন সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য আসাদপন্থী যোদ্ধাদের হামলায় নিহত হন। এরপর সরকারি বাহিনীর প্রায় দুই লাখ সদস্য ও সামরিক সহায়তাকারী ওই অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড চালানোর অভিযোগ ওঠে।

তদন্ত কমিটি হত্যা, পরিকল্পিত হত্যা, লুটপাট, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক আচরণের মতো গুরুতর লঙ্ঘনের তথ্য নথিভুক্ত করেছে। এসব ঘটনায় ২৯৮ জন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করা হয়েছে।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের শেষ দিকে আসাদ সরকারের পতনের পর সাবেক সরকারের অনুগত সেনা ও মিলিশিয়া সদস্যদের একটি অংশ পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নেয়। সেখান থেকেই ২০২৫ সালের মার্চে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়।

এই বিচারকে সিরিয়ায় নতুন সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সহিংসতার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আগে গত ১৭ সেপ্টেম্বর একই ঘটনায় চার আসামির মামলায় একজনকে মৃত্যুদণ্ড, একজনকে যাবজ্জীবন এবং একজনকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়; অপর আসামি খালাস পান।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডসিরিয়াবিচারকমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত