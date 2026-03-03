ফুরিয়ে যাচ্ছে ভারতের এলএনজি মজুত, কমাল শিল্পখাতে সরবরাহ

ভারতে শিল্পখাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে দেশটির আমদানিকারক কোম্পানিগুলো। শীর্ষ উৎপাদক কাতার ড্রোন হামলার পর তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) উৎপাদন স্থগিত করায় সরবরাহ আরও সংকুচিত হতে পারে—এমন আশঙ্কায় আগাম এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ভারতের এলএনজি খাত সংশ্লিষ্ট চারটির সূত্রের বরাত দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে।
ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এলএনজি ক্রেতা। আমদানির ক্ষেত্রে দেশটি মধ্যপ্রাচ্যের উৎপাদকদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবু ধাবি ন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানির সবচেয়ে বড় এলএনজি ক্রেতা ভারত। পাশাপাশি কাতার থেকে এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা দেশটি।
ভারতের শীর্ষ এলএনজি আমদানিকারক পেট্রোনেট এলএনজি লিমিটেড কম সরবরাহের বিষয়ে দেশের শীর্ষ গ্যাস বিপণন কোম্পানি জিএআইএল (ইন্ডিয়া) এবং অন্য কোম্পানিগুলোকে জানিয়েছে বলে দুইটি সূত্র রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছে। সূত্রগুলোর একটি জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে ইন্ডিয়ান ওয়েল করপোরেশন (আইওসি) এবং গেইল তাদের গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ কমানোর বিষয়টি অবহিত করেছে।
দুটি সূত্র রয়টার্সকে জানায়, সরবরাহ কমানোর হার ১০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। সূত্রগুলো আরও জানিয়েছে, গ্রাহকদের সঙ্গে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোনো জরিমানার ঝুঁকি এড়াতে সরবরাহকারীরা ন্যূনতম উত্তোলনযোগ্য পরিমাণ (মিনিমাম লিফটিং কোয়ান্টিটি) ধরে এই কাটছাঁট নির্ধারণ করেছে। এলএনজি ঘাটতি পুষিয়ে নিতে আইওসি, গেইল ও পেট্রোনেট এলএনজি স্পট বাজারে টেন্ডার আহ্বানের পরিকল্পনা করছে বলে দুইটি সূত্র জানিয়েছে। তবে স্পট বাজারে দাম, পরিবহন ব্যয় এবং বিমা খরচ ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে।
এদিকে, নয়াদিল্লিতে জরুরি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চলছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ সরবরাহ রক্ষায় ভারত পেট্রোল ও ডিজেল রপ্তানি কমাতে পারে। রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি বাড়াতে পারে। সরবরাহ সংকট দীর্ঘ হলে এলপিজি রেশনিংসহ চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে। তবে এনডিটিভি স্বাধীনভাবে এসব সম্ভাব্য পদক্ষেপ যাচাই করতে পারেনি।
জ্বালানিমন্ত্রী হার্দীপ সিং পুরি সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানায়, ‘আমরা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছি। দেশে প্রধান পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রাপ্যতা ও সহনীয় দাম নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
শিল্পখাতের হিসাবে, ভারত তার পরিশোধিত জ্বালানির একটি বড় অংশ রপ্তানি করে। মোট উৎপাদিত পেট্রোলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং ডিজেলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিদেশে যায়। এলপিজি সবচেয়ে ঝুঁকিতে। ভারতের মোট এলপিজি চাহিদার প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ আমদানিনির্ভর। এর বড় অংশই উপসাগরীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে হরমুজ প্রণালি হয়ে আসে। শিল্পমহলের হিসাবে, নতুন কার্গো আসা বন্ধ হলে বর্তমান মজুত দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের চাহিদা মেটাতে পারবে।
রাষ্ট্রায়ত্ত পরিশোধনাগার ইন্ডিয়ান ওয়েল করপোরেশন, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম এবং ভারত পেট্রোলিয়াম করপোরেশন লিমিটেড নির্বাচিত স্থাপনায় এলপিজি উৎপাদন বাড়াতে শুরু করেছে। পুরি বলেছেন, কৌশলগত গুহামজুত, পরিশোধনাগার, বন্দর ও ভাসমান সংরক্ষণ মিলিয়ে ভারতের অপরিশোধিত তেল ও পণ্যের মজুত প্রায় ৭৪ দিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এর মধ্যে শিল্পখাতের হিসাবে কৌশলগত গুহায় সংরক্ষিত অপরিশোধিত তেল প্রায় ১৭ থেকে ১৮ দিনের চাহিদা মেটাতে পারে। পরিশোধিত জ্বালানি মজুত আছে প্রায় ২০ থেকে ২১ দিনের জন্য। এলএনজি মজুত রয়েছে প্রায় ১০ থেকে ১২ দিনের চাহিদা মেটানোর মতো।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করেছেন, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ‘দিন নয়, কয়েক সপ্তাহ’ স্থায়ী হতে পারে। এতে ভারতের সামনে শিগগিরই কঠিন সমীকরণ দাঁড়াতে পারে—দেশের ভেতরে জ্বালানি নিরাপত্তা রক্ষা করবে, নাকি বৈশ্বিক বাজারে বড় রপ্তানিকারক হিসেবে তার ভূমিকা বজায় রাখবে।
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন, জায়নবাদ বা উগ্র ইহুদি জাতীয়তাবাদ মুসলিম বিশ্বে অস্থিতিশীলতার চালিকাশক্তি এবং মানবতার জন্য হুমকি। তিনি আরও বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।১১ মিনিট আগে
পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন বিমানঘাঁটির প্রধান কমান্ড সেন্টার এবং সদর দপ্তর ধ্বংসের দাবি করেছে ইরান। এ ছাড়া, কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন ইন্টেলিজেন্স সেন্টার বা গোয়েন্দা কেন্দ্র এবং সামরিক ডিপো ধ্বংসের দাবিও করেছে তারা। ইরানি সংবাদমাধ্যম প্রেস টিভির প্রতিবেদন...৩৪ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের হামলার জবাবে ইসরায়েলসহ মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইরানি হামরা তীব্র হতে থাকায় সৌদি আরব ও কাতারসহ এক ডজনের বেশি দেশ থেকে সব মার্কিন নাগরিককে অবিলম্বে সরে যেতে আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।২ ঘণ্টা আগে
ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি-মার্কিন যুদ্ধ এবং সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার পর, কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত করেছে। এক বিবৃতিতে দূতাবাস বলেছে, ‘চলমান আঞ্চলিক উত্তেজনার কারণে, কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।৩ ঘণ্টা আগে