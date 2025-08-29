ভারতে ইসলাম থাকবে, মানিয়ে নিতে শিখুন: আরএসএস প্রধান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতে ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে রাজনৈতিক বিদ্বেষ যে কোনো সময়ের তুলনায় ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রয়েছে। বিজেপি সরকারের অনেক এমপি-মন্ত্রী প্রকাশ্যেই মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য দেন। তবে বিজেপির আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে, ইসলাম আসার পর থেকেই ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সংস্থার শতবর্ষ উদ্যাপনের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মোহন ভাগবত বলেন, ইসলাম তার আগমনের পর থেকেই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং থাকবে। যারা অন্যথা মনে করে, তারা হিন্দু দর্শন বোঝে না। তিনি বলেন, ‘যারা মনে করে ইসলাম থাকবে না, তারা হিন্দু দর্শন দ্বারা পরিচালিত নয়। হিন্দু দর্শন এমনটা ভাবে না। উভয় পক্ষে বিশ্বাস থাকলে তবেই এই সংঘাতের অবসান হবে।’ তিনি আরও বলেন, পারস্পরিক আস্থা ও ঐক্যের মাধ্যমে একটি সম্মিলিত সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।
জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। সরকার এ বিষয়ে কিছু প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের যেসব সদস্য ভারতের নাগরিক, তাদেরও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন রয়েছে। তাই, চাকরির সুযোগ তৈরি হলে প্রথমে দেশের নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, বাইরে থেকে আসা ব্যক্তিদের নয়।’ ভাগবত বলেন, ‘আমাদের দেশে বসবাসকারী মুসলিমরাও আমাদেরই নাগরিক। তাদেরও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। আপনি যদি মুসলিমদের চাকরি দিতে চান, তবে আমাদের দেশের নাগরিকদেরই দিন। যারা বাইরে থেকে আসছে, তাদের কেন দেব? তাদের নিজেদের দেশকেই তাদের দায়িত্ব নেওয়া উচিত।’
উৎসবের সময় ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে সম্মান জানানোর গুরুত্ব তুলে ধরে মোহন ভাগবত বলেন, ‘উপবাসের সময় মানুষ নিরামিষ থাকতে পছন্দ করে। যদি সেই দিনগুলোতে কিছু নির্দিষ্ট দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়, তবে অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘এটি মাত্র দুই বা তিন দিনের ব্যাপার। এই সময়ে এমন কাজ এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ। তাহলে কোনো আইনের প্রয়োজন হবে না।’
সবশেষে তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এমন একটি মন্তব্য করেন, যা নিয়ে জনমিতিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আরএসএস প্রধান বলেন, ‘জনসংখ্যাকে একটি নিয়ন্ত্রিত এবং যথেষ্ট স্তরে রাখতে হবে।’ তাঁর মতে, ‘এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ভারতীয় পরিবারের তিনটি সন্তান থাকা উচিত, তার বেশি নয়।’ এই নীতি সবার মেনে নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।
সূত্র: জিনিউজ
ভারতে ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে রাজনৈতিক বিদ্বেষ যে কোনো সময়ের তুলনায় ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রয়েছে। বিজেপি সরকারের অনেক এমপি-মন্ত্রী প্রকাশ্যেই মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য দেন। তবে বিজেপির আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে, ইসলাম আসার পর থেকেই ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সংস্থার শতবর্ষ উদ্যাপনের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মোহন ভাগবত বলেন, ইসলাম তার আগমনের পর থেকেই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং থাকবে। যারা অন্যথা মনে করে, তারা হিন্দু দর্শন বোঝে না। তিনি বলেন, ‘যারা মনে করে ইসলাম থাকবে না, তারা হিন্দু দর্শন দ্বারা পরিচালিত নয়। হিন্দু দর্শন এমনটা ভাবে না। উভয় পক্ষে বিশ্বাস থাকলে তবেই এই সংঘাতের অবসান হবে।’ তিনি আরও বলেন, পারস্পরিক আস্থা ও ঐক্যের মাধ্যমে একটি সম্মিলিত সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।
জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। সরকার এ বিষয়ে কিছু প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের যেসব সদস্য ভারতের নাগরিক, তাদেরও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন রয়েছে। তাই, চাকরির সুযোগ তৈরি হলে প্রথমে দেশের নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, বাইরে থেকে আসা ব্যক্তিদের নয়।’ ভাগবত বলেন, ‘আমাদের দেশে বসবাসকারী মুসলিমরাও আমাদেরই নাগরিক। তাদেরও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। আপনি যদি মুসলিমদের চাকরি দিতে চান, তবে আমাদের দেশের নাগরিকদেরই দিন। যারা বাইরে থেকে আসছে, তাদের কেন দেব? তাদের নিজেদের দেশকেই তাদের দায়িত্ব নেওয়া উচিত।’
উৎসবের সময় ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে সম্মান জানানোর গুরুত্ব তুলে ধরে মোহন ভাগবত বলেন, ‘উপবাসের সময় মানুষ নিরামিষ থাকতে পছন্দ করে। যদি সেই দিনগুলোতে কিছু নির্দিষ্ট দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়, তবে অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘এটি মাত্র দুই বা তিন দিনের ব্যাপার। এই সময়ে এমন কাজ এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ। তাহলে কোনো আইনের প্রয়োজন হবে না।’
সবশেষে তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এমন একটি মন্তব্য করেন, যা নিয়ে জনমিতিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আরএসএস প্রধান বলেন, ‘জনসংখ্যাকে একটি নিয়ন্ত্রিত এবং যথেষ্ট স্তরে রাখতে হবে।’ তাঁর মতে, ‘এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ভারতীয় পরিবারের তিনটি সন্তান থাকা উচিত, তার বেশি নয়।’ এই নীতি সবার মেনে নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।
সূত্র: জিনিউজ
একটি আন্তর্জাতিক এয়ার শোর প্রস্তুতিকালে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পোলিশ সেনাবাহিনীর এক পাইলট নিহত হয়েছেন। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার পশ্চিম পোল্যান্ডের পোজনান শহরের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল কমান্ড এক বিবৃতিতে জানায়,২০ মিনিট আগে
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবতের বক্তব্যের জেরে ভারতের জনসংখ্যা নীতি নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বক্তৃতা সিরিজের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রতিটি পরিবারে অন্তত তিনটি করে সন্তান থাকা উচিত।৩৪ মিনিট আগে
কিয়েভে ড্রোন হামলার পর রাশিয়ার ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইউনিয়নের নির্বাহী কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডের লিয়েন এ ঘোষণা দিয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনে রাশিয়া ও এর মিত্র বেলারুশের সীমান্তবর্তী সাতটি ইইউ সদস্য রাষ্ট্র সফর করবে১ ঘণ্টা আগে
উত্তর আফ্রিকার মরক্কোয় আবিষ্কৃত হলো এক বিস্ময়কর ডাইনোসর—স্পাইকোমেলাস। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রায় ১৬ কোটি ৫০ লাখ বছর আগে জুরাসিক যুগে এই প্রাণী বসবাস করত। মরক্কোর বুলেমেন শহরের কাছে আটলাস পর্বতমালায় এর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।১০ ঘণ্টা আগে