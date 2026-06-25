বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বজ্রপাতে বিএসএফ সদস্য নিহত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দায়িত্ব পালনকালে বজ্রপাতে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) এক সদস্য নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রবল বজ্রঝড়ের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
বজ্রপাতে নিহত বিনীত কুমার দুবে (৪৬) বিএসএফের ৭১ ব্যাটালিয়নের প্রধান কনস্টেবল ছিলেন। উত্তর প্রদেশের কান্নৌজ জেলার বাসিন্দা তিনি মুর্শিদাবাদের বাবুরা ঘাট সীমান্ত ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। বিএসএফ সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাতে আন্তর্জাতিক সীমান্তসংলগ্ন মিঠিপুর এলাকায় টহল ও নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন বিনীত। সে সময় জেলাজুড়ে ভারী বৃষ্টি, দমকা হাওয়া এবং ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছিল।
সূত্রগুলো জানায়, খোলা আকাশের নিচে সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে অবস্থানকালে বজ্রপাতের আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মিঠিপুর ক্যাম্পে নিয়ে যান। পরে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনাটি ঘটে জঙ্গিপুর মহকুমার সীমান্তবর্তী এলাকায়, যেখানে এখনো সীমান্তের কিছু অংশে কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন করা হয়নি।
এর আগে একই দিন মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান এলাকায় গঙ্গা নদী পার হওয়ার সময় নৌকায় থাকা চারজন বজ্রপাতে নিহত হন। ওই ঘটনায় আরও অন্তত ১৫ জন আহত হন। ভারতের পূর্বাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে বজ্রপাতজনিত প্রাণহানির ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। খোলা স্থানে কাজ করা বা যাতায়াতকারীরা সাধারণত সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন।
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