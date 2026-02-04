ফোনে ব্লক করায় প্রেমিকের বুকে ছুরি মেরে হত্যা

মোবাইল ফোনে কল ও মেসেজে ব্লক করে দেওয়া নিয়ে প্রেমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক তরুণীর বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ভারতের ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, নিহত কামতা প্রসাদ সূর্যবংশী (২৫) একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং স্থানীয় একটি হোটেলে কাজ করতেন। ছয় মাস আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তাঁর পরিচয় হয় রোশনি সূর্যবংশীর (২২) সঙ্গে। এরপর দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, গত দুই-তিন দিন ধরে তাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। কামতা হঠাৎ করে রোশনির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন এবং তাঁর ফোন নম্বর ও মেসেজ ব্লক করে দেন। কামতা অন্য কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন এমন সন্দেহ থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে রোশনি একটি ছুরি নিয়ে কামতার বাড়িতে হাজির হন।
পুলিশ আরও জানায়, কামতা দরজা খোলার পর রোশনি তাঁর মোবাইল ফোন দেখতে চান। কামতা ফোন দিতে অস্বীকার করলে দুজনের মধ্যে তীব্র ঝগড়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে রোশনি সরাসরি কামতার বুকে ছুরিকাঘাত করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
চিৎকার শুনে কামতার রুমমেট বাইরে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই কামতার মৃত্যু হয়।
পুলিশ কর্মকর্তা সুম্মত সাহু জানান, অভিযুক্ত তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘ওই নারী ছুরি নিয়ে ভুক্তভোগীর ঘরে ঢুকে তাঁর ফোন দাবি করেন। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।’
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত কামতা বিজেপি নেতা তথা জেলা পঞ্চায়েত সভাপতি রাজেশ সূর্যবংশীর ভাতিজা।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত তরুণী দাবি করেন, তিনি শুধু ভয় দেখানোর জন্য ছুরিটি নিয়েছিলেন। তবে তাঁর উদ্দেশ্য, দুজনের সম্পর্কের ধরন এবং হত্যাকাণ্ডে পৌঁছানোর পুরো ঘটনাক্রম খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পাঠানো হয়েছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
দশকের পর দশক ধরে ভারতের কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিকেন’স নেক করিডর সব সময়ই দুর্বল জায়গা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র স্থল যোগাযোগ পথ হওয়ায় এই করিডরকে বারবার চাপ সৃষ্টি বা ভয় দেখানোর কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছে চীন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশও।৪০ মিনিট আগে
লিবিয়ার প্রয়াত নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির সবচেয়ে আলোচিত ছেলে সাইফ আল-ইসলাম গাদ্দাফি দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর জিনতানে নিহত হয়েছেন। নিহত হওয়ার সময় সাইফ আল-ইসলামের বয়স ছিল ৫৩ বছর। তিনি গাদ্দাফির দ্বিতীয় ছেলে। ২০১১ সাল থেকে তিনি জিনতানেই অবস্থান করছিলেন—প্রথমে কারাগারে, ২০১৭ সালের পর মুক্ত অবস্থায়। এ সময়২ ঘণ্টা আগে
ভারতের রাজস্থান রাজ্যের আজমিরে বিভিন্ন জনবহুল স্থানে ফিলিস্তিনপন্থী স্টিকার লাগানোর অভিযোগে দুই ব্রিটিশ নাগরিককে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। তাঁরা পর্যটন ভিসায় এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে ভিসা নীতি লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ ভারত সরকারের।৩ ঘণ্টা আগে
প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে লর্ড পিটার ম্যান্ডেলসন ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের অনুগত ডেপুটি। তিনি সব সময় নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ব্রাউনের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে উপস্থাপন করতেন। কিন্তু ব্রাউন সরকারের শেষ দিনগুলোতে জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে লর্ড ম্যান্ডেলসনের ব্যক্তিগত ই-মেইল বিনিময় একেবারেই৩ ঘণ্টা আগে