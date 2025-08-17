Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত একা নয়, পাশে আছে দ. কোরিয়া

কলকাতা প্রতিনিধি  
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দ. কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন। ছবি: পিটিআই
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দ. কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন। ছবি: পিটিআই

পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাঝেই দিল্লিতে বৈঠক করে ভারতের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দ. কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন বলেছেন, ‘আমরা যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরোধী। ভারতের সঙ্গে আমাদের অবস্থান একই।’ গত এপ্রিলের পেহেলগাম হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সাম্প্রতিক ভারত সফরে এসে দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করেন। এস জয়শঙ্কর কোরিয়ার এই সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ‘পেহেলগাম হামলার নিন্দা করে কোরিয়া যে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে, তা আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ।’

গত এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ২৬ জন। ওই ঘটনার জন্য সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত। পরে ৬ মে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালায় ভারতীয় সেনা। শুরু হয় সংঘর্ষ, যা চার দিন স্থায়ী হয়। এরপর গত ১০ মে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা হলেও দুই দেশের সম্পর্ক এখনো তলানিতে।

এই আবহেই বিশ্বমঞ্চে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমর্থন জোগাড় করতে নানা দেশে প্রতিনিধিদল পাঠায় ভারত। দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠানো প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন চো হিউন। এদিন দিল্লিতে জয়শঙ্করের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় তিনি আবারও সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান স্পষ্ট করেন।

বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও উঠে আসে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একাধিক দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়েছেন। ভারতের ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়েছে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশসহ মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই শুল্ক আরও বাড়ানো হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার নতুন বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে চো হিউন বলেন, ‘বিশ্ববাণিজ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আসছে। আমেরিকার সঙ্গে আমরা সমঝোতায় পৌঁছেছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।’

বিষয়:

পাকিস্তানশুল্কদক্ষিণ কোরিয়াভারতসন্ত্রাসীহামলাবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

রাশিয়া খুবই বড় শক্তি, চুক্তি ছাড়া ইউক্রেনের কোনো গতি নেই: ট্রাম্প

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

গাজা দখল পরিকল্পনায় পালাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা, ইসরায়েলে হরতাল

গাজা দখল পরিকল্পনায় পালাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা, ইসরায়েলে হরতাল

মার্কিন প্রতিনিধিদের ভারত সফর বাতিল

মার্কিন প্রতিনিধিদের ভারত সফর বাতিল

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত একা নয়, পাশে আছে দ. কোরিয়া

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত একা নয়, পাশে আছে দ. কোরিয়া

নজিরবিহীন ঘটনায় আলাস্কায় সংবাদ সম্মেলনে ইংরেজি বললেন পুতিন

নজিরবিহীন ঘটনায় আলাস্কায় সংবাদ সম্মেলনে ইংরেজি বললেন পুতিন