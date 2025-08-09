Ajker Patrika
পুঁজিবাদের তামাশা: ই-কমার্স সাইটে রাখিবন্ধনের উপহার মার্ক্সের ‘দ্য কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো’

অনলাইন ডেস্ক
একটি চরম পুঁজিবাদী, শ্রমনির্ভর প্ল্যাটফর্ম। আরেকটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রথা, যেখানে ভাইকে বোনের রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আর তৃতীয়টি ১৭৭ বছরের পুরোনো এক গ্রন্থ, যেখানে ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’ স্লোগান তোলা হয়েছিল এবং পুঁজিবাদের পতনের পর সাম্যের পৃথিবীর স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল।

এই তিন একসঙ্গে মিলেছে এ বছরের রাখিবন্ধনে, যা গোটা ভারতে আজ শনিবার পালিত হয়েছে।

এদিন রাখিবন্ধন উপলক্ষে ভারতের গুরুগ্রামভিত্তিক ১২ বছরের পুরোনো কুইক-কমার্স কোম্পানি ব্লিংকিট, যা শহুরে মধ্যবিত্তের কেনাকাটার ধরন বদলে দিয়েছে, সেখানে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস রচিত ‘দ্য কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো’ সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সমগ্রের প্রথম খণ্ডের সঙ্গে ‘গিফট ফর সিস্টার্স’ বা ‘বোনদের জন্য উপহার’ বিভাগে রাখা হয়। দাম মাত্র ১২৯ রুপি।

ভাবুন তো, এই একুশ শতকে কলকাতার কোনো ডেলিভারি বয়, যে প্রতিদিন মাত্র সাত ডলারের সামান্য বেশি আয় করে, পাগলের মতো ভিড়ের মধ্যে যানজট ঠেলে দ্রুত কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো পৌঁছে দিচ্ছে! এ দৃশ্য দেখে মার্ক্স বিরক্ত হতেন, নাকি মজা পেতেন?

সম্ভবত পার্সেল হাতে দৌড়ে যাওয়া ডেলিভারি বয়কে দেখে মার্ক্স বিড়বিড় করে বলতেন, শ্রমিকের ন্যূনতম ও একমাত্র প্রয়োজনীয় মজুরি হলো সেই পরিমাণ, যা তাঁকে তাঁর কাজের সময় বেঁচে থাকতে এবং একটি পরিবার লালন করতে সক্ষম করে, যাতে শ্রমিক শ্রেণি বিলীন না হয়ে যায়। স্মিথের মতে, সাধারণ মজুরি হলো মানবিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বনিম্ন হার, অর্থাৎ পশুর মতো বেঁচে থাকা।

ভারতে আজ যখন রাখিবন্ধন পালিত হচ্ছে এবং উপহার বিনিময় প্রায় শেষ, তখনো ব্লিংকিটে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো কেনা যাচ্ছিল। তবে আর ‘বোনদের উপহার’ বিভাগে নয়। দাম অপরিবর্তিত ছিল আর কলকাতার এসপ্ল্যানেড এলাকায় কোনো অফিস ঠিকানায় ডেলিভারি সময় দেখাচ্ছিল মাত্র ১৬ মিনিট।

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো অ্যামাজনেও পাওয়া যায়; যা বিশ্বের তৃতীয় ধনী ব্যক্তি জেফ বেজোসের মালিকানাধীন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম।

বেজোসের মালিকানাধীন সাইটে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো পাওয়া যাচ্ছে একটু কম দামে, ১২২ রুপিতে; যদিও এর আরও দামি সংস্করণ রয়েছে। কিন্ডল সংস্করণ আরও সস্তা, মাত্র ২৪ রুপি আর অডিওবুকটি একেবারে বিনা মূল্যে। প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন এই বইটি অ্যামাজনে ‘মূল গ্রন্থ, সংক্ষিপ্ত নয় ক্লাসিক’ হিসেবে বিক্রি করছে ১০১ রুপিতে।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনের লিভারপুল স্ট্রিটের ৪৬ নম্বরে ওয়ার্কার্স এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর থেকে প্রথম মুদ্রণের পর থেকে মার্ক্স ও কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো অনেক দূর পথ পেরিয়ে এসেছে। এখন তা হাতে ধরা ডিভাইসে পড়া যায়, যা মার্ক্সের জীবদ্দশায় কল্পনাতীত ছিল।

প্রথম সংস্করণ ছিল মাত্র ২৩ পৃষ্ঠার জার্মান ভাষার একটি বই। গাঢ় সবুজ মলাটে ছাপা হয়েছিল প্রায় এক হাজার কপি।

বড় পুঁজির প্রতি মার্ক্সের বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর প্রাথমিক সংস্করণের কেবল ১১টি কপি আজও টিকে আছে বলে জানা যায়; যার মধ্যে দুটি নিলামে বিক্রি হয়।

তথ্যসূত্র: দ্য টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া

