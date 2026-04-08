সমুদ্রে জাল ফেলে চীনের এক ড্রোন ধরেছেন ইন্দোনেশিয়ার জেলে

সিলিন্ডার আকৃতির ড্রোনটি প্রায় ৩ দশমিক ৭ মিটার লম্বা। ছবি: সংগৃহীত

ইন্দোনেশিয়ার এক জেলের জালে ধরা পড়েছে একটি চীনা আন্ডারওয়াটার ড্রোন। সোমবার (৬ এপ্রিল) অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ লম্বক প্রণালির কাছে ড্রোনটি উদ্ধার করা হয় বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, লম্বক প্রণালির প্রবেশপথের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে জাল ফেলার সময় ওই জেলের নজরে আসে টর্পেডোর মতো দেখতে রহস্যময় এক বস্তু। সন্দেহ হওয়ায় তিনি বস্তুটি তীরে টেনে আনেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে খবর দেন।

সিলিন্ডার আকৃতির ড্রোনটি প্রায় ৩ দশমিক ৭ মিটার (১২ ফুট) লম্বা এবং এর ব্যাস শূন্য দশমিক ৭ মিটার। পুলিশ ড্রোনটি পরীক্ষা করে জানিয়েছে, এতে কোনো বিস্ফোরক বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই এবং এটি জনসাধারণের জন্য কোনো হুমকি নয়। বস্তুটির ওপর চীনা ভাষায় বেশ কিছু অক্ষর এবং চীনা শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশনের (সিএসআইসি) লোগো পাওয়া গেছে।

বালি ও লম্বকের মধ্যবর্তী জলপথটি যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন এক গভীর সমুদ্রপথ, যা বড় রণতরি এবং সাবমেরিন চলাচলের জন্য উপযোগী। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য এটি অন্যতম প্রধান রুট। পুলিশ ও বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি মূলত সমুদ্র পর্যবেক্ষণ বা জরিপ কাজে ব্যবহৃত একটি প্রযুক্তিগত ডিভাইস।

