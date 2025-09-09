ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট বাতিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কাঠমান্ডুর আকাশে আজ সকাল থেকেই মেঘের আনাগোনা। তবে এই মেঘ বৃষ্টির নয়, অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগের। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আজকের জন্য সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষ এই অসুবিধার জন্য যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।
কাঠমান্ডু পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোটেশ্বরের কাছে ধোঁয়া দেখা যাওয়ার পর থেকেই এই সতর্কতা জারি করা হয়। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মহাব্যবস্থাপক হংসরাজ পান্ডে নিশ্চিত করেছেন, পরিস্থিতি গুরুতর হলেও বিমানবন্দর সম্পূর্ণ বন্ধ নয়। তিনি বলেন, ‘বিমানবন্দর বন্ধ হয়নি। আমরা এটি বন্ধও করব না।’ তবে ধোঁয়া এবং চলমান অবস্থার কারণে সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।
এদিকে, বিমানকর্মীরাও বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারছেন না। যানবাহন চলাচলে সমস্যা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে তাঁদের গতিবিধি সীমিত করা হয়েছে, ফলে কোনো ফ্লাইটই টেকঅফ করতে পারছে না। বুদ্ধা এয়ারের মতো অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলো নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তাদের সব ফ্লাইট বাতিল করেছে। রানওয়েতে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের মধ্যে হতাশা ও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। সবার মনে একটাই প্রশ্ন, কখন স্বাভাবিক হবে সবকিছু?
বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসে থাকা যাত্রীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো নির্দিষ্ট সময় জানাতে পারছে না। যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন, খবরের কাগজ পড়ছেন আর মোবাইল ফোনে স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি জানাচ্ছেন। কিছু যাত্রী ক্ষুব্ধ, কিছু হতাশ, আবার কেউ কেউ শুধু পরিস্থিতির শিকার হিসেবে মেনে নিয়েছেন।
এই অনিশ্চয়তা বিমানবন্দরে এক নিস্তব্ধতা তৈরি করেছে। এই থমকে থাকা পরিস্থিতি শুধু যাত্রীদের নয়, বিমানবন্দরের কর্মীদের মধ্যেও এক অজানা শঙ্কা ছড়িয়ে দিয়েছে।
উল্লেখ্য, সরকারের দুর্নীতি এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠা তরুণদের বিক্ষোভে গতকাল সোমবার পুলিশের নির্বিচার গুলিতে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। আজ মঙ্গলবারও তরুণেরা রাজপথে রয়েছেন। রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি বড় শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে।
কাঠমান্ডুর আকাশে আজ সকাল থেকেই মেঘের আনাগোনা। তবে এই মেঘ বৃষ্টির নয়, অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগের। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আজকের জন্য সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষ এই অসুবিধার জন্য যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।
কাঠমান্ডু পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোটেশ্বরের কাছে ধোঁয়া দেখা যাওয়ার পর থেকেই এই সতর্কতা জারি করা হয়। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মহাব্যবস্থাপক হংসরাজ পান্ডে নিশ্চিত করেছেন, পরিস্থিতি গুরুতর হলেও বিমানবন্দর সম্পূর্ণ বন্ধ নয়। তিনি বলেন, ‘বিমানবন্দর বন্ধ হয়নি। আমরা এটি বন্ধও করব না।’ তবে ধোঁয়া এবং চলমান অবস্থার কারণে সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।
এদিকে, বিমানকর্মীরাও বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারছেন না। যানবাহন চলাচলে সমস্যা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে তাঁদের গতিবিধি সীমিত করা হয়েছে, ফলে কোনো ফ্লাইটই টেকঅফ করতে পারছে না। বুদ্ধা এয়ারের মতো অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলো নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তাদের সব ফ্লাইট বাতিল করেছে। রানওয়েতে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের মধ্যে হতাশা ও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। সবার মনে একটাই প্রশ্ন, কখন স্বাভাবিক হবে সবকিছু?
বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসে থাকা যাত্রীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো নির্দিষ্ট সময় জানাতে পারছে না। যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন, খবরের কাগজ পড়ছেন আর মোবাইল ফোনে স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি জানাচ্ছেন। কিছু যাত্রী ক্ষুব্ধ, কিছু হতাশ, আবার কেউ কেউ শুধু পরিস্থিতির শিকার হিসেবে মেনে নিয়েছেন।
এই অনিশ্চয়তা বিমানবন্দরে এক নিস্তব্ধতা তৈরি করেছে। এই থমকে থাকা পরিস্থিতি শুধু যাত্রীদের নয়, বিমানবন্দরের কর্মীদের মধ্যেও এক অজানা শঙ্কা ছড়িয়ে দিয়েছে।
উল্লেখ্য, সরকারের দুর্নীতি এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠা তরুণদের বিক্ষোভে গতকাল সোমবার পুলিশের নির্বিচার গুলিতে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। আজ মঙ্গলবারও তরুণেরা রাজপথে রয়েছেন। রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি বড় শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সংসদ ভবন সুরক্ষিত রাখার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সামরিক ব্যারাকে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।৩০ মিনিট আগে
বিজেপি একে কেবলই একটি স্টান্ট বলে আখ্যা দিচ্ছে। তাদের ভাষ্য—সামনে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। ফলে জমির পাট্টা দিয়ে শ্রমিকদের কাছে জনপ্রিয় হতে চাচ্ছে তৃণমূল।৪১ মিনিট আগে
টানা দুই দিনের সহিংস প্রাণঘাতি দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভের পর নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি পদত্যাগ করেছেন। দেশটির রাজধানী কাঠমান্ডুতে ছড়িয়ে পড়া এই বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত ১৯ জন নিহত হয়েছেন। ‘জেন-জি আন্দোলন’ নামে পরিচিত এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল অলির পদত্যাগ। সেই দাবি মেনে পার্লামেন্ট ভবনে অগ্নিসংয১ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ৪৯টি গ্রামে মোট ৫ হাজার ২৩০ টি বাড়ি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জাতিসংঘের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে। এ ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও প্রায় ৭০০টি বাড়ি।২ ঘণ্টা আগে