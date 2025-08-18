ইসরায়েলি এমপির ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া বলল, ‘তোমাকে এখানে চাই না’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ অস্ট্রেলিয়া এক কট্টর ডানপন্থী ইসরায়েলি এমপির ভিসা বাতিল করেছে। এই ভিসা বাতিল করা হয়েছে তাঁর সফর শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে। সিমচা রথম্যান নামে ওই এমপি কট্টর ইহুদিবাদী। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া সিমচা রথম্যানকে দেশটিতে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য ভিসা প্রদানের অনুমতি বাতিল করেছে। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্কের এক বিবৃতিকে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন।
রথম্যানের অস্ট্রেলিয়ান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে দেশটির ইহুদি স্কুল ও সিনাগগে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এবং সাম্প্রতিক ইহুদি বিদ্বেষমূলক হামলার শিকারদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। অ্যাসোসিয়েশন তাঁর আমন্ত্রণ নিশ্চিত করেছে এবং বাতিলের খবরও নিশ্চিত করেছে।
টনি বার্কের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘যারা আমাদের দেশে এসে বিভাজন ছড়াতে চায়, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের সরকার কঠোর নীতি অবলম্বন করে। আপনি যদি ঘৃণা ও বিভাজনের বার্তা ছড়াতে আসেন, তাহলে আমরা আপনাকে চাই না।’
অস্ট্রেলিয়ান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশনের জানিয়েছে, রথম্যানের ভিসা বাতিল করা হয় তাঁর বিমান ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগে। তারা জানিয়েছে, এই সফরের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো ঘটনার সংযোগ নেই। অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান রবার্ট গ্রেগরি বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এটি ভয়ংকরভাবে ইহুদি বিদ্বেষমূলক পদক্ষেপ।’ গ্রেগরি আরও বলেন, ইহুদিদের উচিত অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে দুই বার ভাবা।
সম্প্রতি ক্যানবেরা ইসরায়েলে বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং আগামী মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।
এদিকে, ইসরায়েলি পার্লামেন্টের কনস্টিটিউশন, ল অ্যান্ড জাস্টিস কমিটির প্রধান এবং সরকারের বিচারব্যবস্থার বিতর্কিত সংস্কারের অন্যতম প্রধান নকশাকারী হিসেবে পরিচিত রথম্যান এখনো কোনো মন্তব্য করেননি। ইসরায়েলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এই বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ অস্ট্রেলিয়া এক কট্টর ডানপন্থী ইসরায়েলি এমপির ভিসা বাতিল করেছে। এই ভিসা বাতিল করা হয়েছে তাঁর সফর শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে। সিমচা রথম্যান নামে ওই এমপি কট্টর ইহুদিবাদী। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া সিমচা রথম্যানকে দেশটিতে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য ভিসা প্রদানের অনুমতি বাতিল করেছে। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্কের এক বিবৃতিকে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন।
রথম্যানের অস্ট্রেলিয়ান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে দেশটির ইহুদি স্কুল ও সিনাগগে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এবং সাম্প্রতিক ইহুদি বিদ্বেষমূলক হামলার শিকারদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। অ্যাসোসিয়েশন তাঁর আমন্ত্রণ নিশ্চিত করেছে এবং বাতিলের খবরও নিশ্চিত করেছে।
টনি বার্কের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘যারা আমাদের দেশে এসে বিভাজন ছড়াতে চায়, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের সরকার কঠোর নীতি অবলম্বন করে। আপনি যদি ঘৃণা ও বিভাজনের বার্তা ছড়াতে আসেন, তাহলে আমরা আপনাকে চাই না।’
অস্ট্রেলিয়ান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশনের জানিয়েছে, রথম্যানের ভিসা বাতিল করা হয় তাঁর বিমান ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগে। তারা জানিয়েছে, এই সফরের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো ঘটনার সংযোগ নেই। অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান রবার্ট গ্রেগরি বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এটি ভয়ংকরভাবে ইহুদি বিদ্বেষমূলক পদক্ষেপ।’ গ্রেগরি আরও বলেন, ইহুদিদের উচিত অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে দুই বার ভাবা।
সম্প্রতি ক্যানবেরা ইসরায়েলে বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং আগামী মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।
এদিকে, ইসরায়েলি পার্লামেন্টের কনস্টিটিউশন, ল অ্যান্ড জাস্টিস কমিটির প্রধান এবং সরকারের বিচারব্যবস্থার বিতর্কিত সংস্কারের অন্যতম প্রধান নকশাকারী হিসেবে পরিচিত রথম্যান এখনো কোনো মন্তব্য করেননি। ইসরায়েলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এই বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।
ইসরায়েলের ডি-ফ্যাক্টো রাজধানী তেল আবিবের ‘জিম্মি স্কোয়ার’ ও এর আশপাশের রাস্তাঘাটে প্রায় ৫ লাখ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। সমাবেশে তারা ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হামাসের কাছে থাকা জিম্মিদের মুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন ইসরায়েল সরকারের প্রতি। পাশাপাশি তারা যুদ্ধ বন্ধে এক সমন্বিত চুক্তির দাবিও জানিয়েছেন।৪২ মিনিট আগে
বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) ওপর নির্ভরতা দিনকে দিন কমিয়ে দিচ্ছে এশিয়ার দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। দেশটি এখন নির্ভর করছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে। আর সরকারি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ছে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন।১ ঘণ্টা আগে
মরুকরণ, খরার মতো প্রাকৃতিক সমস্যাগুলো মোকাবিলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো সৌদি আরবও কৃত্রিম বৃষ্টিপাত বা ক্লাউড সিডিংয়ের পথে হাঁটছে। দ্য সৌদি রিজিওনাল ক্লাউড সিডিং প্রোগ্রামের আওতায় প্রাথমিকভাবে রিয়াদ, কাসিম হাইল, মক্কা, আল-বাহা ও আসির—এই ছয় এলাকায় এই কার্যক্রম শুরু হবে। মূলত পানির উৎস আর বনাঞ্চল১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সময় গতকাল রোববার বলেছেন, মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে যুদ্ধের ইতি টানার দায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ওপর। ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, জেলেনস্কি চাইলে ‘প্রায় এখনই রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন,২ ঘণ্টা আগে