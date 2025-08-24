Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১০: ৫৮
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। ছবি: এএনআই
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। ছবি: এএনআই

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বাংলাদেশের এক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তাকে আটক করেছে বলে দাবি করেছে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টার সময় গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে আটক করা হয়। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ ঘটনা দুই দেশের সীমান্ত নিরাপত্তাব্যবস্থাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

বিএসএফ কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে এই অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে। বিএসএফের নিয়মিত টহল দল ওই এলাকায় কিছু সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। তল্লাশির পর আটক ব্যক্তির কাছ থেকে তাঁর পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়। এতে নিশ্চিত হওয়া যায়, তিনি বাংলাদেশ পুলিশের একজন কর্মরত কর্মকর্তা। তবে, তদন্তের স্বার্থে তাঁর নাম ও পদবি এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

বিএসএফ কর্মকর্তারা এ ঘটনাকে ‘বিরল এবং গুরুতর অনুপ্রবেশের চেষ্টা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিএসএফ ওই কর্মকর্তাকে আটক করার পর তাঁকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। তদন্তকারীরা এখন এই অস্বাভাবিক অনুপ্রবেশের পেছনের উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখছেন। তাঁরা জানার চেষ্টা করছেন, ওই কর্মকর্তা একা, নাকি কোনো বৃহত্তর চোরাচালান বা অন্য কোনো চক্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এএনআইকে বলেন, ‘একজন কর্মরত বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার এমন অনুপ্রবেশের চেষ্টা সত্যিই বিরল। এটি সীমান্ত নজরদারি এবং দুই দেশের মধ্যকার গতিশীলতা নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।’ কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেন, তাঁর প্রবেশের কারণ ব্যক্তিগত ছিল, নাকি কোনো বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ ছিল, তা তদন্তের পরেই জানা যাবে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার, যা বিশ্বের দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলোর মধ্যে একটি। এর মধ্যে কেবল পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে প্রায় ২ হাজার ২১৭ কিলোমিটার সীমান্ত।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফেরঅবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

কর্মকর্তারা বলছেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া কঠিন। তবে, একজন দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তার এমন অনুপ্রবেশের চেষ্টা নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। যেখানে গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনিসহ অনেক আওয়ামী লীগ নেতা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, সেখান থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর চেষ্টা করছেন বলেও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে।

বিষয়:

আটকপুলিশবিএসএফভারতপশ্চিমবঙ্গ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

ডাকসু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হলে সব বলে দেব: উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

কোমর থেকে পিস্তল বের করে মহাখালীর ফার্মেসিতে চাঁদাবাজি করা সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশের এসআই জড়িত ফেনসিডিল পাচারে!

শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশের এসআই জড়িত ফেনসিডিল পাচারে!

সম্পর্কিত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত ৬২৬০০ ছাড়াল, অনাহারে মৃত্যু আরও ৮ জনের

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত ৬২৬০০ ছাড়াল, অনাহারে মৃত্যু আরও ৮ জনের

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

ট্রাম্পের শুল্কে চীন-ভারতের ব্রোমান্স, টিকবে কত দিন

ট্রাম্পের শুল্কে চীন-ভারতের ব্রোমান্স, টিকবে কত দিন