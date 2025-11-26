Ajker Patrika
অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে ফের চীন-ভারত উত্তেজনা বাড়ছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা পেমা ওয়াং থংডক। ছবি: এক্স
অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা পেমা ওয়াং থংডক। ছবি: এক্স

সাংহাই বিমানবন্দরে যুক্তরাজ্য-প্রবাসী এক ভারতীয় নারীকে আটক করার ঘটনায় দিল্লি ও বেইজিংয়ের মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশকে জন্মস্থান হিসেবে পাসপোর্টে উল্লেখ করার কারণেই ওই নারীকে আটক করা হয় বলে জানা গেছে।

লন্ডন থেকে জাপানে যাওয়ার পথে গত শুক্রবার সাংহাই বিমানবন্দরে পেমা ওয়াংজোম থংডক নামের ওই ভারতীয় নারীকে অভিবাসন কর্মকর্তারা আটক করেন। চীন অরুণাচল প্রদেশকে তাদের অঞ্চল হিসেবে দাবি করে এবং এটিকে ‘দক্ষিণ তিব্বত’ বলে অভিহিত করে বেইজিং। যদিও ভারত এই দাবি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে আসছে।

গতকাল মঙ্গলবার ভারত এই আটকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং স্পষ্ট করে বলেছে, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের ‘অবিচ্ছেদ্য অংশ’।

এই অভিজ্ঞতাকে ‘অপমানজনক’ উল্লেখ করে থংডক সাহায্য চেয়ে সাংহাই ও বেইজিংয়ে ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করেন। ভারতীয় কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললে ১৮ ঘণ্টা পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল থংডকের আটককে ‘স্বেচ্ছাচারী’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, চীন সরকার আন্তর্জাতিক আকাশভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে এবং তাদের এই কর্মের তারা কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘তাদের এই কাজ নিজস্ব আইনকেও লঙ্ঘন করে, যেখানে আইন অনুযায়ী যে কোনো দেশের নাগরিককে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ভিসা-মুক্ত ট্রানজিটের অনুমতি দেওয়ার বিধান আছে।’

যদিও চীন এই আটকের ঘটনা অস্বীকার করেছে। ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং জানান, চীনের সীমান্ত পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ‘আইন ও প্রবিধান মেনে তল্লাশি চালিয়েছে’।

তিনি দাবি করেন, আইন প্রয়োগ ছিল পক্ষপাতহীন এবং কোনো ধরনের দুর্ব্যবহার করা হয়নি। ওই নারীর (থংডক) আইনি অধিকার সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত ছিল এবং কোনো ধরনের ‘আটক’ বা ‘হয়রানি’ করা হয়নি। তিনি যোগ করেন, বিমান সংস্থা চায়না ইস্টার্ন থংডককে বিশ্রাম সুবিধা ও খাবার সরবরাহ করেছিল।

ভারতীয় নারীকে আটকে রাখল সাংহাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, অরুণাচল প্রদেশকে চীনের অংশ দাবিভারতীয় নারীকে আটকে রাখল সাংহাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, অরুণাচল প্রদেশকে চীনের অংশ দাবি

তবে মাও নিং অরুণাচল নিয়ে চীনের অবস্থানে অনড় থেকে বলেন, ‘ভারত কর্তৃক অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত “অরুণাচল প্রদেশ”কে চীন কখনো স্বীকৃতি দেয়নি।’

হিমালয় পর্বতমালায় ভারত ও চীনের মধ্যে ৩ হাজার ৪৪০ ডি-ফ্যাক্টো সীমান্ত রয়েছে, যা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) নামে পরিচিত। সীমান্তরেখা বরাবর অবস্থিত অরুণাচল প্রদেশ কয়েক দশক ধরেই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে উত্তেজনার অন্যতম কারণ। যদিও সম্প্রতি দুই দেশ সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকে কিছু বড় পদক্ষেপ নিয়েছিল, যার মধ্যে বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করা এবং সীমান্ত উত্তেজনা কমাতে টহল ব্যবস্থা নিয়ে একমত হওয়া অন্যতম।

গত আগস্টে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই দিল্লি সফরে এসে বলেছিলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর একে অপরকে ‘প্রতিপক্ষ বা হুমকি’ হিসেবে না দেখে ‘অংশীদার’ হিসেবে দেখা উচিত।

ভারত-নেপাল সীমান্তে সন্দেহজনক বিচরণ, চীনা নাগরিক আটকভারত-নেপাল সীমান্তে সন্দেহজনক বিচরণ, চীনা নাগরিক আটক

এমন বন্ধুত্বের আবহের মধ্যে পেমা থংডকের আটক স্বাভাবিকভাবেই ভারতে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে থংডক জানান, তিনি ১৪ বছর ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। এর আগেও বহুবার সাংহাই হয়ে যাতায়াত করেছেন, কিন্তু কখনো কোনো সমস্যার সম্মুখীন হননি। তবে এবার অভিবাসন কর্মকর্তা তাঁকে লাইন থেকে আলাদা করে নিয়ে জানান যে তাঁর পাসপোর্ট অবৈধ।

থংডকের অভিযোগ, ‘যখন আমি তাদের প্রশ্ন করার চেষ্টা করি, তারা বলে, “অরুণাচল ভারতের অংশ নয়” এবং তারা হাসতে থাকে। তারা এমন কথাও বলে, “আপনার চীনা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা উচিত, আপনি চীনা, ভারতীয় নন”।’

টিউলিপের বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি, বাংলাদেশ হাইকমিশনে ব্রিটিশ আইনজীবীদের চিঠি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ এবং লন্ডনে উপহার পাওয়া দুটি ফ্ল্যাটের তথ্য গোপন করায় ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে ব্রিটেনের সিটি ও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন শেখ হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত
দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ এবং লন্ডনে উপহার পাওয়া দুটি ফ্ল্যাটের তথ্য গোপন করায় ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে ব্রিটেনের সিটি ও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন শেখ হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের সাবেক নগরমন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের বিচারকে ‘পরিকল্পিত ও অন্যায্য’ বলে অভিযোগ করেছেন একদল ব্রিটিশ আইনজীবী। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা প্লট দুর্নীতি মামলার রায়ের ঘোষিত হবে আগামী ১ ডিসেম্বর। এর আগে আইনজীবীরা এই অভিযোগ তুলে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপি ও সাবেক মন্ত্রী টিউলিপ চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাজ্য সরকারের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই বাংলাদেশে মামলার তদন্ত হয়েছে এবং সেই মামলার রায় দেওয়ার সময়ও তিনি উপস্থিতি থাকবেন না। মামলা পরিচালনাকারী পক্ষ তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দাবি করেছে।

হ্যাম্পস্টেড ও হাইগেটের এমপি টিউলিপ বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি। গত বছর ছাত্র–জনতার আন্দোলন দমনে বলপ্রয়োগ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার আবিদা ইসলামের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে সাবেক ব্রিটিশ বিচারমন্ত্রী রবার্ট বাকল্যান্ড, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ডমিনিক গ্রিভসহ কয়েকজন হাইপ্রোফাইল আইনজীবী বলেন—টিউলিপ ন্যায়বিচারের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁকে অভিযোগ সম্পর্কে জানার সুযোগ দেওয়া হয়নি, এমনকি আইনি সহায়তাও পাননি।

আইনজীবীদের এই দলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের স্ত্রী চেরি ব্লেয়ার, ফিলিপ স্যান্ডস ও জিওফ্রি রবার্টসনও আছেন। তাঁরা সবাই কিংস কাউন্সেল, অর্থাৎ রাজা কর্তৃক উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত আইনজীবী।

তাঁরা আরও অভিযোগ করেছেন—টিউলিপ যে আইনজীবীকে নিয়োগ দিয়েছিলেন, তাঁকে গৃহবন্দী করা হয় এবং তাঁর মেয়েকে হুমকিও দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, টিউলিপকে অভিযোগ বা প্রমাণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। তিনি আইনি প্রতিনিধিও পাননি। যে আইনজীবীকে তিনি নিয়োগ দিয়েছিলেন, তিনি বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়ান। চিঠিতে বলা হয়, ‘এমন প্রক্রিয়া মূলত কৃত্রিম। এটি এক ধরনের সাজানো, অন্যায্য বিচারপ্রক্রিয়া।’

টিউলিপ, তাঁর খালা, মা, ভাই ও বোনসহ অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে একাধিক মামলার বিচার চলছে। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে টিউলিপ সিদ্দিক তাঁর খালা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রভাবিত করে ঢাকার এক উপশহরে মায়ের জন্য একটি জমি বরাদ্দ করাতে ভূমিকা রেখেছিলেন। যদিও টিউলিপ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, ঘটনাগুলো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আইনজীবীরা লেখেন, ‘বাংলাদেশে চলমান এই ফৌজদারি মামলাগুলো নিয়ে আমরা গভীর উদ্বেগে আছি। বিশেষত এমন সময়ে যখন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নিয়মিত আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের কথা বলছেন।’ তাঁরা বলেন, ‘যেহেতু টিউলিপ যুক্তরাজ্যে থাকেন এবং তিনি ব্রিটিশ নাগরিক, তাঁকে পলাতক বলা যায় না। তিনি নির্বাচিত এমপি, হাউস অব কমন্সেই তাঁকে পাওয়া যাবে। যথাযথ কারণ থাকলে বাংলাদেশ চাইলে তাঁকে ফেরত নিতে পারে।’

তাঁদের মতে, ‘টিউলিপ সিদ্দিকের অনুপস্থিতিতে এই বিচার অন্যায্য। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না, বরং একেবারেই পাচ্ছেন না বলা যায়। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিচার করার প্রয়োজনীয় কারণও দেখানো হয়নি। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এ প্রক্রিয়া গুরুতরভাবে পিছিয়ে।’

আইনজীবীরা বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন, ‘এসব অনিয়ম সংশোধন করে ন্যায়সংগত বিচার নিশ্চিত করুন।’

এর আগে একাধিক ব্রিটিশ গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, খালা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি বাংলাদেশ থেকে অন্যায্য সুবিধা পেয়েছেন। যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিসভার নীতিমালা বিষয়ক স্বাধীন উপদেষ্টা লরি ম্যাগনাস গত জানুয়ারিতে তদন্ত করে টিউলিপকে এসব অভিযোগ থেকে মুক্ত করেন। তবে ম্যাগনাস মন্তব্য করেন, পারিবারিক সম্পর্ক ও সরকারি দায়িত্বের কারণে তৈরি হওয়া সম্ভাব্য সুনাম-ঝুঁকি সম্পর্কে টিউলিপের আরও সচেতন থাকা উচিত ছিল।

রাশিয়ার প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রস্তুত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ দফা ইউক্রেন শান্তি পরিকল্পনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে পারলেও ইউক্রেনে ব্যর্থ হচ্ছেন মূলত অঞ্চলটিতে তাঁর প্রভাব বলয়ের ব্যর্থতার কারণে। ছবি: সংগৃহীত
ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে পারলেও ইউক্রেনে ব্যর্থ হচ্ছেন মূলত অঞ্চলটিতে তাঁর প্রভাব বলয়ের ব্যর্থতার কারণে। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনাটি গত সপ্তাহে প্রকাশ্যে আসে। তিনটি সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এই পরিকল্পনার বহু অংশ নেওয়া হয়েছিল রাশিয়ার তৈরি একটি নথি থেকে। রাশিয়া এই নথি গত অক্টোবরে ট্রাম্প প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রগুলো বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানায়, রাশিয়া তাদের শর্তাবলি তুলে ধরে ওই প্রস্তাবটি তৈরি করে। পরে সেই নথি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের হাতে দেয় অক্টোবরের মাঝামাঝি। এর আগে ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠক হয়।

কূটনৈতিক পরিভাষায় ‘নন-পেপার’ হিসেবে পরিচিত ওই অনানুষ্ঠানিক নথিতে রাশিয়া তাদের আগের আলোচনাগুলোতে যে ভাষা ও অবস্থান তুলে ধরেছিল তা-ই রাখা হয়। তবে সেখানে এমন কিছু ছাড়ও ছিল, যা ইউক্রেন বহু আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষ করে, পূর্বাঞ্চলের বড় একটি অংশ রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতো শর্ত।

এটাই প্রথম নিশ্চিত প্রমাণ যে, রুশ নথিটি ২৮ দফার শান্তি পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই নথির অস্তিত্ব গত অক্টোবরে প্রথমে জানায় রয়টার্স। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কিংবা ওয়াশিংটনে রুশ ও ইউক্রেন দূতাবাস কেউই সাড়া দেয়নি।

হোয়াইট হাউস সরাসরি ওই ‘নন-পেপার’ নিয়ে কিছু বলেনি। তবে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি পরিকল্পনাটির অগ্রগতি নিয়ে আশাবাদী। তিনি লিখেছেন, ‘এই শান্তি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আশায় আমি আমার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে মস্কোতে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের নির্দেশ দিয়েছি। একই সময়ে সেনাবাহিনীর সচিব ড্যান ড্রিসকল ইউক্রেন পক্ষের সঙ্গে দেখা করবেন।’

ট্রাম্প প্রশাসন কেন এবং কীভাবে নিজেদের শান্তি পরিকল্পনা তৈরি করতে রাশিয়ার নথির ওপর এতটা নির্ভর করল, তা স্পষ্ট নয়। সূত্র বলছে, নথিটি পর্যালোচনা করা মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন, বিশেষত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও মনে করেছিলেন, মস্কোর দাবিগুলো ইউক্রেন নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করবে।

নথি পাঠানোর পর রুবিও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে কথা বলেন। ওই আলোচনায় নন-পেপারের বিষয়টিও ওঠে বলে সূত্রগুলো জানায়। জেনেভায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রুবিও বলেন, তিনি ‘অনেক নন-পেপার ও এ ধরনের নথি’ পেয়েছেন। তবে বিস্তারিত জানাননি।

গত সপ্তাহে অ্যাক্সিওস নথিটির খবর প্রকাশের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে সংশয় বাড়ছে। অনেকেই পরিকল্পনাটিকে রাশিয়ার বক্তব্যের তালিকা হিসেবে দেখছেন, প্রকৃত কোনো শান্তি উদ্যোগ হিসেবে নয়। তবুও যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। পরিকল্পনায় সই না করলে সামরিক সহায়তা কমিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ওয়াশিংটন।

জানা গেছে, ২৮ দফার পরিকল্পনার কিছু অংশ তৈরি হয়েছিল গত মাসে মিয়ামিতে ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং রাশিয়ার একটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের প্রধান কিরিল দিমিত্রিয়েভের বৈঠকে। ওই বৈঠক সম্পর্কে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা হোয়াইট হাউসের ভেতরের অল্প কয়েকজনই জানতেন।

মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ জানায়, উইটকফ ক্রেমলিনের শীর্ষ সহকারী ইউরি উশাকভকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, পুতিন কীভাবে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন। সংবাদমাধ্যমের হাতে থাকা কল-ট্রান্সক্রিপ্ট অনুযায়ী, উশাকভ ও উইটকফ ১৪ অক্টোবরই সম্ভাব্য ‘২০ দফার পরিকল্পনার’ কথা বলেছিলেন। পরে দিমিত্রিয়েভের সঙ্গে আলোচনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনাটি বিস্তৃত হয়।

হঠাৎ ঘোষিত এই মার্কিন প্রস্তাব ওয়াশিংটন ও ইউরোপের কর্মকর্তাদের বিস্মিত করে। পরবর্তী কয়েক দিনে তিন মহাদেশজুড়ে জোর কূটনীতি শুরু হয়। এবিসি নিউজ জানায়, প্রথমের ২৮ দফার মধ্যে ৯ দফা পরে বাদ দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের উচ্চপর্যায়ের আলোচনার পর।

শনিবার ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান সিনেটরদের একদল জানান, রুবিও নাকি তাদের বলেছেন, এই ২৮ দফা কোনো মার্কিন পরিকল্পনা নয়; বরং রাশিয়ার ইচ্ছার তালিকা। যদিও হোয়াইট হাউস ও পররাষ্ট্র দপ্তর জোর দিয়ে অস্বীকার করেছে যে রুবিও এমন কিছু বলেছিলেন।

পরবর্তী আলোচনায় রুবিওসহ একটি মার্কিন প্রতিনিধিদল ইউরোপীয় ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে জেনেভায় বৈঠকে বসে। সেখানে পরিকল্পনার সবচেয়ে রাশিয়াপন্থী অংশগুলো বাদ বা সংশোধন করা হয়। ড্রিসকল বর্তমানে আবুধাবিতে রুশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইউক্রেনের প্রতিনিধিরাও সংযুক্ত আরব আমিরাতে রয়েছে বলে মার্কিন এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার ইউক্রেন জানায়, সাম্প্রতিক আলোচনার পর যে সংশোধিত কাঠামো তৈরি হয়েছে, তারা সেটিকে সমর্থন করে। তবে সংবেদনশীল বিষয়গুলো, বিশেষ করে ভূখণ্ড ছাড়ের প্রশ্ন, জেলেনস্কি ও ট্রাম্পের সম্ভাব্য বৈঠকে নিষ্পত্তি করতে হবে।

নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল পাকিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ০৮
পাকিস্তান নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি–শিপ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
পাকিস্তান নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি–শিপ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

জাহাজ থেকে নিক্ষেপণযোগ্য অ্যান্টি-শিপ বা জাহাজবিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের নৌবাহিনী স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে। ক্ষেপণাস্ত্রটি পাকিস্তানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার পাকিস্তানের নৌবাহিনী নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি একটি জাহাজ থেকে নিক্ষেপণযোগ্য জাহাজবিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর মিডিয়া উইং। ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানিয়েছে, এই অস্ত্র ব্যবস্থা সমুদ্র ও স্থল উভয়ই লক্ষ্যবস্তুতে ‘উচ্চ নির্ভুলতার সঙ্গে আঘাত হানার ক্ষমতা’ রাখে।

আইএসপিআর এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘সিস্টেমটি অত্যাধুনিক গাইডেন্স এবং উন্নত ম্যানুভারেবিলিটি ফিচার দিয়ে সজ্জিত।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘ফ্লাইট টেস্টের সময় উপস্থিত ছিলেন নৌপ্রধান অ্যাডমিরাল নাভীদ আশরাফ, জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা।’

আইএসপিআর এই সফল পরীক্ষা লঞ্চকে ‘পাকিস্তানের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তান নৌবাহিনীর অটল প্রতিশ্রুতির প্রমাণ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল শামশাদ মির্জা এবং অন্যান্য সার্ভিস প্রধানেরা পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ইউনিট ও বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এ বছর ৩০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত, নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ফাতেহ-৪ ক্রুজ নামের ৭৫০ কিলোমিটার পাল্লার একটি ক্ষেপণাস্ত্রের উড্ডয়ন সফলভাবে সম্পন্ন করে। আইএসপিআর জানায়, ‘উন্নত অ্যাভিওনিক্স এবং আধুনিক নেভিগেশনাল উপকরণে সজ্জিত এই অস্ত্র ব্যবস্থা শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এড়িয়ে চলতে সক্ষম এবং উচ্চ নির্ভুলতার সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।’

একাধিক যৌন সম্পর্ক নয়, এক বিয়েতে খুশি থাকুন—ক্যাথলিকদের প্রতি ভ্যাটিকান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রতীকী ছবি। ছবি: পেক্সেলস
প্রতীকী ছবি। ছবি: পেক্সেলস

সব সময় সুখী থাকার জন্য জটিল কোনো সূত্রের দরকার নেই। অন্তত ভ্যাটিকানের বক্তব্য তাই। গতকাল মঙ্গলবার ঘোষণা এল—ক্যাথলিকদের জন্য এক জীবনে একজন সঙ্গীই যথেষ্ট। তাঁদের মতে, একাধিক যৌন সম্পর্কে না জড়িয়ে, একজন জীবনসঙ্গী বেছে নিলেই সুখী হওয়া যায়।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, নতুন এক ডিক্রি প্রকাশ করেছে ভ্যাটিকানের ডকট্রিনাল অফিস। পোপ লিও অনুমোদিত সেই নির্দেশনায় বিশ্বের ১৪০ কোটি ক্যাথলিককে বলা হয়েছে, জীবনে একজন সঙ্গীকেই বেছে নিতে হবে, একাধিক যৌন সম্পর্ক নয়।

আফ্রিকায় চার্চের সদস্যসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলনের কঠোর সমালোচনা করেছে ভ্যাটিকান। তারা আবারও জানিয়েছে, বিবাহ তাদের দৃষ্টিতে—একজন পুরুষ ও একজন নারীর আজীবন অঙ্গীকার। নির্দেশনাটিতে সমলিঙ্গ সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলা হয়নি। বরং ‘প্রচলিত বিবাহের সমৃদ্ধি ও সুফল এবং ফলপ্রসূ’ হওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ক্যাথলিকদের উচিত একজন সঙ্গী খুঁজে নিয়ে তার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া।

নতুন ডিক্রিতে বলা হয়েছে, ‘প্রত্যেক প্রকৃত বিবাহ দুজন ব্যক্তির একক বন্ধন। সম্পর্কটি এত ঘনিষ্ঠ, এত সর্বব্যাপী যে অন্য কারও সঙ্গে তা ভাগ করা যায় না।’ তাতে আরও বলা হয়, ‘যেহেতু বিবাহ সমান মর্যাদা ও সমান অধিকারের দুই মানুষের মিলন, তাই এটি একাগ্রতা দাবি করে।’

বিবাহ-সংক্রান্ত চার্চের শিক্ষাকে কীভাবে আরও দৃঢ় করা যায়, সে প্রশ্নে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ভ্যাটিকানে দুটি সিনোড বৈঠক হয়। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের সেই উদ্যোগে শতাধিক কার্ডিনাল ও বিশপ ভবিষ্যৎ ক্যাথলিক ধর্মচর্চা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

আফ্রিকার বহুবিবাহ—যেখানে বহু ক্যাথলিক দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে একাধিক সম্পর্কে যুক্ত—ছিল সবচেয়ে উত্তপ্ত আলোচনার বিষয়। পশ্চিমা দেশের বহুজনের বহু-সঙ্গীভিত্তিক সম্পর্ক অর্থাৎ পলিআমোরাস কাঠামোর উত্থানও সেখানে আলোচিত হয়।

নতুন ডিক্রি বলছে, ‘বহুবিবাহ, পরকীয়া বা পলিআমোরির ভিত্তি সেই ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে মনে করা হয়—সম্পর্কের গভীরতা পাওয়া যাবে একের পর এক নতুন মুখে।’ নথিটিতে তালাকের প্রসঙ্গ নেই। চার্চ তালাককে স্বীকৃতি দেয় না। কারণ, তাদের মতে বিবাহ আজীবন স্থায়ী। তবে চার্চের অ্যানালমেন্ট প্রক্রিয়া রয়েছে, যা দেখে বিবাহ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল কি না। পাশাপাশি তারা জোর দিয়েছে, কোনো সঙ্গীকে নিপীড়নমূলক সম্পর্কে থাকতে বাধ্য করা হয় না।

