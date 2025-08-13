মোদির হাতেই নিরাপদ ভারত, বললেন কংগ্রেস নেতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেলের ছেলে ফয়সাল প্যাটেল। তিনি নিজেও কংগ্রেসের নেতা। মোদির প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, দেশ এখন নিরাপদ হাতে রয়েছে। এ সময় এটাও স্পষ্ট করেন যে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেননি।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে অনুযায়ী, সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে এসব লিখেছেন ফয়সাল। ওই পোস্টে তিনি আরও লিখেন, ‘আমি কংগ্রেসের ওপর একেবারেই বিরক্ত নই। পুরো পার্টিই আমার পরিবার। সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখনো ভালো। আমি এখনো কংগ্রেসে আছি, কেবল জনসেবার কাজে বিরতি নিয়েছি। স্থানীয় নেতারা ও গুজরাটের মানুষ আমার কাজের প্রশংসা করছেন।’
তবে, চলতি বছরের শুরুর দিকেই কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছেন বলে ঘোষণা করেছিলেন ফয়সাল। আক্ষেপ জানিয়ে বলেন, বাবার পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিটি ধাপে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। সেসময় এক এক্স পোস্টে তিনি লিখেন, ‘আমার প্রয়াত বাবা আহমেদ প্যাটেল পুরো জীবন দেশের, পার্টির ও গান্ধী পরিবারের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আমি তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু প্রতিটি ধাপে আমাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। আমি মানুষের কল্যাণে যেকোনোভাবে কাজ চালিয়ে যাব। কংগ্রেস আমার পরিবার, যেমনটি সব সময় ছিল।’
প্রয়াত আহমেদ প্যাটেল গুজরাটের ভরুচ এলাকা থেকে তিনবার লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন এবং প্রায় তিন দশক রাজ্যসভায় দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কংগ্রেসের প্রধান কৌশলবিদ ও সাবেক ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। ২০২০ সালে করোনায় মৃত্যু হয় তার।
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ভরুচে প্রার্থী পাঠায়নি, কারণ স্থানীয়ভাবে তারা আম আদমি পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন। এ সিদ্ধান্ত তখন ভালোভাবে নেয়নি ফয়সাল ও তার বোন মুমতাজ প্যাটেল। নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত বিজেপি জয়ী হয়।
ওই পোস্টেই তিনি নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করেন। পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা ও ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ‘এমন নেতৃত্ব আর কেউ দিতে পারত না। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অসাধারণ কাজ করেছে, এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি দারুণ নেতৃত্ব দেখিয়েছেন ও আমাদের একটি বড় সংকট থেকে বের করেছেন। এটা সত্যিই বড় বিষয়। আমি আমাদের সেনাদের নিয়ে গর্বিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে খুব শ্রদ্ধা করি আমি। প্রধানমন্ত্রী মোদি যেভাবে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বুঝে সঠিক লোককে সঠিক দায়িত্ব দেন তা খুবই প্রশংসনীয়।’
ফয়সাল প্যাটেল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকেও ‘পরিশ্রমী নেতা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সিনিয়র কংগ্রেস নেতাদের উদ্দেশ্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘কংগ্রেসে কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে। সিনিয়র নেতারা সঠিক পরামর্শ পাচ্ছেন না এবং তাদের উপদেষ্টারা ভালো কাজ করছেন না।’
