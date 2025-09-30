Ajker Patrika
> বিশ্ব
> এশিয়া

ইন্টারনেট বন্ধে আফগান নারীদের শেষ আশাও নিভে গেল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: বিবিসি
ছবি: বিবিসি

২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে আফগান নারীদের জীবনে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা নেমে এসেছে। স্কুল-কলেজে ১২ বছরের বেশি বয়সী মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করা, কর্মক্ষেত্রে নারীদের সীমিত করা, এমনকি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে নারী লেখকদের লেখা বই সরিয়ে নেওয়ার মতো পদক্ষেপে তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়েছে। এই দমবন্ধ পরিস্থিতিতে নারীদের শেষ আশ্রয় ছিল ইন্টারনেট—যার মাধ্যমে তারা অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছিলেন। কিন্তু সেই পথও বন্ধ হয়ে গেল।

ইন্টারনেট বন্ধের পর আফগান নারীদের প্রকৃত অবস্থা জানতে চেয়েছিল যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বিবিসি। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় এক প্রদেশের ছাত্রী ফাহিমা নুরি (ছদ্মনাম) বিবিসিকে বলেছেন, ‘আমাদের শেষ আশা ছিল অনলাইন শিক্ষা। এখন সেটিও শেষ। আমি আর আমার দুই বোন একসঙ্গে পড়াশোনা করছিলাম। বাবাকে সহায়তা করার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু আজ আমরা ঘরে বসে কিছুই করতে পারছি না।’

উত্তরের তাখার প্রদেশের শাকিবা জানান—তিনি ধাত্রীবিদ্যা পড়ছিলেন, কিন্তু সেই কোর্স নারীদের জন্য নিষিদ্ধ হয়। তিনি বলেন, ‘আমরা পড়তে চাই, শিখতে চাই। কিন্তু ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ার খবর শুনে মনে হলো পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেছে।’

একই অনুভূতি ফাতিমা নামে আরেক আফগান নারীর। ইন্টারনেট বন্ধ করার পর তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি আরও অসহায় হয়ে পড়েছেন।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিবিসি জানিয়েছে, ইন্টারনেট বন্ধ করায় আফগানিস্তানের শিক্ষকেরাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সাংবাদিকতা থেকে ফিরে এসে ইংরেজি পড়ানো শুরু করেছিলেন জাবি (ছদ্মনাম)। তাঁর ৭০-৮০ জন শিক্ষার্থী অনলাইনে আইইএলটিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ নেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা মাঝপথে থেমে গেল। জাবির ভাষায়, ‘তারা মাসের পর মাস প্রস্তুতি নিয়েছিল। এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল।’

ব্যবসা-বাণিজ্যও ধসে পড়ছে। তাখারের মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ী আনাস বলেছেন, ‘আমাদের কাজের ৯০ ভাগ ইন্টারনেটনির্ভর। এখন প্রায় কিছুই সম্ভব হচ্ছে না।’ তাঁর সবচেয়ে বড় কষ্ট, তাঁর তিন কন্যা আর অনলাইন ক্লাস করতে পারছে না।

তালেবান এখনো এই সিদ্ধান্তের সুনির্দিষ্ট কারণ জানায়নি। শুধু জানিয়েছে, বিকল্প পথে ইন্টারনেট চালুর চেষ্টা চলছে। কিন্তু কবে তা সম্ভব হবে, তা অনিশ্চিত। আর তত দিন পর্যন্ত আফগান নারী-পুরুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষা ও জীবিকা দুটোই অন্ধকারে ঢেকে যাবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

বিষয়:

ইন্টারনেটনারীতালেবানআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় মার্কিন শান্তি প্রস্তাবে আরব-ইউরোপসহ সবাই একমত, কী আছে ট্রাম্পের ২০ দফায়

ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা নিহত

পুলিশের জালে জালিয়াতির মামলায় ফাঁসলেন ‘সম্পদের দেবী’, উদ্ধার ৬১ হাজার বিটকয়েন

এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: ড. ইউনূস

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরা নিয়ে যা বললেন প্রধান উপদেষ্টা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

সম্পর্কিত

কমনওয়েলথ প্রতিবেদনে পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে গুরুতর অভিযোগ

কমনওয়েলথ প্রতিবেদনে পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে গুরুতর অভিযোগ

ইন্টারনেট বন্ধে আফগান নারীদের শেষ আশাও নিভে গেল

ইন্টারনেট বন্ধে আফগান নারীদের শেষ আশাও নিভে গেল

নাইকি, অ্যাডিডাস ও পুমাকে এক পায়ের জুতা বিক্রি করতে হবে—এক পা হারিয়েও দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন স্টেফ রিডের মিশন

নাইকি, অ্যাডিডাস ও পুমাকে এক পায়ের জুতা বিক্রি করতে হবে—এক পা হারিয়েও দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন স্টেফ রিডের মিশন

ইন্টারনেট বন্ধ করে দিল তালেবান, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আফগানিস্তান

ইন্টারনেট বন্ধ করে দিল তালেবান, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আফগানিস্তান