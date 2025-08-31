প্রসাদে মাদক মিশিয়ে যুবককে যৌন নিপীড়ন, বৃন্দাবনের পুরোহিতের বিরুদ্ধে তদন্ত

কলকাতা প্রতিনিধি
বৃন্দাবনের একটি আশ্রমের প্রধান পুরোহিতের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন ও ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ করেছেন মধ্যপ্রদেশের এক যুবক। ওই যুবক অভিযোগ করেছেন, শহরের একটি আশ্রমের প্রধান পুরোহিত তাঁকে যৌন নিপীড়নের শিকার করেছেন এবং সেই ঘটনার ভিডিও ব্যবহার করে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করেছেন। পুলিশ বলছে, অভিযোগকারীর ভাষ্য অনুযায়ী ঘটনা ঘটে ২০২২ সালের ২২ নভেম্বর। তখন তিনি আশ্রমে ছিলেন।
অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রসাদের মধ্যে মাদক মিশিয়ে তাঁকে অচেতন করে প্রধান পুরোহিত যৌন নিপীড়ন করেন। ঘটনার পর, পুরোহিত ভিডিও দেখিয়ে হুমকি দেন এবং প্রতিবাদ করলে মারধর করেন। পরে তিনি নিজের নিরাপত্তার জন্য আশ্রম থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে যান।
প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারী আগ্রার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর তাঁকে মথুরার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশের (এসএসপি) কাছে পাঠানো হয়। এসএসপি মথুরা তদন্তের জন্য সিডার সার্কেলের অফিসার সন্দীপ কুমার সিংকে দায়িত্ব দেন।
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগগুলো গুরুতর হলেও ঘটনার তিন বছর পার হওয়ার কারণে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রমাণ সংগ্রহ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি নেওয়া হচ্ছে।
স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে এমন ঘটনা ন্যায়সংগত নয় এবং সংশ্লিষ্টদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। আশ্রমের ভক্ত এবং সাধারণ মানুষও উদ্বিগ্ন।
পুলিশ আশা করছে, কয়েক দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন এসএসপির কাছে জমা হবে এবং এরপর যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বৃন্দাবনের একটি আশ্রমের প্রধান পুরোহিতের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন ও ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ করেছেন মধ্যপ্রদেশের এক যুবক। ওই যুবক অভিযোগ করেছেন, শহরের একটি আশ্রমের প্রধান পুরোহিত তাঁকে যৌন নিপীড়নের শিকার করেছেন এবং সেই ঘটনার ভিডিও ব্যবহার করে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করেছেন। পুলিশ বলছে, অভিযোগকারীর ভাষ্য অনুযায়ী ঘটনা ঘটে ২০২২ সালের ২২ নভেম্বর। তখন তিনি আশ্রমে ছিলেন।
অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রসাদের মধ্যে মাদক মিশিয়ে তাঁকে অচেতন করে প্রধান পুরোহিত যৌন নিপীড়ন করেন। ঘটনার পর, পুরোহিত ভিডিও দেখিয়ে হুমকি দেন এবং প্রতিবাদ করলে মারধর করেন। পরে তিনি নিজের নিরাপত্তার জন্য আশ্রম থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে যান।
প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারী আগ্রার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর তাঁকে মথুরার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশের (এসএসপি) কাছে পাঠানো হয়। এসএসপি মথুরা তদন্তের জন্য সিডার সার্কেলের অফিসার সন্দীপ কুমার সিংকে দায়িত্ব দেন।
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগগুলো গুরুতর হলেও ঘটনার তিন বছর পার হওয়ার কারণে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রমাণ সংগ্রহ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি নেওয়া হচ্ছে।
স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে এমন ঘটনা ন্যায়সংগত নয় এবং সংশ্লিষ্টদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। আশ্রমের ভক্ত এবং সাধারণ মানুষও উদ্বিগ্ন।
পুলিশ আশা করছে, কয়েক দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন এসএসপির কাছে জমা হবে এবং এরপর যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জার্মানিতে বিয়ার পান আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের বিয়ারের প্রতি আগ্রহ কমে এসেছে। তবে অ্যালকোহল-মুক্ত বিয়ারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।৪০ মিনিট আগে
আবু আমশা নামের ওই ব্যক্তি বলেন, ‘আমাদের যা নিয়ে বাঁচতে হয়, যার ভুক্তভোগী আমরা—তা থেকেই আসলে এই আইডিয়াটা আসে। শিশুরা আমাকে এসে যখন বলল যে এই শব্দে ওরা বিরক্ত, ক্লান্ত, তখন আমি বললাম, না আমাদের এই শব্দের সঙ্গেই গান গাইতে হবে। বাজে এই শব্দটাকেই আমরা ভালো কিছুতে রূপান্তর করব।’১ ঘণ্টা আগে
ছেলের জন্মদিনের উপহার নিয়ে ঝগড়ার পর স্ত্রী ও শাশুড়িকে হত্যার অভিযোগে দিল্লির এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নাতির জন্মদিন পালন করতে মেয়ের বাড়িতে এসেছিলেন কুসুম সিনহা (৬৩)। জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলার সময় উপহার নিয়ে তাঁর কন্যা প্রিয়া সেহগাল (৩৪) ও তাঁর স্বামী যোগেশের মধ্যে ঝগড়া হয়। এই বিষয়টি মেটাতে২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন ফেডারেল আপিল আদালত এখনো শুল্ক বাতিল করেনি। রায়ে বলা হয়েছে, এসব শুল্ক অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বহাল থাকবে। এরপর বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে তোলা হবে। এখনো অনেক কিছু স্পষ্ট নয়। তবে এতটুকু বোঝা যাচ্ছে, এ রায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অন্যতম প্রধান নীতির জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াতে২ ঘণ্টা আগে