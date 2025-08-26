ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট, বতসোয়ানায় জরুরি অবস্থা জারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জরুরি ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকটের মুখে বতসোয়ানা সরকার দেশজুড়ে জনস্বাস্থ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। সোমবার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট দুমা বোকো এই ঘোষণা দেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরবরাহের সংকট সামাল দিতে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কোটি কোটি পাউন্ডের একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তিনি। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমাদের বাজেট সীমিত, তাই এই ঘাটতি কাটাতে খুব হিসাবি হতে হবে।’
বতসোয়ানা বিশ্বের অন্যতম প্রধান হীরা উৎপাদনকারী দেশ। দেশটির অর্থনীতি মূলত হীরার ওপরই নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক হীরার বাজার মন্দার কারণে দেশটির অর্থনীতি বর্তমানে বেশ চাপে রয়েছে। মার্কিন কাটছাঁটের কারণে আরও শোচনীয় হয়েছে অবস্থা। ফলস্বরূপ, বর্তমানে দেশটির প্রায় আড়াই কোটি নাগরিক বেকারত্ব ও উচ্চ দারিদ্র্যের সম্মুখীন।
ভাষণে প্রেসিডেন্ট বোকো জানান, ঘাটতি সামলাতে অর্থ মন্ত্রণালয় ২৫০ মিলিয়ন পুলা (১৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন পাউন্ড) জরুরি তহবিল অনুমোদন দিয়েছে। এর আগে চলতি মাসের শুরুতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সতর্ক করেছিল যে খুব শিগগিরই তারা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম চিকিৎসা সামগ্রীর ঘাটতি এবং এক বিলিয়ন পুলারও বেশি (৫৫ দশমিক ২ মিলিয়ন পাউন্ড) ঋণ। এই ঋণের বেশির ভাগই জমেছে এমন রোগীদের চিকিৎসা বাবদ, যাদের সরকারি হাসপাতালে সেবা না পেয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. স্টিফেন মোডিসের দেওয়া তথ্যমতে, ক্যানসার, এইচআইভি চিকিৎসা এবং যক্ষ্মাসহ নানা রোগের ওষুধ ও সরঞ্জামে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইউএনএইডসের তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন সাহায্য কমানোর আগে যুক্তরাষ্ট্র বতসোয়ানার এইচআইভি কর্মসূচির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থ দিত।
এই সংকটের কারণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সাময়িকভাবে ঐচ্ছিক অস্ত্রোপচার ও অ-জরুরি চিকিৎসার রেফারেল বন্ধ করেছে। এর মধ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারিও রয়েছে। তবে সরকার আশাবাদী মনোভাব দেখাচ্ছে। ড. মোডিসে বলেন, ‘আমার কোনো সন্দেহ নেই, আমরা খুব শিগগিরই এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠব।’ রয়টার্স জানিয়েছে, সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ওষুধ ও সরঞ্জাম বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাজধানী গাবোরোন থেকে প্রথম ট্রাকবহর রওনা হয় এবং সন্ধ্যার মধ্যে সেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানোর কথা।
জরুরি ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকটের মুখে বতসোয়ানা সরকার দেশজুড়ে জনস্বাস্থ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। সোমবার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট দুমা বোকো এই ঘোষণা দেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরবরাহের সংকট সামাল দিতে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কোটি কোটি পাউন্ডের একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তিনি। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমাদের বাজেট সীমিত, তাই এই ঘাটতি কাটাতে খুব হিসাবি হতে হবে।’
বতসোয়ানা বিশ্বের অন্যতম প্রধান হীরা উৎপাদনকারী দেশ। দেশটির অর্থনীতি মূলত হীরার ওপরই নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক হীরার বাজার মন্দার কারণে দেশটির অর্থনীতি বর্তমানে বেশ চাপে রয়েছে। মার্কিন কাটছাঁটের কারণে আরও শোচনীয় হয়েছে অবস্থা। ফলস্বরূপ, বর্তমানে দেশটির প্রায় আড়াই কোটি নাগরিক বেকারত্ব ও উচ্চ দারিদ্র্যের সম্মুখীন।
ভাষণে প্রেসিডেন্ট বোকো জানান, ঘাটতি সামলাতে অর্থ মন্ত্রণালয় ২৫০ মিলিয়ন পুলা (১৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন পাউন্ড) জরুরি তহবিল অনুমোদন দিয়েছে। এর আগে চলতি মাসের শুরুতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সতর্ক করেছিল যে খুব শিগগিরই তারা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম চিকিৎসা সামগ্রীর ঘাটতি এবং এক বিলিয়ন পুলারও বেশি (৫৫ দশমিক ২ মিলিয়ন পাউন্ড) ঋণ। এই ঋণের বেশির ভাগই জমেছে এমন রোগীদের চিকিৎসা বাবদ, যাদের সরকারি হাসপাতালে সেবা না পেয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. স্টিফেন মোডিসের দেওয়া তথ্যমতে, ক্যানসার, এইচআইভি চিকিৎসা এবং যক্ষ্মাসহ নানা রোগের ওষুধ ও সরঞ্জামে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইউএনএইডসের তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন সাহায্য কমানোর আগে যুক্তরাষ্ট্র বতসোয়ানার এইচআইভি কর্মসূচির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থ দিত।
এই সংকটের কারণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সাময়িকভাবে ঐচ্ছিক অস্ত্রোপচার ও অ-জরুরি চিকিৎসার রেফারেল বন্ধ করেছে। এর মধ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারিও রয়েছে। তবে সরকার আশাবাদী মনোভাব দেখাচ্ছে। ড. মোডিসে বলেন, ‘আমার কোনো সন্দেহ নেই, আমরা খুব শিগগিরই এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠব।’ রয়টার্স জানিয়েছে, সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ওষুধ ও সরঞ্জাম বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাজধানী গাবোরোন থেকে প্রথম ট্রাকবহর রওনা হয় এবং সন্ধ্যার মধ্যে সেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানোর কথা।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, চলতি বছরের মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের সময় সাতটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছিল। তিনি দাবি করেছেন, এ বছরের শুরুর দিকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য এক পারমাণবিক সংঘাত ঠেকাতে ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
করোনা মহামারির পর ২০২২ সালে সীমান্ত খুলে দেওয়ার পর থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে মালয়েশিয়ায় বৈধভাবে কর্মরত বাংলাদেশির সংখ্যা ৮ লাখেরও বেশি। এতে বিদেশি শ্রমশক্তি সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থা২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোড়ালে এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। গতকাল সোমবার এমন একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদেশ স্বাক্ষরের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘পতাকা পোড়ালে আপনার এক বছরের জন্য জেল হবে। কোনো২ ঘণ্টা আগে
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসের আল-নাসের হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কাজ করা পাঁচজন সাংবাদিক। এ তথ্য নিশ্চিত করেছে হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। নিহত সাংবাদিকেরা রয়টার্স, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), আল জাজিরা২ ঘণ্টা আগে