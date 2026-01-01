খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনে রাজনাথ সিং

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন পরিদর্শন করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মিশন প্রাঙ্গণে রাখা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী এই রাজনৈতিক নেতার প্রয়াণে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দাপ্তরিক শোক প্রকাশ করেন।
ভারতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পরিদর্শন শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি ছবি শেয়ার করেন রাজনাথ সিং। ওই ছবিতে রাজনাথ সিংয়ের পাশে দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে দেখা গেছে।
ছবিটি শেয়ার করে রাজনাথ সিং লিখেছেন, ‘নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে গিয়েছিলাম। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে আমাদের গভীর শোক প্রকাশ করে শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেছি। আমাদের সমবেদনা তাঁর পরিবার এবং বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে রয়েছে।’
দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত মঙ্গলবার ভোরে ৮০ বছর বয়সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুর পর ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গভীর শোক প্রকাশ করেছে।
পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) দীর্ঘদিনের কান্ডারি বেগম খালেদা জিয়া কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির এক কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টোর পর মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী হিসেবে এই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন পরিদর্শন করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মিশন প্রাঙ্গণে রাখা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী এই রাজনৈতিক নেতার প্রয়াণে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দাপ্তরিক শোক প্রকাশ করেন।
ভারতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পরিদর্শন শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি ছবি শেয়ার করেন রাজনাথ সিং। ওই ছবিতে রাজনাথ সিংয়ের পাশে দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে দেখা গেছে।
ছবিটি শেয়ার করে রাজনাথ সিং লিখেছেন, ‘নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে গিয়েছিলাম। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে আমাদের গভীর শোক প্রকাশ করে শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেছি। আমাদের সমবেদনা তাঁর পরিবার এবং বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে রয়েছে।’
দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত মঙ্গলবার ভোরে ৮০ বছর বয়সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুর পর ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গভীর শোক প্রকাশ করেছে।
পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) দীর্ঘদিনের কান্ডারি বেগম খালেদা জিয়া কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির এক কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টোর পর মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী হিসেবে এই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।
গত বছরের নভেম্বরে ইউরোপের বাইরে ১৯টি দেশের নাগরিকদের সব ধরনের ভিসা আবেদন স্থগিত করে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে গ্রিন কার্ড ও মার্কিন নাগরিকত্বের আবেদনও ছিল। জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার উদ্বেগ দেখিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত নেয়। তালিকায় আফ্রিকার একাধিক দেশও ছিল।৩৯ মিনিট আগে
ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তির নাম আমিরহোসাম খোদায়ারি ফার্দ (২১)। তিনি ইরানের আধা সামরিক বাহিনী বাসিজের সদস্য ছিলেন। তবে বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে তিনি প্রাণ হারান বলে দাবি করা হলেও বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্বতন্ত্রভাবে এ তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বমঞ্চে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছেছে ভারতের অর্থনীতি। দেশটির সরকারের বার্ষিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা অনুযায়ী, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বিবেচনায় ভারত জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ভারতের জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪.১৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।২ ঘণ্টা আগে
তলানিতে নামা জন্মহার টেনে তুলতে এবার এক বিচিত্র কৌশল নিয়েছে চীনা সরকার। আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) থেকে দেশটিতে কনডমসহ সব ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রীর ওপর ১৩ শতাংশ বিক্রয় কর বা ভ্যাট কার্যকর করা হয়েছে। বিপরীতে, শিশুর যত্ন, বিবাহসংক্রান্ত ও বয়স্কদের সেবাকে ভ্যাটমুক্ত ঘোষণা করেছে বেইজিং।২ ঘণ্টা আগে