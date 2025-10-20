Ajker Patrika
ইউরোপে অবৈধ অভিবাসীর ঢল নামাতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছে অবৈধ অভিবাসীর একটি দল। ছবি: দ্য টাইমস
বুলগেরিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেনিয়েল মিতভ অভিযোগ করেছেন, পাচারকারীদের সঙ্গে মিলে ইউরোপে অবৈধ অভিবাসীদের ঢল নামানোর পরিকল্পনা করছে রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ও ইউরোপের কিছু বামপন্থী মানবিক সংগঠন। তাঁর দাবি, মানবাধিকারের নামে এই প্রচেষ্টা আসলে ইউরোপকে অস্থিতিশীল করার একটি ভূরাজনৈতিক কৌশল।

মিতভ জানান, তাঁর সরকার এমনও প্রমাণ পেয়েছে, যেখানে দেখা গেছে, রাশিয়ার বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা (এসভিআর) সেই সব অপরাধচক্রের সঙ্গে সরাসরি জড়িত যারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে অবৈধ অভিবাসীদের প্রবেশ করাচ্ছে। রুশ গোয়েন্দারা ইউরোপের বাইরের সীমান্ত, বিশেষ করে তুরস্ক–বুলগেরিয়া সীমান্তে দুর্বলতা খুঁজে বের করতে পাচারকারীদের সহায়তা দিচ্ছে। পাশাপাশি তারা অভিবাসীদের ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের আশ্রয় ব্যবস্থার ফাঁকফোকর কাজে লাগানোর উপায়ও জানিয়ে দিচ্ছে।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেট কুপার এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘এটি স্পষ্ট যে অবৈধ অভিবাসন এখন শুধু অর্থলোভী অপরাধচক্রের কাজ নয়, বরং শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলোও ইউরোপকে অস্থিতিশীল করতে এটি ব্যবহার করছে।’ তিনি জানান, যুক্তরাজ্য ন্যাটো মিত্রদের সঙ্গে একযোগে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারে কাজ করছে। পাশাপাশি এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বুলগেরিয়াকে গোয়েন্দা তথ্য, প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম সহায়তা দেওয়ারও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বুলগেরিয়া সরকারের অভিযোগ, কিছু এনজিও আদর্শিক অজুহাত দেখিয়ে পাচারকারীদের সহযোগিতা করছে। এই বিষয়ে বুলগেরিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিতভ বলেন, ‘তথাকথিত এই নব্য-মার্কসবাদী গোষ্ঠীগুলো সব দরিদ্র মানুষকে ইউরোপে এনে বসতি স্থাপনের স্বাধীনতা দিতে চায়। তারা সীমান্তহীন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়ে বাস্তবে অপরাধচক্রের হাত শক্ত করছে।’ তাঁর মতে, অবৈধ অভিবাসন শুধু সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে না, বরং চরমপন্থীদেরও অনুপ্রবেশ করিয়ে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করছে।

সোমবার (২০ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য টাইমস জানিয়েছে, আগামী বুধবার (২২ অক্টোবর) লন্ডনে এক সম্মেলনে ইউরোপ ও পশ্চিম বলকান অঞ্চলের নেতারা অবৈধ অভিবাসন দমনে যৌথ কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মারের আয়োজিত এই বৈঠকে বুলগেরিয়াও অংশ নেবে। সেখানে ‘রিটার্ন হাব’ নামে একটি প্রস্তাবও আলোচনায় আসবে। এই প্রস্তাবনা অনুযায়ী, কিছু বলকান দেশ অর্থ ও গোয়েন্দা সহায়তার বিনিময়ে ইউরোপে থেকে প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীদের গ্রহণ করবে।

বুলগেরিয়া চলতি বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের শেনজেন অঞ্চলে যুক্ত হয়েছে। ফলে তুরস্কের সঙ্গে এই দেশটির ১৬১ মাইল সীমান্ত এখন ইউরোপের বহির্বেষ্টনী। মিতভ বলেন, ‘বুলগেরিয়া এখন ইউরোপের দ্বার। প্রতিটি ঘরের যেমন দেয়াল দরকার, তেমনি ইউরোপকেও রক্ষার জন্য মজবুত দেয়াল দরকার।’

এদিকে ‘নো নেম কিচেন’ ও ‘মিশন উইংস’ নামে অভিযুক্ত দুটি মানবিক সংস্থা এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারা জানিয়েছে, তাদের কাজ সম্পূর্ণ আইনি এবং মানবিক সহায়তা কখনো অপরাধ নয়। মিশন উইংস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা অবৈধ অভিবাসীদের পাচার করা অপরাধচক্রের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়। অভিবাসীরা বিপদে পড়লে তারা বরং কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে।

বুলগেরিয়া সরকার জানিয়েছে, কয়েকজন ব্যক্তির কার্যক্রম নিয়েও তদন্ত চলছে। এদিকে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, ‘ওয়ান ইন, ওয়ান আউট’ চুক্তির আওতায় সম্প্রতি আরও ১৬ জন অভিবাসীকে ফ্রান্সে ফেরত পাঠানো হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত ৮২টি নৌকায় ৫ হাজার ৭০৩ জন অভিবাসী ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে পা রেখেছে।

বিষয়:

অভিবাসনঅভিবাসীরাশিয়াঅবৈধবুলগেরিয়াইউরোপ
