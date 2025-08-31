Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

প্রসাদে মাদক মিশিয়ে যুবককে যৌন নিপীড়ন, বৃন্দাবনের পুরোহিতের বিরুদ্ধে তদন্ত

কলকাতা প্রতিনিধি  
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১১: ২৬
বৃন্দাবনের আশ্রম। ছবি: সংগৃহীত
বৃন্দাবনের আশ্রম। ছবি: সংগৃহীত

বৃন্দাবনের একটি আশ্রমের প্রধান পুরোহিতের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন ও ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ করেছেন মধ্যপ্রদেশের এক যুবক। ওই যুবক অভিযোগ করেছেন, শহরের একটি আশ্রমের প্রধান পুরোহিত তাঁকে যৌন নিপীড়নের শিকার করেছেন এবং সেই ঘটনার ভিডিও ব্যবহার করে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করেছেন। পুলিশ বলছে, অভিযোগকারীর ভাষ্য অনুযায়ী ঘটনা ঘটে ২০২২ সালের ২২ নভেম্বর। তখন তিনি আশ্রমে ছিলেন।

অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রসাদের মধ্যে মাদক মিশিয়ে তাঁকে অচেতন করে প্রধান পুরোহিত যৌন নিপীড়ন করেন। ঘটনার পর, পুরোহিত ভিডিও দেখিয়ে হুমকি দেন এবং প্রতিবাদ করলে মারধর করেন। পরে তিনি নিজের নিরাপত্তার জন্য আশ্রম থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারী আগ্রার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর তাঁকে মথুরার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশের (এসএসপি) কাছে পাঠানো হয়। এসএসপি মথুরা তদন্তের জন্য সিডার সার্কেলের অফিসার সন্দীপ কুমার সিংকে দায়িত্ব দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগগুলো গুরুতর হলেও ঘটনার তিন বছর পার হওয়ার কারণে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রমাণ সংগ্রহ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি নেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে এমন ঘটনা ন্যায়সংগত নয় এবং সংশ্লিষ্টদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। আশ্রমের ভক্ত এবং সাধারণ মানুষও উদ্বিগ্ন।

পুলিশ আশা করছে, কয়েক দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন এসএসপির কাছে জমা হবে এবং এরপর যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পুলিশঅভিযোগমধ্যপ্রদেশযৌন নির্যাতন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

অ্যালকোহলে আগ্রহ হারাচ্ছেন জার্মান তরুণেরা

অ্যালকোহলে আগ্রহ হারাচ্ছেন জার্মান তরুণেরা

প্রসাদে মাদক মিশিয়ে যুবককে যৌন নিপীড়ন, বৃন্দাবনের পুরোহিতের বিরুদ্ধে তদন্ত

প্রসাদে মাদক মিশিয়ে যুবককে যৌন নিপীড়ন, বৃন্দাবনের পুরোহিতের বিরুদ্ধে তদন্ত

বিস্ফোরণ-গুলি-ড্রোনের শব্দকে শ্রুতিমধুর সংগীতে রূপান্তর করছেন গাজার শিল্পী

বিস্ফোরণ-গুলি-ড্রোনের শব্দকে শ্রুতিমধুর সংগীতে রূপান্তর করছেন গাজার শিল্পী

ছেলের জন্মদিনের উপহার নিয়ে ঝগড়া, স্ত্রী ও শাশুড়িকে হত্যা করল স্বামী

ছেলের জন্মদিনের উপহার নিয়ে ঝগড়া, স্ত্রী ও শাশুড়িকে হত্যা করল স্বামী