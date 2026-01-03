মাদুরো নেই, ভেনেজুয়েলার শাসনভার কার হাতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভেনেজুয়েলায় বড় ধরনের সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এটি সত্য হলে সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে একটি প্রশ্নে— ভেনেজুয়েলার শাসনভার এখন কার হাতে।
মার্কিন হামলার কয়েক ঘণ্টা পর টেলিভিশনে হাজির হয়ে কথা বলেছেন ভেনেজুয়েলার ভাইস–প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়োসদাদো কাবেলো এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো।
সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ভেনেজুয়েলায় আর হামলার পরিকল্পনা নেই যুক্তরাষ্ট্রের এবং মাদুরোকে সরিয়ে দেওয়াতেই ডোনাল্ড ট্রাম্প সন্তুষ্ট বলে মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্য। এখন প্রশ্ন— মাদুরো ছাড়া ‘চাভিসমো’ অর্থাৎ হুগো শ্যাভেজের উত্তরাধিকার কে হবেন?
বিবিসি বলছে, এক্ষেত্রে নিচের তিন ব্যক্তির দিকেই থাকবে সবার নজর—
হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই তিনজনই টেলিভিশনে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সম্ভাব্য নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন।
কাবেলো এবং পাদ্রিনো উভয়ই সামরিক বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখেন, দুজনের যে কেউ সমর্থন পেতে পারেন। সশস্ত্র বাহিনী কার পক্ষে থাকবে, সেটিই মূল বিষয় হবে।
অপরদিকে, রদ্রিগেজের কাছে নাগরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বেশি থাকলেও কাবেলো ও পাদ্রিনোর মতো সামরিক কাঠামোতে তাঁর সরাসরি প্রভাব নেই।
আরেকটি বড় প্রশ্ন হল— মাদুরোর বিরোধী শক্তি মারিয়া কোরিনা মাচাদো কী করবে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের নির্বাচনে মাদুরো বিজয় দাবি করার পর বিরোধীরা রাজনৈতিক পরিবর্তন চাচ্ছে। কেবল মাদুরোকে উৎখাতে তাঁরা সন্তুষ্ট নাও হতে পারে।
