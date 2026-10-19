ইউরোপের ৬ দেশে মানুষ কেন রাজপথে, কেন এত সহিংসতা
স্পেন, ফ্রান্স ও পর্তুগাল, ইতালি ও বেলজিয়ামসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তরুণেরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ে অসন্তোষ থেকে তাঁরা এই আন্দোলন করছেন।
ফ্রান্সে দীর্ঘ সময় ধরে ক্লাস, শিক্ষকের অভাব, জরাজীর্ণ শ্রেণিকক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জটিল ও অস্বচ্ছ নিয়মের প্রতিবাদে উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এসব বিক্ষোভের কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপক সহিংসতাও দেখা গেছে। শিক্ষক না থাকায় অনেক শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে কয়েক মাস পর্যন্ত ক্লাস করতে হচ্ছে না।
পরে অন্য বিক্ষোভকারীরাও শিক্ষার্থীদের মিছিলে যোগ দেন। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এর মধ্যে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির বিষয়টিও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলার পর হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জ্বালানির দাম বেড়েছে।
ফ্রান্সের বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠনগুলোর একটি জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার (সিজিটি) এই বিক্ষোভকে সমর্থন করেছে। সংগঠনটি দ্রব্যমূল্য কমানো, পেনশন বাড়ানো এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর এলিসি প্রাসাদে থাকার মেয়াদও শেষের দিকে। তিনি ইতিমধ্যে দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।
স্পেনে বাড়িভাড়ার প্রতিবাদে আন্দোলন
পিরেনিজ পর্বতমালা পেরিয়ে স্পেনে গত সেপ্টেম্বর মাসে বাড়ির দাম ও ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন আন্দোলনকারীরা। এক বিনিয়োগ তহবিল বাড়িভাড়া ২৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়ার পর ৮৭ বছর বয়সী এক নারীকে তাঁর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। এই ঘটনার পর বিক্ষোভ শুরু হয়। ওই নারীর নাম মারিকারমেন আবাসকাল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দুই সপ্তাহ পর তিনি মারা যান।
বিক্ষোভকারীরা বাড়িভাড়া কমানো, উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং বিনিয়োগ তহবিলগুলোর বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
একই ধরনের দাবি উঠেছে আইবেরীয় উপদ্বীপের অপর দেশ পর্তুগালেও। শনিবার দেশটির রাজধানী লিসবনের কেন্দ্রস্থলে শত শত মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে পর্তুগালে বাড়ির দাম ১২৪ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধির হার ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) গড় হারের প্রায় দ্বিগুণ।
ইতালিতে বিক্ষোভ থেকে সহিংসতা
ইতালির মিলানেও বিক্ষোভকারীদের মূল উদ্বেগ ছিল পরিবারের ওপর বাড়তে থাকা আর্থিক চাপ। শনিবার সেখানে একটি মিছিল শুরুতে শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু পরে মুখোশ পরা দাঙ্গাকারীরা দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত পুলিশের দিকে পাথর, রাস্তার পাথরের ব্লক ও অন্যান্য বস্তু ছুড়তে শুরু করে। তারা বার ও রেস্তোরাঁর টেবিল ব্যবহার করে তৈরি করা ব্যারিকেডেও আগুন ধরিয়ে দেয়।
এদিকে আলবেনিয়ায় প্রধানমন্ত্রী এদি রামার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ রোববার ষষ্ঠ দিনে গড়িয়েছে। বিক্ষোভকারীরা বলেছেন, দেশে দুর্নীতি চলছে বলে তাঁদের ধারণা, কর্মসংস্থানের সুযোগ কম এবং শিক্ষার মানও খারাপ। এসব বিষয় নিয়ে তাঁরা অসন্তুষ্ট।
কবে শুরু হয় বিক্ষোভ
ফ্রান্সে শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয় সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর এক সপ্তাহ পর এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ আরও জোরালো হয়েছে। শনিবার আন্দোলন সবচেয়ে তীব্র পর্যায়ে পৌঁছায়।
শনিবারই ইতালি, পর্তুগাল ও বেলজিয়ামে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। অন্যদিকে, আলবেনিয়ায় গ্রীষ্মকাল থেকেই বিক্ষোভ চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের সমর্থনপুষ্ট একটি বিলাসবহুল উপকূলীয় উন্নয়ন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সেখানে আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
বিক্ষোভের ফলে কি কোনো পরিবর্তন এসেছে
ফ্রান্সে শিক্ষকসংকট মোকাবিলায় সরকার আরও ৩ হাজার অস্থায়ী বিকল্প শিক্ষক নিয়োগের কথা জানিয়েছে। পাশাপাশি স্কুলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদেরও যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আগামী বছরের বাজেটের জন্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধন ফি বাড়ানোর যে পরিকল্পনা সরকার ঘোষণা করেছিল, সেটিও বাতিল করা হয়েছে।
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে জ্বালানির দাম নিয়ে বিক্ষোভের পর এলিসি প্রাসাদ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, সরকার কয়েকটি নির্দিষ্ট শিল্প খাতের জন্য পেট্রল কেনার ভর্তুকি বাড়াবে। স্পেনের সমাজতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ভাড়াবাড়িতে বসবাসকারী মানুষদের সুরক্ষা দিতে জরুরি আবাসন আইন পাস করার চেষ্টা করেছিলেন।
কিন্তু কংগ্রেসে ডানপন্থী ও উগ্র ডানপন্থী দলগুলোর বিরোধিতায় আইনটি পাস হয়নি। এরপর সানচেজ ২৯ নভেম্বর আগাম নির্বাচনের ডাক দেন। তিনি জনগণকে বলেন, নতুন সংস্কার কার্যকর করতে তাঁর আরও বিস্তৃত প্রগতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।
বিক্ষোভ কি থামবে
গতকাল রোববার রাতে টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন মাখোঁ। এর আগে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করেন। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরাঁ নুনেজের বক্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, সরকার আর কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়। তিনি বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থাকা ‘উগ্র বামপন্থীদের’ দায়ী করেছেন। পাশাপাশি ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় ভবনে লুটপাট ও ভাঙচুর চালানো ব্যক্তিদের ‘অপরাধী’ বলে উল্লেখ করেছেন। ২০২৭ সালের এপ্রিলে ফ্রান্সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
স্পেনে আগামী নির্বাচনের আগেই বিক্ষোভ থামতে পারে, যদি সরকার কংগ্রেসের স্থায়ী পরিষদের মাধ্যমে অন্তত কিছু আবাসনসংক্রান্ত ডিক্রি পাস করাতে পারে। সংসদের অধিবেশন না চলার সময় এই বিশেষ পরিষদ কাজ করে। প্রধানমন্ত্রী সানচেজের সমাজতান্ত্রিক দল এবং রক্ষণশীল পিপলস পার্টি, উভয় দলই আগামী মাসের নির্বাচনে জয়ী হলে আরও বেশি বাড়ি নির্মাণ এবং আবাসন সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।