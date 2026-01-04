ভেনেজুয়েলায় ভিয়েতনামের পরিণতি হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের—বিশেষজ্ঞ মত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভেনেজুয়েলায় দীর্ঘমেয়াদি মার্কিন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হলে তা ভিয়েতনাম বা ইরাক যুদ্ধের মতো ভয়াবহ প্রতিরোধের মুখে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের লাতিন আমেরিকান স্টাডিজের অধ্যাপক ডেনিয়েল শ’। রাশিয়া টুডে-কে (আরটি) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলার জনগণ কখনোই বিদেশি শাসন মেনে নেবে না।
রোববার (৪ জানুয়ারি) প্রচারিত ওই সাক্ষাৎকারে ডেনিয়েল শ’ মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্রের নজিরবিহীন অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে অপহরণের পর দেশটিতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যেকোনো প্রচেষ্টা তীব্র প্রতিরোধের জন্ম দেবে। তিনি বলেন, ‘এটি ভিয়েতনাম বা ইরাকের মতো একধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নিতে পারে।’
ডেনিয়েল শ’ মত দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট মাদুরোর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতৃত্বের পাশাপাশি ভেনেজুয়েলার রাজনীতি প্রায় তিন দশক ধরে ‘চাভিসমো’ আদর্শে গড়ে উঠেছে। দেশটির প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজের সমাজতান্ত্রিক নীতির মাধ্যমে দেশটির জনগণ দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও সচেতন হয়ে উঠেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ডেনিয়েল বলেন, ‘ভেনেজুয়েলার মানুষ কখনোই যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দেশ দখল করতে দেবে না।’
মার্কিন অধ্যাপক মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি দীর্ঘ সময় ধরে ভেনেজুয়েলায় কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে, তবে পরিস্থিতি ‘ডেভিড বনাম গোলিয়াথ’-এর মতো হয়ে উঠতে পারে। সামরিক শক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভেনেজুয়েলা অনেক পিছিয়ে থাকলেও দেশটিতে বিক্ষোভ ও গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা প্রতিরোধের ছোট ছোট কেন্দ্রও গড়ে উঠতে পারে।
তিনি আরও বলেন, ‘রাশিয়া ও কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির সংহতি প্রকাশ বা আন্তর্জাতিক মহলের নিন্দা এককভাবে পরিস্থিতি বদলে দিতে পারবে না।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, মাদুরোকে গ্রেপ্তারের পর সাময়িকভাবে ভেনেজুয়েলা ‘পরিচালনা’ করবে যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কারাকাস।
উল্লেখ্য, ভিয়েতনাম ও ইরাক যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দীর্ঘস্থায়ী বিদেশি হস্তক্ষেপের সতর্কবার্তা হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। এসব যুদ্ধে হাজার হাজার মার্কিন সেনা নিহত হন, বিপুল অর্থ ব্যয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়নি।
ভেনেজুয়েলায় দীর্ঘমেয়াদি মার্কিন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হলে তা ভিয়েতনাম বা ইরাক যুদ্ধের মতো ভয়াবহ প্রতিরোধের মুখে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের লাতিন আমেরিকান স্টাডিজের অধ্যাপক ডেনিয়েল শ’। রাশিয়া টুডে-কে (আরটি) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলার জনগণ কখনোই বিদেশি শাসন মেনে নেবে না।
রোববার (৪ জানুয়ারি) প্রচারিত ওই সাক্ষাৎকারে ডেনিয়েল শ’ মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্রের নজিরবিহীন অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে অপহরণের পর দেশটিতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যেকোনো প্রচেষ্টা তীব্র প্রতিরোধের জন্ম দেবে। তিনি বলেন, ‘এটি ভিয়েতনাম বা ইরাকের মতো একধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নিতে পারে।’
ডেনিয়েল শ’ মত দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট মাদুরোর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতৃত্বের পাশাপাশি ভেনেজুয়েলার রাজনীতি প্রায় তিন দশক ধরে ‘চাভিসমো’ আদর্শে গড়ে উঠেছে। দেশটির প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজের সমাজতান্ত্রিক নীতির মাধ্যমে দেশটির জনগণ দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও সচেতন হয়ে উঠেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ডেনিয়েল বলেন, ‘ভেনেজুয়েলার মানুষ কখনোই যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দেশ দখল করতে দেবে না।’
মার্কিন অধ্যাপক মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি দীর্ঘ সময় ধরে ভেনেজুয়েলায় কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে, তবে পরিস্থিতি ‘ডেভিড বনাম গোলিয়াথ’-এর মতো হয়ে উঠতে পারে। সামরিক শক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভেনেজুয়েলা অনেক পিছিয়ে থাকলেও দেশটিতে বিক্ষোভ ও গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা প্রতিরোধের ছোট ছোট কেন্দ্রও গড়ে উঠতে পারে।
তিনি আরও বলেন, ‘রাশিয়া ও কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির সংহতি প্রকাশ বা আন্তর্জাতিক মহলের নিন্দা এককভাবে পরিস্থিতি বদলে দিতে পারবে না।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, মাদুরোকে গ্রেপ্তারের পর সাময়িকভাবে ভেনেজুয়েলা ‘পরিচালনা’ করবে যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কারাকাস।
উল্লেখ্য, ভিয়েতনাম ও ইরাক যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দীর্ঘস্থায়ী বিদেশি হস্তক্ষেপের সতর্কবার্তা হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। এসব যুদ্ধে হাজার হাজার মার্কিন সেনা নিহত হন, বিপুল অর্থ ব্যয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়নি।
ইরানের অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে দেশটির জাতীয় মুদ্রা রিয়ালের মান কমে এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। আজ রোববার খোলা বাজারে এক মার্কিন ডলার কিনতে ব্যয় করতে হচ্ছে ১৪ লাখ রিয়াল। মুদ্রার এই অকল্পনীয় পতনের প্রতিবাদে তেহরানের গ্র্যান্ড বাজারসহ প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে১ ঘণ্টা আগে
নিকোলাস মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে দেশটির বিপুল তেলসম্পদ। এক ঘণ্টাব্যাপী সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বারবার বলেছেন—২ ঘণ্টা আগে
ডেমোক্র্যাট সিনেটর অ্যান্ডি কিম পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে মিথ্যা বলার অভিযোগ এনেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি বলেন, ‘তারা আমাদের চোখে চোখ রেখে বলেছিল যে তারা শাসন পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। আজ প্রমাণ হলো তারা ডাহা মিথ্যা বলেছে।’৩ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ‘খুনি’ সেটলার বা বসতি স্থাপনকারীদের সহিংস কার্যক্রমে সরাসরি মদদ দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যখন মার্কিন চাপের মুখে এই ক্রমবর্ধমান হামলাকে তুচ্ছজ্ঞান করার...৩ ঘণ্টা আগে