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যুক্তরাজ্যে মার্কিন বিমানঘাঁটিতে হামলার ষড়যন্ত্রে ইরানের হাত আছে: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৫৭
যুক্তরাজ্যে মার্কিন বিমানঘাঁটিতে হামলার ষড়যন্ত্রে ইরানের হাত আছে: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাজ্যে মার্কিন বিমানবাহিনীর ব্যবহৃত আরএএফ ফেয়ারফোর্ড ঘাঁটিতে হামলার ষড়যন্ত্রে ইরানের প্রত্যক্ষ সংযোগ বা জড়িত থাকার ‘শক্তিশালী আলামত’ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম। এর মাধ্যমে ঘটনাটিতে কোনো বহিরাগত বা বিদেশি রাষ্ট্রের হাত রয়েছে বলে ট্রাম্প প্রশাসনের করা উদ্বেগের সুরেই সায় দিল যুক্তরাজ্য।

আজ বুধবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম বলেন, ‘গত উইকেন্ডে আরএএফ ফেয়ারফোর্ডে যা ঘটেছে, তাতে ইরানের জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে। পুলিশের তদন্ত চলমান। আমরা সঠিক সময়ে বিস্তারিত প্রকাশ করব। তবে এটা নিশ্চিত যে, এ ঘটনায় ইরানের হাত রয়েছে।’

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ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে শুরু থেকেই মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয় রেখে কাজ করছে যুক্তরাজ্য।

এর আগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, সন্দেহভাজন এই সন্ত্রাসী পরিকল্পনায় একটি ‘বিদেশি রাষ্ট্রের হাত’ রয়েছে। ওই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে তেহরানের সম্পৃক্ততার আভাস দেন।

তবে তেহরান এই অভিযোগ শুরু থেকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে আসছে। লন্ডনে অবস্থিত ইরানি দূতাবাস সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে একে ‘ভিত্তিহীন, মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার’ বলে নিন্দা জানিয়েছে।

গত রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) ইংল্যান্ডের ফেয়ারফোর্ডে অবস্থিত রয়্যাল এয়ারফোর্সের ঘাঁটির কাছে বিস্ফোরক ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে ২৩ থেকে ২৫ বছর বয়সী পাঁচজন ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে জব্দ করা তিনটি ভ্যানে কোনো ধরনের বিস্ফোরক না মেলায় শর্তসাপেক্ষে তাঁদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে জামিনে মুক্তি দেওয়ার এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

এ বিষয়ে মার্কিন অসন্তোষ ও জনমনে ওঠা প্রশ্ন খারিজ করে প্রধানমন্ত্রী বার্নহাম বলেন, ‘মানুষের বোঝা উচিত, জামিনে মুক্তি মানেই ছাড় পেয়ে যাওয়া নয়। কঠোর শর্তে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং নজরদারি রাখা হচ্ছে। তদন্তকারী ও নিরাপত্তা সংস্থার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।’

এদিকে দ্য টাইমস ও বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা আগে আসামিদের মধ্য থেকে একজন জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল করেছিলেন। তার পরপরই স্থানীয় এক নারী মুখোশ পরা কিছু মানুষ ও সন্দেহভাজন সাদা ভ্যান দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ শেষ মুহূর্তে পিছু হটতে চেয়েছিলেন নাকি ৯৯৯-এ ফোন করাটা তাঁদের পরিকল্পনারই কোনো অংশ ছিল।

কাউন্টার টেররিজম পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তা লরেন্স টেলর জানান, ঘটনাস্থলে বিস্ফোরক না মিললেও সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ পেট্রল জব্দ করা হয়েছে। এই সন্ত্রাসী পরিকল্পনার পেছনে মূল ইন্ধনদাতা কারা, তা খুঁজে বের করতে কাউন্টার টেররিজম পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যব্রিটিশগ্রেপ্তারসন্ত্রাসীডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরান
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