Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া দুই পরিবারকে দ্রুত ফেরানোর নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় দুই অভিবাসী শ্রমিক পরিবারের বিরুদ্ধে ভারতের কেন্দ্র সরকারের নির্বাসন আদেশ খারিজ করে দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট। এ বছরের শুরুতে পরিবার দুটিকে বাংলাদেশে পুশ ইন বা ঠেলে পাঠানো হয়েছিল।

আজ শুক্রবার বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়, আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিসহ ওই দুই পরিবারের ছয় সদস্যকে চার সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আদালত এই আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কেন্দ্রের করা অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছে বলে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়।

আদালত পর্যবেক্ষণে বলেন, ‘আমরা ওই ব্যক্তিদের ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছি। তাদের ফিরিয়ে আনতে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, তা-ও আমরা বলেছি। চার সপ্তাহের সময় দেওয়া হয়েছে।’

আটককৃতদের বাংলাদেশি নাগরিকের মর্যাদা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন আদালত।

এর আগের এক শুনানিতে আদালত কেন্দ্রকে হলফনামা দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেছিলেন, কীভাবে পরিবারগুলোকে নির্বাসিত করা হয়েছিল এবং কোন জায়গা থেকে তাদের নির্বাসিত করা হয়েছিল।

এরপর সেই হলফনামা জমা দেয় কেন্দ্র।

আজ আদালতের এই আদেশের প্রশংসা করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য সামিরুল ইসলাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, ‘সত্যমেব জয়তে। সত্যেরই জয় হয়েছে। আজ কলকাতা হাইকোর্ট বিজেপির ভণ্ডামি ফাঁস করে দিয়েছেন। অন্তঃসত্ত্বা বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি বিবি এবং অন্য পাঁচজনকে (শিশুসহ) “বাংলাদেশি নাগরিক” হিসেবে চিহ্নিত করার তাদের চেষ্টা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

‘আমি কখনো ভুলব না, বীরভূমের সত্যিকারের সন্তান এই পরিবারগুলোর পাশে যখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তখন বিজেপির অনুচরেরা আমার এবং আমার পরিবারের ওপর কী পরিমাণ জঘন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়েছিল। এটি শুধু আমার বিজয় নয়; এটি বাংলারও বিজয়। বিজেপির বাংলাবিরোধী, গরিববিরোধী নীতির প্রতি এক কঠোর ধিক্কার।’

বিষয়:

বাংলাদেশহাইকোর্টকলকাতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

সম্পর্কিত

বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া দুই পরিবারকে দ্রুত ফেরানোর নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া দুই পরিবারকে দ্রুত ফেরানোর নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বেই হতে পারে গাজার অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনিই কেন

টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বেই হতে পারে গাজার অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনিই কেন

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ক্লাউড ও এআই-সুবিধা সীমিত করল মাইক্রোসফট

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ক্লাউড ও এআই-সুবিধা সীমিত করল মাইক্রোসফট

সাবেক এফবিআই পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করল আদালত

সাবেক এফবিআই পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করল আদালত