লাতিন আমেরিকা

হন্ডুরাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: এগিয়ে মধ্যপন্থী নাসরাল্লা, ট্রাম্প তুলেছেন কারচুপির অভিযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির প্রেসিডেন্টপ্রার্থী সালভাদর নাসরাল্লা। ছবি: সিসি আর্কাইভ
মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির প্রেসিডেন্টপ্রার্থী সালভাদর নাসরাল্লা। ছবি: সিসি আর্কাইভ

হন্ডুরাসে চলছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ফল প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব ও জালিয়াতির অভিযোগের মধ্যে লড়াইয়ে এগিয়ে আছেন মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির প্রার্থী সালভাদর নাসরাল্লা। তাঁর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী নাসরি আসফুরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন পেয়েও লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েছেন। যদিও তাঁদের মধ্যকার ব্যবধান বেশি নয়। অন্যদিকে শাসকপক্ষের প্রার্থী বামপন্থী লিব্রে পার্টির রিক্সি মনকাদা অনেকটাই পিছিয়ে আছেন।

নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ৬৮% ভোট গণনা শেষে দেখা গেছে নাসরাল্লা পেয়েছেন ৪০.১৩% ভোট এবং আসফুরা পেয়েছেন ৩৯.৭১ %। এই দুইজনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ৯ হাজার ১২৯ ভোট। অথচ সোমবারের প্রাথমিক ফলাফলে আসফুরাই প্রায় ৫০০ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। আর রিক্সি পেয়েছেন ১৯.০৯% ভোট।

ফল প্রকাশে বিলম্ব নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকলে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সিস্টেমে সমস্যা হওয়ায় প্রায় ২০% ভোট গণনা করা যাচ্ছে না। এ সময় ট্রাম্প ভোট কারচুপির অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, ফলাফল পরিবর্তন হলে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানানো হবে।

গত সোমবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এক পোস্টে ট্রাম্প অভিযোগ করেন, ‘হন্ডুরাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। যদি তারা তা করে, কঠোর মূল্য দিতে হবে! হন্ডুরাসের জনগণ ৩০ নভেম্বর বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছে।’

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নাসরাল্লা ও আসফুরা দুজনের ভোটই ৪০%-এর নিচে। দুজনের ভোট হাতে গণনা করতে হবে। গণনার তথ্য এখন থেকে সরাসরি গণমাধ্যমে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রকাশ করা হবে।

তারা আরও জানায়, প্রাথমিক দ্রুত গণনার সিস্টেমে সমস্যা হয়েছিল এবং তাদের ওয়েবসাইটও বেশিরভাগ সময় বন্ধ ছিল। এতে কারচুপির আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

আরও দুই মিত্র হারালেন মাদুরো, লাতিনে ভেনেজুয়েলার পাশে এখন কারাআরও দুই মিত্র হারালেন মাদুরো, লাতিনে ভেনেজুয়েলার পাশে এখন কারা

হন্ডুরাসের নির্বাচনে ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিওমারা কাস্ত্রোর স্বামী সাবেক প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল জেলায়া। তিনি এক্স প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, এটি মনকাদার নির্বাচনী প্রচেষ্টা রোধ করার একটি চেষ্টা। হন্ডুরাসের জনগণ গণতন্ত্র রক্ষায় দাঁড়াবে বলে আশা করছি।

তিনি আরও লেখেন, ‘আমরা যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করি, আমরা সক্রিয়। আমরা দেশপ্রেমিক এবং কেউ হার মানে না।’

সোমবার সন্ধ্যায় মনকাদা বলেন, নির্বাচন এখনো শেষ হয়নি। অন্য দলগুলো ভোট প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এছাড়াও নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের নিন্দা জানান তিনি।

এদিকে ভোট গণনার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মার্কিন ফেডারেল রেকর্ড বলছে, গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারাগার থেকে মুক্তি পান হন্ডুরাসের জাতীয় পার্টির সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান অর্লান্ডো হার্নান্দেজ। মাদক পাচার ও অস্ত্র সংক্রান্ত অভিযোগে ৪৫ বছরের সাজা হয়েছিল তাঁর। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তাঁকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেন ট্রাম্প। গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করে যে হার্নান্দেজকে ক্ষমা করা হয়েছে।

ট্রাম্প আসফুরার পক্ষ নিয়ে বলেন, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কাজ করবেন ৬৭ বছর বয়সী আসফুরা। এ সময় মনকাদাকে ‘কমিউনিস্ট’ বলে অভিহিত করেন তিনি। অন্যদিকে নাসরাল্লাকেও ‘বর্ডারলাইন কমিউনিস্ট বলে আখ্যা দেন তিনি।

তবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন ৭২ বছর বয়সী টেলিভিশন উপস্থাপক নাসরাল্লা। প্রেসিডেন্ট কাস্ত্রোর অধীনে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এবার দুর্নীতি দমন ও আইনশৃঙ্খলা ফেরানোর অঙ্গীকার নিয়ে প্রেসিডেন্ট হতে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন নাসরাল্লা।

বিষয়:

প্রেসিডেন্টনির্বাচনডোনাল্ড ট্রাম্প
মিয়ানমারে আফিম চাষ বেড়েছে বহুগুণ, সংঘাত ও দারিদ্র্যে চোরাচালানে জড়াচ্ছেন কৃষকেরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৭
ছবি: এএফপি
ছবি: এএফপি

জাতিসংঘ বলছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত মিয়ানমারে আফিম চাষ এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংঘাত, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশটির কৃষকেরা অবৈধ বাণিজ্যের দিকে ধাবিত হওয়ায় গত এক বছরে পপি চাষ ১৭ শতাংশ বেড়েছে।

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দমন সংস্থা (ইউএনওডিসি) এক প্রতিবেদনে বলেছে, এ বছর মিয়ানমারে ৫৩ হাজার ১০০ হেক্টর এলাকাজুড়ে পপি চাষ হয়, যা ২০২৪ সালের ৪৫ হাজার ২০০ হেক্টর থেকে বড় ধরনের বৃদ্ধি। আফগানিস্তানে উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে মিয়ানমার এখন বিশ্বের প্রধান অবৈধ আফিম উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে অবস্থান আরও দৃঢ় করেছে।

তালেবানের নিষেধাজ্ঞার পর আফগানিস্তানে আফিম চাষ কমেছে: জাতিসংঘতালেবানের নিষেধাজ্ঞার পর আফগানিস্তানে আফিম চাষ কমেছে: জাতিসংঘ

ইউএনওডিসির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধি ডেলফিন শানজ এক বিবৃতিতে বলেন, মিয়ানমার এখন এক সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফিম অর্থনীতির যে ব্যাপক বিস্তার দেখা গেছে, তা ভবিষ্যতে আরও বাড়ার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে।

মিয়ানমারে ‘শান্তির ফুল’ পপির কারণে দেশে বাড়ছে উদ্বেগমিয়ানমারে ‘শান্তির ফুল’ পপির কারণে দেশে বাড়ছে উদ্বেগ

২০২১ সালে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার পর মিয়ানমার ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতায় রয়েছে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সশস্ত্র প্রতিরোধের মধ্যে জান্তা সরকার ২৮ ডিসেম্বর বহুল সমালোচিত সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইউএনওডিসি জানিয়েছে, ২০২০ সাল থেকে মিয়ানমারে আফিম চাষ ক্রমাগত বাড়ছে। একই সময়ে আফিমের দাম দ্বিগুণ হওয়ায় এ প্রবণতা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি দেখা গেছে দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় শান রাজ্যে। এখানে আফিম উৎপাদন ৩২ শতাংশ বেড়েছে। আর চিন রাজ্যে বৃদ্ধির হার ২৬ শতাংশ।

তবে দক্ষিণাঞ্চলীয় শান রাজ্যে এই হার ৪৪ শতাংশ। সামরিক বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই তিন রাজ্যেই সংঘাত চলছে।

ইউএনওডিসির প্রতিবেদনের বিষয়ে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের মুখপাত্রের মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেছিল দ্য গার্ডিয়ান, তবে সাড়া মেলেনি।

বিষয়:

মিয়ানমারদারিদ্র্যসংঘাতগৃহযুদ্ধকৃষক
দিল্লির বায়ুদূষণে দমবন্ধের জোগাড়: ৩ বছরে হাসপাতালে ভর্তি ২ লক্ষাধিক শ্বাসতন্ত্রের রোগী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দিল্লির ছয়টি সরকারি হাসপাতালে দুই লাখের বেশি তীব্র শ্বাসতন্ত্রের রোগী নথিভুক্ত হয়েছে। সে সময় ৩০ হাজারের বেশি রোগীকে শ্বাসজনিত অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

দিল্লি ও এর আশপাশের এলাকায় বায়ুদূষণ নতুন নয়; বিশেষত শীতকালে পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে পড়ে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (যা বিভিন্ন ধরনের দূষণকারী কণা পরিমাপ করে) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত সীমার ২০ গুণের বেশি অবস্থানে রয়েছে।

বিবিসি জানিয়েছে, দিল্লির বায়ুদূষণের পেছনে একক কোনো কারণ নেই। কারখানা থেকে কার্বন নিঃসরণ, যানবাহনের ধোঁয়া, তাপমাত্রা কমে যাওয়া, বাতাসের গতি হ্রাস পাওয়া এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলোয় ফসলের খড় পোড়ানোর মতো বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে রাজধানী শহরের দূষণ বাড়ছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির ছয়টি প্রধান হাসপাতালে নথিভুক্ত তীব্র শ্বাসতন্ত্রের রোগী ২০২২ সালে ছিল ৬৭ হাজার ৫৪ জন, ২০২৩ সালে ৬৯ হাজার ২৯৩ এবং ২০২৪ সালে ৬৮ হাজার ৪১১ জন।

ভারত সরকার পার্লামেন্টে জানিয়েছে, তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দিল্লিতে দূষণের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। তবে এখান থেকে নিশ্চিত বলা যায় না, দূষণই এর প্রত্যক্ষ কারণ।

গত এক দশকে শীতকালে বহুবার দিল্লির গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪০০-এর মাত্রা ছাড়িয়েছে।

গত সপ্তাহে বিবিসির প্রতিবেদন বলা হয়, বিষাক্ত বাতাসে দিল্লি ও এর আশপাশের হাসপাতালগুলোয় অসুস্থ শিশুদের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে।

বিষয়:

দিল্লিবায়ুদূষণবিবিসিহাসপাতাল
আমি আগের তুলনায় এখন আরও বেশি প্রাণবন্ত—বলেই মন্ত্রিসভায় ঘুমিয়ে পড়লেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ১৯
বারবার বাইডেনকে ঘুমকাতুরে বলে উপহাস করা ট্রাম্প এখন নিজেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঘুমাচ্ছেন। ছবি: সংগৃহীত
বারবার বাইডেনকে ঘুমকাতুরে বলে উপহাস করা ট্রাম্প এখন নিজেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঘুমাচ্ছেন। ছবি: সংগৃহীত

ওয়াশিংটনে স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ঠিক বারোটার কিছু পর মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হয়। সেখানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বভাবমতোই প্রথমে ‘ঘুমকাতুরে জো’ বাইডেনকে নিয়ে কিছু কথা বলেন। এরপরই তিনি দাবি করেন, তিনি ২৫ বছর আগে যতটা বিচক্ষণ–প্রাণবন্ত ছিলেন, এখন তার চেয়েও অনেক বেশি। এবং এই কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই তিনি বৈঠকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন–এর খবর, গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক টাইমস ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেখানে বলা হয় ৭৯ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে কিছুটা ধীর হয়ে গেছেন। ট্রাম্প সেই রিপোর্টের কড়া সমালোচনা করেই বলেন, তিনি নাকি ‘২৫ বছর আগের চেয়েও এখন অনেক বেশি বিচক্ষণ ও প্রাণবন্ত।’ নিউইয়র্ক টাইমসকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘ট্রাম্প ঝরঝরে, কিন্তু ওরা ঝরঝরে নয়।’

এ সময় ট্রাম্প সাংবাদিকদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়েন। কারণ, তিনি মনে করেন—তাঁর স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা সবাই পাগল।’ কিন্তু এর পরের দেড় ঘণ্টা ধরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্পের নিজেকে ‘ঝরঝরে’ এবং ‘প্রাণবন্ত’ দাবি করার প্রমাণ দিতে রীতিমতো সংগ্রাম করেছেন।

তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মধ্যদুপুরের ভাতঘুমের সঙ্গে এক দীর্ঘ ও প্রায়শই হেরে যাওয়া লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি তাঁর মন্ত্রিসভা যখন তাঁর প্রিয় কাজ—মানে ট্রাম্পের প্রশংসা করা—নিয়ে ব্যস্ত, তখনো তাঁকে বারবার চোখ বুজে ঘুমে ঢলে পড়তে দেখা গেল।

মজার বিষয় হলো—একসময় ট্রাম্প নিজেই বাইডেনের এ ধরনের দৃশ্য দেখে উপহাস করে বলতেন এটা প্রেসিডেন্টের কাজের শক্তি ও যোগ্যতার অভাবের প্রমাণ। নিজের স্বাস্থ্য এবং কাজের ক্ষমতা নিয়ে রিপোর্টের বিরুদ্ধে কথা বলার প্রায় ১৫ মিনিট পর, ট্রাম্পের নিজ চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হচ্ছিল। ঠিক তখন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক তাঁর বাণিজ্য যুদ্ধের প্রশংসা করে বলছিলেন, ‘সর্বকালের সেরা প্রেসিডেন্টের জন্য সর্বকালের সেরা মন্ত্রিসভা।’

এরপর আবাসন ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী স্কট টার্নার এবং কৃষিমন্ত্রী ব্রুক রোলিনসের কথা শোনার সময় ট্রাম্পের চোখের পাতা আরও ধীরে নামতে থাকল। যখন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট, শ্রমমন্ত্রী লরি চাভেজ-ডেরেমেড এবং পরিবেশ রক্ষা সংস্থার প্রশাসক লি জেলডিন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর ঘুম ঠেকানোর লড়াই আরও কঠিন হলো।

শিক্ষামন্ত্রী লিন্ডা ম্যাকমাহন এবং স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবামন্ত্রী রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়রের কথা বলার সময়, ট্রাম্পকে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে নিশ্চল থাকতে দেখা গেল। এরপর তিনি চোখ নাড়ালেন বা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটের ঠিক আগে, যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কথা বলছিলেন, তখনো ট্রাম্প ঘুমে ঢুলছিলেন। রুবিও যখন যুদ্ধ শেষ করার জন্য ট্রাম্পের চেষ্টার প্রশংসা করছিলেন, তখন ট্রাম্পের এই ঘুমিয়ে পড়াটা আরও বেশি চোখে পড়ল। কারণ তিনি রুবিওর ঠিক পাশেই বসেছিলেন এবং ক্যামেরা দুজনের ওপর জুম করা ছিল।

মঙ্গলবারের এই দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট দাবি করেন, ট্রাম্প ‘মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং পুরো তিন ঘণ্টার বিশাল মন্ত্রিসভার বৈঠক পরিচালনা করছিলেন।’

এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রাম্পকে এত স্পষ্ট করে ঘুমের সঙ্গে লড়তে দেখা গেল। এর আগের ঘটনাটি ছিল ৬ নভেম্বর, ওভাল অফিসে। সেবার ওয়াশিংটন পোস্ট একাধিক ভিডিও দেখে হিসাব করেছিল যে ট্রাম্প প্রায় ২০ মিনিট চোখ খোলা রাখতে সংগ্রাম করেছিলেন।

এক সময় যে ট্রাম্প তাঁর পূর্বসূরি বাইডেনকে ঘুমকাতুরে বলে তিরস্কার করতেন সেই ট্রাম্পই আজ নিজের তৈরি করার মানদণ্ডে নিজেই ফেঁসে যাচ্ছেন। ২০২১ সালে স্কটল্যান্ডের জলবায়ু সম্মেলনে বাইডেনকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখার পর ট্রাম্প এক ই–মেইলে বলেছিলেন, ‘যে কেউ কোনো বিষয়ে সত্যি সত্যি উৎসাহী ও বিশ্বাসী হবে, সে কখনো ঘুমিয়ে পড়বে না!’

বিষয়:

হোয়াইট হাউসডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রজো বাইডেনওয়াশিংটন
ক্যারিবীয় সাগরে নৌকায় হামলা, কলম্বিয়ায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিহতের পরিবারের পিটিশন দাখিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নিহত আলেহান্দ্রো কাররানসা মেদিনার বাবা-মা। ছবি: এএফপি
নিহত আলেহান্দ্রো কাররানসা মেদিনার বাবা-মা। ছবি: এএফপি

ক্যারিবীয় সাগরে নৌকায় মাদক বহন করা হচ্ছে অভিযোগ তুলে হামলার ঘটনায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্তঃআমেরিকান মানবাধিকার কমিশন (আইএএইচআর)-এ একটি পিটিশন দাখিল করেছে কলম্বিয়ার এক পরিবার। গতকাল মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক ওই কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে তাঁরা জানায়, গত ১৫ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার নাগরিক আলেহান্দ্রো কাররানসা মেদিনাকে যুক্তরাষ্ট্রের এক বিমান হামলায় বেআইনিভাবে হত্যা করা হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় চালানো হামলার বিরুদ্ধে প্রথম আনুষ্ঠানিক অভিযোগ এই পিটিশন।

অভিযোগটি দাখিল করেছেন পিটসবার্গভিত্তিক মানবাধিকার আইনজীবী ড্যান কোভালিক। আবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ক্যারিবীয় সাগরের কলম্বিয়ার উপকূলে আলেহান্দ্রো আন্দ্রেস কাররানসা মেদিনার নৌকায় বোমা হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। এই হামলায় কাররানসা মেদিনার মৃত্যু হয়।

কোভালিক তাঁর আবেদনে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে এই ঘটনার জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেন। হেগসেথের নিজস্ব বক্তব্যের ভিত্তিতেই তাঁকে দায়ী করা হয়েছে উল্লেখ করে আবেদনে বলা হয়েছে, ‘বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ আলেহান্দ্রো কাররানসা মেদিনার মতো নৌকায় বোমা হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ওই নৌকাগুলোর সবাইকে হত্যার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মন্ত্রী হেগসেথ স্বীকার করেছেন যে তিনি এসব আদেশ দিয়েছেন, যদিও যাদের লক্ষ্য করে এমন বোমা হামলা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, তাদের পরিচয় তিনি জানতেন না।’

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ‘এখানে বর্ণিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথের কর্মকাণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অনুমোদন করেছেন।’

আমেরিকান স্টেটস অর্গানাইজেশনের অংশ আইএএইচআর মূলত ‘পশ্চিম গোলার্ধে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন’ নিশ্চিত করার জন্য গঠিত। যুক্তরাষ্ট্র এই সংগঠনের সদস্য। গত মার্চে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর লিখেছিল, ‘যুক্তরাষ্ট্র আইএএইচআরের শক্তিশালী সমর্থক হতে পেরে আনন্দিত এবং কমিশনের কাজ ও এর স্বাধীনতাকে সমর্থন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইএএইচআরের স্বশাসন বজায় রাখা এই অঞ্চলে আমাদের মানবাধিকার নীতির একটি প্রধান ভিত্তি।’

এদিকে হোয়াইট হাউস বলছে, আইন ব্যাখ্যার নতুন একটি পদ্ধতির ভিত্তিতে এসব হামলা ন্যায়সঙ্গত।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আন্না কেলি অভিযোগ বা কাররানসা মেদিনার মৃত্যুর বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তিনি ইমেইলে লিখেছেন, সংবাদমাধ্যমগুলো এখন বিদেশি সন্ত্রাসীদের জন্য পক্ষে কথা বলছে যারা প্রাণঘাতী মাদক পাচার করে এবং আমেরিকানদের হত্যা করার উদ্দেশ্য রাখে।

ট্রাম্প প্রশাসনের বোমা হামলার দ্বিতীয় নিহত ৪২ বছর বয়সী কাররানসা মেদিনা। প্রশাসন স্বীকার করেছে, সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় মোট ২১টি হামলা চালানো হয়েছে। কাররানসার পরিবার জানায়, তিনি পেশায় জেলে এবং প্রায়ই মাছ ধরতে সাগরে যেতেন।

হামলার দিন ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ঘোষণা দেন, ‘আজ সকালে আমার আদেশে মার্কিন সামরিক বাহিনী দক্ষিণ কমান্ড (সাউথকম) অত্যন্ত সহিংস মাদক পাচারকারী কার্টেল ও মাদক সন্ত্রাসীদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কাইনেটিক হামলা চালিয়েছে।

পোস্টে ট্রাম্প একটি ভিডিও সংযুক্ত করেন। যেখানে দেখা যায়, একটি ছোট নৌকা পানিতে ভেসে আছে এবং এরপর সেটিতে হামলা চালানো হয়েছে।

যদিও ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে এই নৌকাটি ভেনেজুয়েলা থেকে এসেছে। কিন্তু কিছু সময় পরই কলম্বিয়ার সরকার তাদের কলম্বিয়ান হিসেবে শনাক্ত করে।

পিটিশন দাখিল করে কোভালিক বলেন, ‘আমরা মনে করি, এটি মেদিনাকে হত্যার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানোর একটি কার্যকর উপায়। আমরা তাঁর পরিবারের হয়ে ক্ষতিপূরণ চাইব। আমরা চাই যুক্তরাষ্ট্রকে এই নৌকায় হামলা চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হোক। এটি হয়তো প্রথম ধাপ, কিন্তু আমরা মনে করি, এটি ভালো একটি শুরু।’

বিষয়:

কলম্বিয়াঅভিযোগমানবাধিকারক্যারিবীয়ডোনাল্ড ট্রাম্পহামলা
