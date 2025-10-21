Ajker Patrika
দীপাবলিতে ভারতীয়দের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলাদেশি হাইকমিশনের ভিডিও প্রকাশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভিডিও থেকে নেওয়া

কালীপূজা ও দীপাবলি উপলক্ষে ভারতীয়দের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ। গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি অ্যানিমেশন ভিডিও শেয়ার করে এ শুভেচ্ছা জানান।

ভিডিওটি শেয়ার করে রিয়াজ হামিদুল্লাহ লেখেন, ‘আমি এটি শেয়ার করছি কারণ এটি বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের লালিত মূল্যবোধের পাশাপাশি সংস্কৃতিগত বহুত্ববাদ ও সহনশীলতার প্রতিফলন ঘটায়। একই সঙ্গে এটি বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধনকেও তুলে ধরে।’

প্রকাশিত অ্যানিমেশন ভিডিওটিতে দেখা যায় ভাইফোঁটা, কালীপূজা ও দীপাবলির প্রতীক হিসেবে প্রদীপ জ্বালানোর দৃশ্য।

ভিডিওটির সঙ্গে সংযুক্ত লেখায় বলা হয়েছে, ‘বাংলা কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাতে বাংলাদেশজুড়ে হাজারো প্রদীপ জ্বলে ওঠে—যেন দেবী কালী মুণ্ডমালিনীর ত্রিনয়নের অগ্নিতেজে অন্ধকার ভেদ করে অসংখ্য তারা জেগে উঠছে। মায়ের আহ্বানের মন্ত্রধ্বনিতে নদীমাতৃক এই ভূখণ্ডে মেয়েরা ভাইদের কপালে শুভচিহ্ন এঁকে দেয়। ভারতের, বাংলাদেশের ও বিশ্বের প্রত্যেক হিন্দু ভাই-বোনকে জানাই শুভ দীপাবলি, কালীপূজা ও ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা।’

ভিডিওতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ক্ষমতাসীন বিজেপি, বিরোধী কংগ্রেসসহ কয়েকটি ভারতীয় গণমাধ্যমকে ট্যাগ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: দ্য প্রিন্ট

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি নারীকে মুখোশধারী ইসরায়েলির বেধড়ক পিটুনি ভাইরাল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩: ৫২
ছবি: বিবিসি

পশ্চিমতীরের তুরমুস আয়া গ্রামে মুখোশধারী এক ইসরায়েলি দখলদারের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৫৫ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি নারী। রোববার (১৯ অক্টোবর) সকালে জলপাই সংগ্রহের সময় ওই নারীকে একটি লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। এই ঘটনাটি ভিডিওতে ধারণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক জ্যাসপার ন্যাথানিয়েল।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, এক যুবক বড় কাঠের লাঠি দিয়ে এক নারীর মাথায় আঘাত করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেন। এরপর মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় ওই নারীকে আরও দুইবার আঘাত করেন তিনি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আহত নারীর নাম উম সালেহ আবু আলিয়া।

ভিডিও ধারণ করা ন্যাথানিয়েল বলেছেন, ‘প্রথম আঘাতেই আলিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপরও হামলাকারী নির্মমভাবে লাঠি চালিয়ে যায়।’

এই বিষয়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, তাদের সদস্যরা পৌঁছানোর পর ঘটনাস্থল ছত্রভঙ্গ করা হয়। অবৈধ বসতি নির্মাণকারীদের যে কোনো ধরনের সহিংসতার নিন্দাও জানায় এই বাহিনী। তবে ন্যাথানিয়েল অভিযোগ করেছেন, ইসরায়েলি সৈন্যরা হামলার আগেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং সাংবাদিক ও সহায়তাকারীদের আটকে রেখেছিল। সৈন্যরা ঘটনাস্থল থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখোশধারী উপনিবেশকারীরা আক্রমণ চালায়।

পাঁচ সন্তানের মা আবু আলিয়া বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তার মাথার দুই জায়গায় গুরুতর আঘাত পাওয়া গেছে। তিনি আগে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ছিলেন, এখন স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।

তুরমুস আয়া গ্রামে এদিন অন্তত ১৫ জন মুখোশধারী উপনিবেশকারীকে আরও কয়েকজন ফিলিস্তিনি কৃষক ও সহায়তাকারীদের ওপর পাথর ছুড়তে দেখা যায়। এ সময় তারা ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং কয়েকটির জানালা ভেঙে দেয়।

জলপাই সংগ্রহ ফিলিস্তিনি সংস্কৃতি ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে প্রতিবছর এই মৌসুমে দখলদারদের হামলা, রাস্তা বন্ধ এবং জমিতে প্রবেশে বাধা দেওয়ার ঘটনা বাড়ছে। জাতিসংঘের মানবিক দপ্তর জানিয়েছে, ৭ থেকে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে পশ্চিম তীরে ৭১টি উপনিবেশকারী হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার অর্ধেকই জলপাই সংগ্রহ মৌসুমে।

২০২৫ সালেই পশ্চিমতীর জুড়ে উপনিবেশকারীদের হাতে ৩ হাজার ২০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। এসব ঘটনার কোনো বিচার হয়নি।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এই হামলাগুলোর মূল লক্ষ্য হলো ফিলিস্তিনিদের ভয় দেখিয়ে জমি ছাড়তে বাধ্য করা—যাতে ইসরায়েলি উপনিবেশকারীরা তা দখল করতে পারে।

চীন যাবেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
২০১৭ সালের নভেম্বরে চীনের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে সি চিন পিংয়ের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী বছরের শুরুর দিকে চীন সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। আজ সোমবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের সঙ্গে বৈঠকের সময় ট্রাম্প এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি আগামী বছরের শুরুতে চীন সফরে যাব।’

এর আগের দিন ফক্স বিজনেসের সংবাদ উপস্থাপক মারিয়া বার্টিরোমোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানান, তিনি আসন্ন অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্প চীনের ওপর অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন, যা নভেম্বরের শুরু থেকে কার্যকর হতে পারে বলে জানান। চীনা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়ায় নতুন এ পদক্ষেপের কথা বলেন তিনি। বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র–চীন বাণিজ্যযুদ্ধকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

চীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে: জে ডি ভ্যান্সচীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে: জে ডি ভ্যান্স

তবে বার্টিরোমোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, এত উচ্চমাত্রার শুল্ক দীর্ঘ মেয়াদে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ‘আমি চীনকে ধ্বংস করতে চাই না।’

উল্লেখ্য, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়ই পরস্পরের ওপর অন্তত ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছিল। পরে আলোচনার মাধ্যমে চীনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে ১০ শতাংশ আর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে চীনা পণ্যে ৩০ শতাংশ শুল্ক বজায় রয়েছে, যা আগের শুল্কের ওপর যুক্ত।

পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পরীক্ষায় সফল ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস, আরও যেসব অস্ত্রে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে যাচ্ছে ভারত। দেশটি নতুন প্রজন্মের ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে এটি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী হবে বলে জানিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের এই উন্নত সংস্করণে পরিবর্তিত র‍্যামজেট ইঞ্জিন ও অত্যাধুনিক নেভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ এটি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা।

বর্তমানে ভারতের হাতে থাকা ৪৫০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর গতি শব্দের গতির প্রায় তিন গুণ (মাক ২.৮)। এই ক্ষেপণাস্ত্রই গত মে মাসে পাকিস্তানে চালানো অপারেশন সিঁদুরের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মসের র‍্যামজেট ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন প্রায় শেষ। এখন কয়েকটি পরীক্ষার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ইনর্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম (আইএনএস) ও বৈশ্বিক স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেমের নির্ভুলতা যাচাই করা হচ্ছে, যাতে শত্রুপক্ষের জ্যামিং প্রতিরোধ করা যায়।

তিনি আরও জানান, নৌবাহিনী ও স্থল বাহিনীর হাতে থাকা ইতিমধ্যে ৪৫০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র আছে। এগুলোর সফটওয়্যার ও ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেমে সামান্য পরিবর্তন করে নতুন ৮০০ কিলোমিটার সংস্করণে উন্নীত করা যাবে। মৌলিক ক্ষেপণাস্ত্র ও লঞ্চার একই থাকবে, শুধু সফটওয়্যারের কিছু অংশে পরিবর্তন আনলেই হবে।

এদিকে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) তাদের ‘অস্ত্র’ (Astra) সিরিজের আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর সক্ষমতাও বাড়াচ্ছে। অস্ত্র মার্ক-২ সংস্করণের পাল্লা আগের ১৬০ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ২০০ কিলোমিটারের বেশি করা হচ্ছে।

ভারতীয় বিমানবাহিনী ইতিমধ্যে ১০০ কিলোমিটার পাল্লার ২৮০টিরও বেশি অস্ত্র মার্ক-১ ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। নতুন মার্ক-২ সংস্করণের উৎপাদন ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আরও উন্নত অস্ত্র মার্ক-৩ সংস্করণ তৈরির কাজও চলছে, যা সলিড-ফুয়েল ডাকটেড র‍্যামজেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩৫০ কিলোমিটার দূরের টার্গেটে আঘাত করতে পারবে। তবে এটি কার্যকর হতে তিন বছর সময় লাগবে। রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইসরায়েল থেকে আমদানি করা ব্যয়বহুল ‘পিএল-১৫ বিভিআরএএএম’ ক্ষেপণাস্ত্রের বিকল্প এই ‘অস্ত্র’ মার্ক-৩ সিরিজ।

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানায়, গত ৭ মে পাকিস্তানের নয়টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে হামলার সময় পাকিস্তানি বাহিনী চীনের তৈরি জে-১০ যুদ্ধবিমানের সঙ্গে ২০০ কিলোমিটার পাল্লার পিএল-১৫ বিভিআরএএএম ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছিল। এতে শুরুর দিকে ভারতীয় বিমানবাহিনী বিপাকে পড়ে। তবে ব্রহ্মস ব্যবহারের পর সফল হয় ভারতীয় বাহিনী।

ইতিমধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রায় ২০টি যুদ্ধজাহাজে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এর আগে গত বছর ১৯ হাজার ৫১৯ কোটি রুপি ব্যয়ে নৌবাহিনীর জন্য ২২০টিরও বেশি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। অপারেশন সিঁদুরের পর বিমানবাহিনীর জন্যও ১১০টি আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের অনুমোদন দেয় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, যার মূল্য প্রায় ১০ হাজার ৮০০ কোটি রুপি।

ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য ৮০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র ভবিষ্যতে ভারতের প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড রকেট ফোর্সের (আইআরএফ) অংশ হবে। এতে প্রলয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (৪০০ কিলোমিটার পাল্লা) এবং নির্ভয় ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নত সংস্করণ (১,০০০ কিলোমিটার পাল্লা) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ইউরোপে অবৈধ অভিবাসীর ঢল নামাতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছে অবৈধ অভিবাসীর একটি দল। ছবি: দ্য টাইমস
যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছে অবৈধ অভিবাসীর একটি দল। ছবি: দ্য টাইমস

বুলগেরিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেনিয়েল মিতভ অভিযোগ করেছেন, পাচারকারীদের সঙ্গে মিলে ইউরোপে অবৈধ অভিবাসীদের ঢল নামানোর পরিকল্পনা করছে রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ও ইউরোপের কিছু বামপন্থী মানবিক সংগঠন। তাঁর দাবি, মানবাধিকারের নামে এই প্রচেষ্টা আসলে ইউরোপকে অস্থিতিশীল করার একটি ভূরাজনৈতিক কৌশল।

মিতভ জানান, তাঁর সরকার এমনও প্রমাণ পেয়েছে, যেখানে দেখা গেছে, রাশিয়ার বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা (এসভিআর) সেই সব অপরাধচক্রের সঙ্গে সরাসরি জড়িত যারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে অবৈধ অভিবাসীদের প্রবেশ করাচ্ছে। রুশ গোয়েন্দারা ইউরোপের বাইরের সীমান্ত, বিশেষ করে তুরস্ক–বুলগেরিয়া সীমান্তে দুর্বলতা খুঁজে বের করতে পাচারকারীদের সহায়তা দিচ্ছে। পাশাপাশি তারা অভিবাসীদের ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের আশ্রয় ব্যবস্থার ফাঁকফোকর কাজে লাগানোর উপায়ও জানিয়ে দিচ্ছে।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেট কুপার এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘এটি স্পষ্ট যে অবৈধ অভিবাসন এখন শুধু অর্থলোভী অপরাধচক্রের কাজ নয়, বরং শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলোও ইউরোপকে অস্থিতিশীল করতে এটি ব্যবহার করছে।’ তিনি জানান, যুক্তরাজ্য ন্যাটো মিত্রদের সঙ্গে একযোগে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারে কাজ করছে। পাশাপাশি এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বুলগেরিয়াকে গোয়েন্দা তথ্য, প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম সহায়তা দেওয়ারও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বুলগেরিয়া সরকারের অভিযোগ, কিছু এনজিও আদর্শিক অজুহাত দেখিয়ে পাচারকারীদের সহযোগিতা করছে। এই বিষয়ে বুলগেরিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিতভ বলেন, ‘তথাকথিত এই নব্য-মার্কসবাদী গোষ্ঠীগুলো সব দরিদ্র মানুষকে ইউরোপে এনে বসতি স্থাপনের স্বাধীনতা দিতে চায়। তারা সীমান্তহীন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়ে বাস্তবে অপরাধচক্রের হাত শক্ত করছে।’ তাঁর মতে, অবৈধ অভিবাসন শুধু সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে না, বরং চরমপন্থীদেরও অনুপ্রবেশ করিয়ে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করছে।

সোমবার (২০ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য টাইমস জানিয়েছে, আগামী বুধবার (২২ অক্টোবর) লন্ডনে এক সম্মেলনে ইউরোপ ও পশ্চিম বলকান অঞ্চলের নেতারা অবৈধ অভিবাসন দমনে যৌথ কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মারের আয়োজিত এই বৈঠকে বুলগেরিয়াও অংশ নেবে। সেখানে ‘রিটার্ন হাব’ নামে একটি প্রস্তাবও আলোচনায় আসবে। এই প্রস্তাবনা অনুযায়ী, কিছু বলকান দেশ অর্থ ও গোয়েন্দা সহায়তার বিনিময়ে ইউরোপে থেকে প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীদের গ্রহণ করবে।

বুলগেরিয়া চলতি বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের শেনজেন অঞ্চলে যুক্ত হয়েছে। ফলে তুরস্কের সঙ্গে এই দেশটির ১৬১ মাইল সীমান্ত এখন ইউরোপের বহির্বেষ্টনী। মিতভ বলেন, ‘বুলগেরিয়া এখন ইউরোপের দ্বার। প্রতিটি ঘরের যেমন দেয়াল দরকার, তেমনি ইউরোপকেও রক্ষার জন্য মজবুত দেয়াল দরকার।’

এদিকে ‘নো নেম কিচেন’ ও ‘মিশন উইংস’ নামে অভিযুক্ত দুটি মানবিক সংস্থা এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারা জানিয়েছে, তাদের কাজ সম্পূর্ণ আইনি এবং মানবিক সহায়তা কখনো অপরাধ নয়। মিশন উইংস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা অবৈধ অভিবাসীদের পাচার করা অপরাধচক্রের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়। অভিবাসীরা বিপদে পড়লে তারা বরং কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে।

বুলগেরিয়া সরকার জানিয়েছে, কয়েকজন ব্যক্তির কার্যক্রম নিয়েও তদন্ত চলছে। এদিকে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, ‘ওয়ান ইন, ওয়ান আউট’ চুক্তির আওতায় সম্প্রতি আরও ১৬ জন অভিবাসীকে ফ্রান্সে ফেরত পাঠানো হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত ৮২টি নৌকায় ৫ হাজার ৭০৩ জন অভিবাসী ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে পা রেখেছে।

