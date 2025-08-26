Ajker Patrika
ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট, বতসোয়ানায় জরুরি অবস্থা জারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৪৩
বতসোয়ানার প্রেসিডেন্ট দুমা বোকো। ছবি: সংগৃহীত
বতসোয়ানার প্রেসিডেন্ট দুমা বোকো। ছবি: সংগৃহীত

জরুরি ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকটের মুখে বতসোয়ানা সরকার দেশজুড়ে জনস্বাস্থ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। সোমবার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট দুমা বোকো এই ঘোষণা দেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরবরাহের সংকট সামাল দিতে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কোটি কোটি পাউন্ডের একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তিনি। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমাদের বাজেট সীমিত, তাই এই ঘাটতি কাটাতে খুব হিসাবি হতে হবে।’

বতসোয়ানা বিশ্বের অন্যতম প্রধান হীরা উৎপাদনকারী দেশ। দেশটির অর্থনীতি মূলত হীরার ওপরই নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক হীরার বাজার মন্দার কারণে দেশটির অর্থনীতি বর্তমানে বেশ চাপে রয়েছে। মার্কিন কাটছাঁটের কারণে আরও শোচনীয় হয়েছে অবস্থা। ফলস্বরূপ, বর্তমানে দেশটির প্রায় আড়াই কোটি নাগরিক বেকারত্ব ও উচ্চ দারিদ্র্যের সম্মুখীন।

ভাষণে প্রেসিডেন্ট বোকো জানান, ঘাটতি সামলাতে অর্থ মন্ত্রণালয় ২৫০ মিলিয়ন পুলা (১৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন পাউন্ড) জরুরি তহবিল অনুমোদন দিয়েছে। এর আগে চলতি মাসের শুরুতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সতর্ক করেছিল যে খুব শিগগিরই তারা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম চিকিৎসা সামগ্রীর ঘাটতি এবং এক বিলিয়ন পুলারও বেশি (৫৫ দশমিক ২ মিলিয়ন পাউন্ড) ঋণ। এই ঋণের বেশির ভাগই জমেছে এমন রোগীদের চিকিৎসা বাবদ, যাদের সরকারি হাসপাতালে সেবা না পেয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. স্টিফেন মোডিসের দেওয়া তথ্যমতে, ক্যানসার, এইচআইভি চিকিৎসা এবং যক্ষ্মাসহ নানা রোগের ওষুধ ও সরঞ্জামে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইউএনএইডসের তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন সাহায্য কমানোর আগে যুক্তরাষ্ট্র বতসোয়ানার এইচআইভি কর্মসূচির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থ দিত।

এই সংকটের কারণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সাময়িকভাবে ঐচ্ছিক অস্ত্রোপচার ও অ-জরুরি চিকিৎসার রেফারেল বন্ধ করেছে। এর মধ্যে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারিও রয়েছে। তবে সরকার আশাবাদী মনোভাব দেখাচ্ছে। ড. মোডিসে বলেন, ‘আমার কোনো সন্দেহ নেই, আমরা খুব শিগগিরই এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠব।’ রয়টার্স জানিয়েছে, সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ওষুধ ও সরঞ্জাম বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাজধানী গাবোরোন থেকে প্রথম ট্রাকবহর রওনা হয় এবং সন্ধ্যার মধ্যে সেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানোর কথা।

বিষয়:

প্রেসিডেন্টআফ্রিকাচিকিৎসাওষুধস্বাস্থ্য
