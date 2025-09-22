Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির পাল্টা পদক্ষেপ নিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ: ইসরায়েলকে যুক্তরাজ্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও পর্তুগালের ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতির প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের হুঁশিয়ারির জবাবে পাল্টা হুমকি দিল যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেট কুপার সতর্ক করে বলেন, পশ্চিম তীরের কোনো ভূমি নতুন করে দখল করলে ইসরায়েলের পরিণত হবে ভয়াবহ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে এ তথ্য জানিয়েছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেট কুপার।

উল্লেখ্য, গত রোববার প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও পর্তুগালের সঙ্গে একযোগে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেন। তাৎক্ষণিকভাবে এ পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। একে সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করার শামিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুপার বলেন, যুক্তরাজ্যের এই সিদ্ধান্ত ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন উভয়েরই নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন, ‘এটি মূলত শান্তি, ন্যায়বিচার ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য নেওয়া একটি পদক্ষেপ।’ তাঁর ভাষ্য, দুই পক্ষেরই উগ্রপন্থীরা দুই-রাষ্ট্র সমাধানকে ভেস্তে দিতে চাইছে, কিন্তু যুক্তরাজ্যের নৈতিক দায়িত্ব হলো এ সমাধানকে আবার সামনে আনা।

স্বীকৃতি ঘোষণার সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার জানান, শান্তির আশা ও দুই-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানকে পুনরুজ্জীবিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

পশ্চিমা দেশগুলোর ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর নেতানিয়াহুর আবারও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ‘ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনোই সম্ভব নয়।’ যুক্তরাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলেও অভিহিত করছে ইসরায়েল।

গতকাল রোববারও নেতানিয়াহু পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি আরও বাড়ানোর কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আমরা জুদাইয়া ও সামারিয়ায় [পশ্চিম তীর] ইহুদি বসতি দ্বিগুণ করেছি এবং এ পথে এগিয়ে যাব।’

ইসরায়েলের পাশাপাশি এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে তাদের পরম মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যুক্তরাজ্য মূলত ‘সন্ত্রাসী’ হামাসকে কূটনৈতিকভাবে পুরস্কৃত করছে বলে মন্তব্য করেছে তারা। তবে, স্টারমার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, হামাসের প্রতি তাদের কোনো ধরনের সমর্থন নেই। হামাস ফিলিস্তিনের সরকারের অংশ হতে পারবে না। সেই সঙ্গে তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, যুক্তরাজ্য ইতিমধ্যেই হামাসকে নিষিদ্ধ করেছে।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যঅস্ট্রেলিয়াকানাডাফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

যে কারণে বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন তৌকীর-বিপাশা

যে কারণে বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন তৌকীর-বিপাশা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সম্পর্কিত

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির পাল্টা পদক্ষেপ নিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ: ইসরায়েলকে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির পাল্টা পদক্ষেপ নিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ: ইসরায়েলকে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

গাজা যুদ্ধ ইস্যুতে নিউইয়র্কে আরব নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ট্রাম্প

গাজা যুদ্ধ ইস্যুতে নিউইয়র্কে আরব নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ট্রাম্প

ফিলিস্তিন দ্বিরাষ্ট্র সমাধানে বিশ্বনেতাদের সম্মেলন আজ, আয়োজনে ফ্রান্স-সৌদি আরব

ফিলিস্তিন দ্বিরাষ্ট্র সমাধানে বিশ্বনেতাদের সম্মেলন আজ, আয়োজনে ফ্রান্স-সৌদি আরব