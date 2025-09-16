Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

ভারতে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ওডিশা রাজ্যের পুরীতে ১৯ বছরের এক কলেজছাত্রীকে তাঁর প্রেমিকের সামনেই ধর্ষণ করা হয়েছে। এই অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার এ তথ্য জানায় স্থানীয় পুলিশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার ওই তরুণী ও তাঁর প্রেমিক বলিহারচণ্ডী মন্দিরের পাশে বসে ছিলেন। এ সময় কয়েকজন গিয়ে তাঁদের ভিডিও করতে শুরু করে। পরে ভিডিও মুছে দেওয়ার শর্তে টাকা দাবি করে। ওই যুগল টাকা দিতে অস্বীকার করলে দলের দুজন তরুণীকে ধর্ষণ করে। অন্যরা তাঁর প্রেমিককে মারধর করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

পুলিশ জানিয়েছে, মানসিক ধাক্কা সামলে সোমবার সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী মামলা করেন। এরপর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা সবাই স্থানীয় বাসিন্দা। গ্রেপ্তারের আগে তারা ভিডিওগুলো মুছে দেয়। তবে দলের আরেকজন এখনো পলাতক।

সাম্প্রতিক সময়ে ওডিশায় যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। গত বুধবার ভুবনেশ্বরে এক লজে ৩ জন মিলে এক গায়িকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁকে বড় সংগীত প্রকল্পে সুযোগ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লজে ডাকা হয়। সেখানে তাঁকে নেশাদ্রব্যযুক্ত পানীয় খাইয়ে ধর্ষণ করা হয়। শনিবার তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এর আগে, গত ৫ সেপ্টেম্বর কান্ধমালে গণেশ প্রতিমা বিসর্জন দেখতে বোনের গ্রামে যাচ্ছিল এক নবম শ্রেণির ছাত্রী। পথে ২৮ বছরের এক ব্যক্তি গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে। পাঁচ দিন পর ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত মাসে ময়ূরভঞ্জে ১০ বছরের এক সাঁওতাল কন্যাকে একই সম্প্রদায়ের ২০ বছরের এক যুবক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই যুবককেও পরবর্তীতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বিষয়:

ওডিশাধর্ষণগ্রেপ্তারভারত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

বিদেশে দূতাবাসে নিয়োগ পেলেন জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তা

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

সম্পর্কিত

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪ পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪ পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

ভারতে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

ভারতে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

ভারতকে বকে দিয়ে ট্রাম্পের উপদেষ্টা বললেন, ‘আলোচনায় আসছে’ দিল্লি

ভারতকে বকে দিয়ে ট্রাম্পের উপদেষ্টা বললেন, ‘আলোচনায় আসছে’ দিল্লি

কার্ক হত্যাকাণ্ডে উল্লাসকারীদের ভিসা বাতিলের হুমকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

কার্ক হত্যাকাণ্ডে উল্লাসকারীদের ভিসা বাতিলের হুমকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর