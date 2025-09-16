ভারতে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের ওডিশা রাজ্যের পুরীতে ১৯ বছরের এক কলেজছাত্রীকে তাঁর প্রেমিকের সামনেই ধর্ষণ করা হয়েছে। এই অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার এ তথ্য জানায় স্থানীয় পুলিশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার ওই তরুণী ও তাঁর প্রেমিক বলিহারচণ্ডী মন্দিরের পাশে বসে ছিলেন। এ সময় কয়েকজন গিয়ে তাঁদের ভিডিও করতে শুরু করে। পরে ভিডিও মুছে দেওয়ার শর্তে টাকা দাবি করে। ওই যুগল টাকা দিতে অস্বীকার করলে দলের দুজন তরুণীকে ধর্ষণ করে। অন্যরা তাঁর প্রেমিককে মারধর করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে।
পুলিশ জানিয়েছে, মানসিক ধাক্কা সামলে সোমবার সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী মামলা করেন। এরপর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা সবাই স্থানীয় বাসিন্দা। গ্রেপ্তারের আগে তারা ভিডিওগুলো মুছে দেয়। তবে দলের আরেকজন এখনো পলাতক।
সাম্প্রতিক সময়ে ওডিশায় যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। গত বুধবার ভুবনেশ্বরে এক লজে ৩ জন মিলে এক গায়িকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁকে বড় সংগীত প্রকল্পে সুযোগ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লজে ডাকা হয়। সেখানে তাঁকে নেশাদ্রব্যযুক্ত পানীয় খাইয়ে ধর্ষণ করা হয়। শনিবার তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
এর আগে, গত ৫ সেপ্টেম্বর কান্ধমালে গণেশ প্রতিমা বিসর্জন দেখতে বোনের গ্রামে যাচ্ছিল এক নবম শ্রেণির ছাত্রী। পথে ২৮ বছরের এক ব্যক্তি গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে। পাঁচ দিন পর ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।
গত মাসে ময়ূরভঞ্জে ১০ বছরের এক সাঁওতাল কন্যাকে একই সম্প্রদায়ের ২০ বছরের এক যুবক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই যুবককেও পরবর্তীতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।
ভারতের ওডিশা রাজ্যের পুরীতে ১৯ বছরের এক কলেজছাত্রীকে তাঁর প্রেমিকের সামনেই ধর্ষণ করা হয়েছে। এই অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার এ তথ্য জানায় স্থানীয় পুলিশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার ওই তরুণী ও তাঁর প্রেমিক বলিহারচণ্ডী মন্দিরের পাশে বসে ছিলেন। এ সময় কয়েকজন গিয়ে তাঁদের ভিডিও করতে শুরু করে। পরে ভিডিও মুছে দেওয়ার শর্তে টাকা দাবি করে। ওই যুগল টাকা দিতে অস্বীকার করলে দলের দুজন তরুণীকে ধর্ষণ করে। অন্যরা তাঁর প্রেমিককে মারধর করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে।
পুলিশ জানিয়েছে, মানসিক ধাক্কা সামলে সোমবার সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী মামলা করেন। এরপর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা সবাই স্থানীয় বাসিন্দা। গ্রেপ্তারের আগে তারা ভিডিওগুলো মুছে দেয়। তবে দলের আরেকজন এখনো পলাতক।
সাম্প্রতিক সময়ে ওডিশায় যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। গত বুধবার ভুবনেশ্বরে এক লজে ৩ জন মিলে এক গায়িকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁকে বড় সংগীত প্রকল্পে সুযোগ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লজে ডাকা হয়। সেখানে তাঁকে নেশাদ্রব্যযুক্ত পানীয় খাইয়ে ধর্ষণ করা হয়। শনিবার তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
এর আগে, গত ৫ সেপ্টেম্বর কান্ধমালে গণেশ প্রতিমা বিসর্জন দেখতে বোনের গ্রামে যাচ্ছিল এক নবম শ্রেণির ছাত্রী। পথে ২৮ বছরের এক ব্যক্তি গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে। পাঁচ দিন পর ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।
গত মাসে ময়ূরভঞ্জে ১০ বছরের এক সাঁওতাল কন্যাকে একই সম্প্রদায়ের ২০ বছরের এক যুবক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই যুবককেও পরবর্তীতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।
দক্ষিণ এশিয়ার তিন দেশ—শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালে তরুণ সমাজের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে সরকার পতন হয়েছে। তিন নিকট প্রতিবেশী দেশে এমন আন্দোলনের বিষয়টি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন ভারতের নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। তারাও দেশটিতে এমন আন্দোলনের আতঙ্কে আছে।৩ মিনিট আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো বলেছেন, ভারত এখন আলোচনার টেবিলে ফিরছে। নয়া দিল্লিতে মার্কিন প্রতিনিধিদল ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার শুরুর ঠিক আগে তিনি এ মন্তব্য করেন।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন বা তাতে উল্লাস প্রকাশ করলে অভিবাসীদের ভিসা বাতিল করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। সম্প্রতি রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্কের হত্যার পর এই সতর্কবার্তা দেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ভেনেজুয়েলা উপকূলে আন্তর্জাতিক জলসীমায় যুক্তরাষ্ট্রগামী তথাকথিত একটি ‘মাদকবাহী নৌযান’ ধ্বংস করেছে। গতকাল সোমবার নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প দাবি করেন, হামলায় তিনজন নিহত হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে