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চীন

রুবিকস কিউব সমাধানে ছয় বছরের শিশুর বিশ্ব রেকর্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ১০
রুবিকস কিউব সমাধানে ছয় বছরের শিশুর বিশ্ব রেকর্ড
লিয়ান ইউনঝি। ছবি: সংগৃহীত

মাত্র ছয় বছর বয়সেই রুবিকস কিউব সমাধানে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে চীনের এক শিশু। লিয়ান ইউনঝি নামের মেয়েটি তিন দিনের ব্যবধানে দুটি প্রতিযোগিতায় ৩ ×৩ × ৩ রুবিকস কিউব সমাধানে নারীদের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছে।

চীনের সিচুয়ান প্রদেশের চেংদুর বাসিন্দা ইউনঝি প্রথমে উহানে অনুষ্ঠিত একটি প্রতিযোগিতায় পাঁচবার কিউব সমাধান করে গড়ে ৪ দশমিক ৫২ সেকেন্ড সময় নেয়। এরপর গুয়াংজুতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় সেই সময় আরও কমিয়ে গড়ে ৪ দশমিক ২৭ সেকেন্ডে পাঁচটি কিউব সমাধান করে। এর ফলে বিশ্বের একমাত্র নারী ‘কিউবার’ হিসেবে তার গড় সময় ৪ দশমিক ৫ সেকেন্ডের নিচে নেমে এসেছে।

ইউনঝি গত এক বছরে প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা রুবিকস কিউব অনুশীলন করেছে। এ সময়ে সে শিখেছে ১ হাজার ৩০০ টিরও বেশি কিউব অ্যালগরিদম। বিশ্ব কিউব অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, চীনের বিভিন্ন স্থানে সে এখন পর্যন্ত ৩৩টি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে এবং তার রয়েছে ৫৬৯টি স্বীকৃত সমাধান।

৩ ×৩ × ৩ কিউব একবার সমাধানের ক্ষেত্রে ইউনঝির ব্যক্তিগত সেরা সময় ৩ দশমিক ৫৪ সেকেন্ড। আর ২ ×২ × ২ কিউব সমাধানে তার সেরা সময় ২ দশমিক ১৫ সেকেন্ড।

ইউনঝির মা লিন ইয়াংসি জানান, নাচ ও সংগীতের পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত ক্লাসে অংশ নেওয়ার সময় মেয়েটির রুবিকস কিউবের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারেন, এই খেলা শিশুর মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, যৌক্তিক চিন্তা ও স্থানিক ধারণা বিকাশে সহায়ক।

ইউনঝির মা বলেন, রুবিকস কিউব সমাধান শুধু সূত্র মুখস্থ করার বিষয় নয়; বরং যুক্তি প্রয়োগ করে সবচেয়ে কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার বিষয়।

এর আগে ২০২৩ সালে ছয় বছর বয়সে কিউব সমাধানে নারীদের গড় সময়ের রেকর্ড গড়েছিল কিশিয়ান কাও। তার গড় সময় ছিল ৫ দশমিক ৯৭ সেকেন্ড। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি ৪ দশমিক ৯৮ সেকেন্ডের গড় সময়ও অর্জন করেছিলেন।

বিষয়:

বিশ্বরেকর্ডচীননারীশিশু
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