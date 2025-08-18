Ajker Patrika
> বিশ্ব
> এশিয়া

ইসরায়েলি এমপির ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া বলল, ‘তোমাকে এখানে চাই না’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ০৮
সিমচা রথম্যান। ছবি: সংগৃহীত
সিমচা রথম্যান। ছবি: সংগৃহীত

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ অস্ট্রেলিয়া এক কট্টর ডানপন্থী ইসরায়েলি এমপির ভিসা বাতিল করেছে। এই ভিসা বাতিল করা হয়েছে তাঁর সফর শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে। সিমচা রথম্যান নামে ওই এমপি কট্টর ইহুদিবাদী। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া সিমচা রথম্যানকে দেশটিতে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য ভিসা প্রদানের অনুমতি বাতিল করেছে। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্কের এক বিবৃতিকে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন।

রথম্যানের অস্ট্রেলিয়ান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে দেশটির ইহুদি স্কুল ও সিনাগগে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এবং সাম্প্রতিক ইহুদি বিদ্বেষমূলক হামলার শিকারদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। অ্যাসোসিয়েশন তাঁর আমন্ত্রণ নিশ্চিত করেছে এবং বাতিলের খবরও নিশ্চিত করেছে।

টনি বার্কের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘যারা আমাদের দেশে এসে বিভাজন ছড়াতে চায়, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের সরকার কঠোর নীতি অবলম্বন করে। আপনি যদি ঘৃণা ও বিভাজনের বার্তা ছড়াতে আসেন, তাহলে আমরা আপনাকে চাই না।’

অস্ট্রেলিয়ান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশনের জানিয়েছে, রথম্যানের ভিসা বাতিল করা হয় তাঁর বিমান ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগে। তারা জানিয়েছে, এই সফরের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো ঘটনার সংযোগ নেই। অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান রবার্ট গ্রেগরি বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এটি ভয়ংকরভাবে ইহুদি বিদ্বেষমূলক পদক্ষেপ।’ গ্রেগরি আরও বলেন, ইহুদিদের উচিত অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে দুই বার ভাবা।

সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে অস্ট্রেলিয়াসেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে অস্ট্রেলিয়া

সম্প্রতি ক্যানবেরা ইসরায়েলে বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং আগামী মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।

এদিকে, ইসরায়েলি পার্লামেন্টের কনস্টিটিউশন, ল অ্যান্ড জাস্টিস কমিটির প্রধান এবং সরকারের বিচারব্যবস্থার বিতর্কিত সংস্কারের অন্যতম প্রধান নকশাকারী হিসেবে পরিচিত রথম্যান এখনো কোনো মন্তব্য করেননি। ইসরায়েলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এই বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

বিষয়:

এমপিঅস্ট্রেলিয়াভিসাফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

ইসরায়েলি এমপির ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া বলল, ‘তোমাকে এখানে চাই না’

ইসরায়েলি এমপির ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া বলল, ‘তোমাকে এখানে চাই না’

ইসরায়েলের রাজধানীতে ৫ লাখ লোকের সমাবেশ, গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবি

ইসরায়েলের রাজধানীতে ৫ লাখ লোকের সমাবেশ, গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবি

কয়লায় নির্ভরতা কমিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে দক্ষিণ কোরিয়ার

কয়লায় নির্ভরতা কমিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে দক্ষিণ কোরিয়ার

রিয়াদসহ ৬ অঞ্চলে কৃত্রিম বৃষ্টি নামাবে সৌদি আরব

রিয়াদসহ ৬ অঞ্চলে কৃত্রিম বৃষ্টি নামাবে সৌদি আরব