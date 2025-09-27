১৩০ ডলারের সুইটশার্ট দিয়ে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প নাতনির পোশাক ব্র্যান্ড চালু

এএফপি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাতনি কাই ট্রাম্প নিজের নামে পোশাক ব্র্যান্ড চালু করেছেন। নিজের ডিজাইনে তৈরি ১৩০ ডলারের সুইটশার্ট পরে হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে এই ব্র্যান্ড চালু করেন। প্রচারণার জন্য তোলা ছবিগুলো প্রকাশ প্রকাশ পেয়েছে।
গতকাল শুক্রবার সাংবাদিকদের সামনে হাজির হন ট্রাম্প ও তার নাতনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এই হলো কাই!’ গত বছর রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন কাই।
দাদা–নাতনি দুজনেই গলফপ্রেমী। তাই ওই দিন তাঁরা একসঙ্গে হেলিকপ্টারে চড়ে রওনা দেন রাইডার কাপ প্রতিযোগিতায়।
আগের দিনই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্র্যান্ড চালুর ঘোষণা দেন কাই। ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে তার ডিজাইন করা ১৩০ ডলারের সুইটশার্ট—সাধারণ ক্রু–নেক, বুকে ‘KT’ ইনিশিয়াল আর হাতার প্রান্তে কাইয়ের স্বাক্ষর।
প্রেসিডেন্টের জ্যেষ্ঠ নাতনি কাই আগামী বছর মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের গলফ দলে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁর বাবা–মা আলাদা হয়ে গেছেন; কাইয়ের মা বর্তমানে গলফ তারকা টাইগার উডসের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন বলে শোনা যায়।
ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেও নানা ধরনের পণ্য বিক্রি করেছেন নিজের নাম ব্যবহার করে। সমালোচকেরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, তিনি প্রেসিডেন্ট পদকে পরিবারের আর্থিক স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহার করেন—হোক তা রিয়েল এস্টেট কিংবা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা।
