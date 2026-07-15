Ajker Patrika
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ভারত

মন্ত্রীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে ভারতে চার ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ জুলাই ২০২৬, ১৭: ২৭
মন্ত্রীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে ভারতে চার ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা
ভারতের কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করির বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়কমন্ত্রী নীতিন গড়করির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অপপ্রচার ও তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে বিহারের সুপরিচিত ইউটিউবার মণীশ কশ্যপসহ চার সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রের নাগপুর সাইবার পুলিশ এই এফআইআর দায়ের করেছে। পুলিশের অভিযোগ, কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই ইথানল জ্বালানি (E20) ব্যবহার নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হয়েছে এবং এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম জড়িয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে।

অভিযুক্তদের তালিকায় মণীশ কশ্যপ ছাড়াও রয়েছেন—‘দেশি বয়েজ এনসিআর’, হর্ষিত রাঠি এবং অঙ্কলেশ ইনভাতে।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত চার ইনফ্লুয়েন্সার ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামের মতো জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ কিছু বিতর্কিত ভিডিও প্রকাশ করেন। সেসব ভিডিওতে দাবি করা হয়, সরকারের ইথানল নীতি ব্যবহারের আড়ালে বড় ধরনের জালিয়াতি এবং ভুয়া আর্থিক লেনদেন চলছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, নীতিন গড়করির পরিবেশবান্ধব ইথানল জ্বালানি নীতিকে সাধারণ মানুষের কাছে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরতেই এই কাজ করা হয়েছে। ভিডিওগুলোর মাধ্যমে তারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই নীতির আড়ালে আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

নাগপুরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সোশ্যাল মিডিয়া সেলের প্রধান শিশির ত্রিপাঠী নাগপুর সাইবার পুলিশের কাছে এ বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ভিডিওগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সাধারণ মানুষের ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের ভিউ ও ফলোয়ার বাড়ানোর অসৎ উদ্দেশ্যে একজন প্রবীণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা চালানো হয়েছে।

ভিডিওগুলোর প্রকৃত উৎস এবং এর পেছনে কোনো সংগঠিত ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে পুলিশ ইতিমধ্যে একটি কারিগরি ও প্রযুক্তিগত তদন্ত শুরু করেছে।

বিষয়:

মন্ত্রীঅভিযোগভারতঅপপ্রচার
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