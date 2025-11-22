Ajker Patrika
আফ্রিকা

নাইজেরিয়ায় ক্যাথলিক স্কুলের ৩ শতাধিক শিক্ষার্থীকে অপহরণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
স্থানীয় সময় শুক্রবার দিবগাত রাত ২টার দিকে সশস্ত্র হামলাকারীরা স্কুলে ঢুকে পড়ে। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে
স্থানীয় সময় শুক্রবার দিবগাত রাত ২টার দিকে সশস্ত্র হামলাকারীরা স্কুলে ঢুকে পড়ে। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে

নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলে একটি ক্যাথলিক স্কুল থেকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ অন্তত ৩১৫ জনকে অপহরণ করেছে সশস্ত্র হামলাকারীরা। এটি দেশটির সাম্প্রতিক ইতিহাসে অন্যতম বড় গণ-অপহরণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নাইজেরিয়ার খ্রিষ্টান সংগঠন ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব নাইজেরিয়া (সিএন) জানিয়েছে, নাইজার রাজ্যের পাপিরি এলাকার সেন্ট মেরিজ স্কুল থেকে ৩০৩ শিক্ষার্থী ও ১২ জন শিক্ষককে তুলে নেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন পরিসংখ্যান অনুযায়ী অপহৃত ব্যক্তির সংখ্যা ২০১৪ সালের কুখ্যাত চিবুক অপহরণের (২৭৬ শিক্ষার্থী) সংখ্যাকেও পেরিয়ে গেছে।

পুলিশ জানায়, স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ২টার দিকে সশস্ত্র হামলাকারীরা স্কুলে ঢুকে পড়ে এবং সেখানেই থাকা ছাত্রছাত্রীদের অপহরণ করে নিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা ডমিনিক আদামু বিবিসিকে বলেন, ‘আমার দুই মেয়ে ওই স্কুলে পড়ে। তারা অপহৃত হয়নি। কিন্তু যাদের বাচ্চা অপহরণের শিকার, তাঁরা সবাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন...ঘটনাটি সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে।’

অন্যদিকে এক নারী কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, তাঁর দুই ভাগনি (বয়স ৬ ও ১৩) অপহৃত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি শুধু চাই তারা যেন বাড়ি ফিরে আসে।’

পুলিশ জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী অপহৃতদের সন্ধানে বনাঞ্চলে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রথমে ২১৫ জনকে অপহরণ করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেলেও পরে জানা যায়, ৩১৫ জনকে অপহরণ করা হয়েছে।

নাইজার রাজ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, সম্ভাব্য হামলার গোয়েন্দা সতর্কবার্তা পাওয়ার পর সব আবাসিক স্কুল বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেন্ট মেরিজ স্কুল সে নির্দেশ অমান্য করেছে, যা শিক্ষার্থী ও কর্মীদের ‘অবাঞ্ছিত ঝুঁকির’ মুখে ফেলেছে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র অপরাধী চক্র (স্থানীয়ভাবে যাদের ‘ব্যান্ডিট’ বা ডাকাত বলা হয়) অপহরণকে বড় ব্যবসা বানিয়েছে। মুক্তিপণ আদায় ঠেকাতে আইন করে অপহরণে মুক্তিপণ দেওয়া নিষিদ্ধ করা হলেও বাস্তবে তাতে তেমন ফল আসেনি।

শুক্রবারের ঘটনাটি ছিল চলতি সপ্তাহে তৃতীয় গণ-অপহরণ। এর আগে গত সোমবার প্রতিবেশী কেব্বি রাজ্যের একটি আবাসিক স্কুল থেকে ২৫ জনের বেশি মুসলিম ছাত্রী অপহৃত হয়। একই সপ্তাহে দক্ষিণাঞ্চলীয় কওয়ারা রাজ্যের একটি গির্জায় হামলায় ২ জন নিহত ও ৩৮ জন অপহৃত হয়।

এদিকে, দেশে বাড়তে থাকা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবু তাঁর বিদেশ সফর (এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ) সবই বাতিল করেছেন। কেন্দ্র সরকার ৪০টির বেশি ফেডারেল কলেজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। কিছু রাজ্যে সব পাবলিক স্কুলও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান অপহরণ ও হামলার ঘটনায় নাইজেরিয়ায় জনরোষ বাড়ছে। মানুষ দাবি করছে, শিশু ও গ্রামাঞ্চলের নিরাপত্তায় সরকারকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই অপহরণের ঘটনা এমন সময় ঘটেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ ডানপন্থী অনেকেই দাবি করছেন—নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টানদের ওপর পরিকল্পিত হামলা করা হচ্ছে। তবে নাইজেরিয়ার সরকার এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। বাস্তবে দেশটিতে হামলার শিকার হয় মুসলিম ও খ্রিষ্টান উভয়েই।

এক সরকারি মুখপাত্র বলেছেন, ‘সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাদের আদর্শে আপত্তি জানানো যেকোনো ব্যক্তিকেই আক্রমণ করে—মুসলিম, খ্রিষ্টান বা ধর্মনিরপেক্ষ সবাইকে।’

আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়ায় স্কুলছাত্রী অপহরণ এখন নিরাপত্তাহীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয়দের মতে, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কাছে স্কুল হলো কৌশলগত লক্ষ্যবস্তু—যেখানে হামলা করলে বেশি মনোযোগ পাওয়া যায়।

ইউনিসেফ গত বছর বলেছিল, সংঘাতপ্রবণ ১০টি অঙ্গরাজ্যের মাত্র ৩৭ শতাংশ স্কুলে হুমকি শনাক্তের প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা রয়েছে।

১০ বছর আগে বোকো হারাম নাইজেরিয়ার চিবুক শহরের একটি স্কুল থেকে ২৭৬ ছাত্রীকে অপহরণ করে আন্তর্জাতিক মনোযোগ কাড়ে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উত্তরাঞ্চলে ডজন ডজন ‘ব্যান্ডিট’ বা ডাকাত গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা সাধারণত নিরাপত্তাহীন, দূরবর্তী গ্রামগুলোতে হামলা চালায়।

নাইজেরিয়ায় শত শত স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়নাইজেরিয়ায় শত শত স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়

চিবুক শহরে বোকো হারামের ওই ঘটনার পর থেকে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে (বেশির ভাগই ছাত্রী) অপহরণ করা হয়। তাদের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে।

বোকো হারাম অপহরণ করে মূলত তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা এবং নাইজেরিয়ায় শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। অপহৃতদের মধ্যে অনেককেই তারা নিজেদের সংগঠনে যোগ দিতে বাধ্য করে অথবা মুক্তিপণ আদায়ে ব্যবহার করে।

তবে বোকো হারামের প্রধান লক্ষ্য হলো, পশ্চিমা ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করা এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তারা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের শিক্ষা তাদের ‘ইসলামিক’ আদর্শের পরিপন্থী।

তাদের আরেকটি লক্ষ্য হলো, নাইজেরিয়ায় ইসলামিক শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সহিংসতা ও অপহরণের মতো কর্মকাণ্ডকে ব্যবহার করে।

এর বাইরে অপহৃতদের (মেয়ে) মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করে তারা তাদের সামরিক ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। অনেক ক্ষেত্রে, অপহৃতদের (ছেলে) তাদের নিজেদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়।

উত্তরের অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীও মূলত মুক্তিপণের জন্যই অপহরণ করে। কর্তৃপক্ষ বলছে, এদের অনেকেই আগে গবাদিপশু পালন বা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দীর্ঘদিনের সংঘাতের পর তারা অস্ত্র হাতে নিয়েছে।

মুসলিমআফ্রিকাখ্রিষ্টাননাইজেরিয়াজঙ্গিঅপহরণ
লাতিন আমেরিকা

গৃহবন্দী থেকে কারাগারে ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ১৭
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো। ছবি: এএফপি
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো। ছবি: এএফপি

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোকে ফেডারেল পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বলসোনারোর আইনজীবী সেলসো ভিলার্দি আটক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি কোনো কারণ উল্লেখ করেননি। ফেডারেল পুলিশের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শনিবার সকালে ব্রাসিলিয়ায় বোলসোনারোর শারীরিক পরীক্ষাসহ হেফাজতে নেওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

এতে করে বলসারানোর কয়েক মাসের গৃহবন্দিত্বের মেয়াদ কার্যত শেষ হলেও স্থান হলো কারাগারে। এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট বলসোনারোকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড দেন।

বিচারপতি আলেক্সান্দ্রে দে মোরাইসের উদ্ধৃতি দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বলসোনারোর বাড়ির সামনে সমর্থকদের জড়ো হওয়া পুলিশ পাহারা ব্যাহত করতে পারে—এ কারণেই আটকাদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি মোরাইস বলেন, ‘দণ্ডিত ব্যক্তির সমর্থকদের অবৈধ সমাবেশ যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে, তা গৃহবন্দিত্বসহ অন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে এবং তাঁর সম্ভাব্য পলায়নের সুযোগ তৈরি করতে পারে।’

বিচারপতি তাঁর সিদ্ধান্তে উল্লেখ করেন, বলসোনারো আগে ব্রাসিলিয়ায় আর্জেন্টাইন দূতাবাসে আশ্রয় নেওয়ার কথাও বিবেচনা করেছিলেন। বলসোনারোর এক ছেলে ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ইতিমধ্যে ব্রাজিল ছেড়ে পালিয়েছেন। এসব দিক বিবেচনা করে তাঁকে আটকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ডানপন্থী সাবেক এ নেতা ২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বামপন্থী লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার কাছে পরাজয়ের পর অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করার দায়ে অভিযুক্ত হন। এরপর গত সেপ্টেম্বরে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ২৭ বছর তিন মাসের কারাদণ্ড দেন।

বিচারকদের মতে, ২০২৩ সালে লুলার দায়িত্ব গ্রহণ ঠেকাতে বলসোনারোই ছিল ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা ও সুবিধাভোগী। তবে এই মামলায় চূড়ান্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এখনো জারি হয়নি। কারণ, বলসোনারোর আপিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি।

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ডব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ড

আরেকটি মামলায়—যেখানে অভিযোগ ছিল যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চেয়ে নিজের বিরুদ্ধে চলমান ফৌজদারি মামলার গতি থামানোর চেষ্টা করেছেন। এই অভিযোগে বলসোনারো ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে গৃহবন্দী ছিলেন।

ক্ষমতায় থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলসোনারোর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি এই মামলাকে ‘উইচ হান্ট’ বলে মন্তব্য করেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন বিচারপতি মোরাইসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর পাশাপাশি ব্রাজিলের বেশি কিছু পণ্যের ওপর আমদানিশুল্ক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে।

গৃহবন্দিত্বের সময় বলসোনারো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার থেকে নিষিদ্ধ ছিলেন, তবে রাজনৈতিক মিত্রদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁর ছেলে সিনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো আজ শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ব্রাসিলিয়ায় তাঁর বাবার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে সমর্থকদের জড়ো হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

একটি অনলাইন ভিডিওতে তিনি বলেছেন, ‘আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই। আসুন, আমাদের সঙ্গে লড়াই করুন। আপনাদের শক্তি দিয়ে আমরা লড়াই করব এবং ব্রাজিলকে রক্ষা করব।’

ব্রাজিলআটকপ্রেসিডেন্টকারাবন্দীডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্র
এশিয়া

লাঞ্চে সুশি খেয়ে জাপানের পক্ষে অবস্থান নিলেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে তাঁর ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে সুশি-চপস্টিক হাতে সোফায় বসে থাকা এই ছবি শেয়ার করেন। ছবি: এক্স
প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে তাঁর ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে সুশি-চপস্টিক হাতে সোফায় বসে থাকা এই ছবি শেয়ার করেন। ছবি: এক্স

জাপানের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক বিরোধ চলছে। এর মধ্যেই জাপানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে গত বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুশি খাওয়ার ছবি প্রকাশ করেছেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে।

প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে তাঁর ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে সুশি-চপস্টিক হাতে সোফায় বসে থাকা একটি ছবি শেয়ার করেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আপনারা কী খাচ্ছেন? এখন হয়তো জাপানি খাবার খাওয়ার উপযুক্ত সময়।’

তিনি সুশি সম্পর্কে বলেন, এই সুশি তাইওয়ান ও জাপানের ‘দৃঢ় বন্ধুত্বের’ প্রতীক। এই সুশিতে তাইওয়ানের কাঁকড়া এবং জাপানের কাগওসিমা থেকে আনা ইয়েলোটেইল ও হোক্কাইডো দ্বীপের স্ক্যালপসের মতো উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্প্রতি টোকিওর দুজন সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যদি চীন তাইওয়ানকে আক্রমণ করে, তাহলে জাপান সেখানে হস্তক্ষেপ করবে। এর বিপরীতে চীন জাপানের সামুদ্রিক খাদ্য আমদানি বন্ধ করে দেবে বলে ইঙ্গিত দেয়। এরপরই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন থেকেই চীন তাইওয়ানের ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে আসছে। তবে তাইপে বরাবরই এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেইজিং তাইওয়ানিজ আনারস, মাছসহ বেশ কিছু পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করে। তাইপের মতে, এগুলো চীনের চাপ প্রয়োগের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ।

গত বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তাইওয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিন চিয়া-লুং বলেন, ‘অন্যান্য দেশকে ভয় দেখাতে চীনের অর্থনৈতিক জবরদস্তি ও সামরিক ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা এত বেশি যে আলাদাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।’

তিনি বলেন, ‘এই সংকটময় মুহূর্তে আমাদেরও জাপানকে সমর্থন জানাতে হবে, যাতে তারা পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে পারে এবং চীনা কমিউনিস্টদের বুলিং আচরণ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।’

পরে আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে বক্তব্যে লিন বলেন, তাইওয়ানিরা যেন বেশি বেশি জাপান সফর করেন এবং জাপানি পণ্য ক্রয় করেন। এভাবে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হতে পারে।

অন্যদিকে বেইজিংয়ে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, ‘তাইওয়ান চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। লাই চিংতে প্রশাসন যত কথাই বলুক, এই অকাট্য সত্য বদলানো যাবে না।’

চীন তাইওয়ানকে নিজের ভূখণ্ড হিসেবে দেখে এবং দ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ নিতে শক্তি প্রয়োগের আশঙ্কা বাদ দেয়নি। অন্যদিকে তাইওয়ান বলছে, তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার একমাত্র তাইওয়ানের জনগণের।

জাপান ও তাইওয়ানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও আনুষ্ঠানিক নয়; দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্কও গভীর। ১৮৯৫ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত (১৯৪৫) তাইওয়ান ছিল জাপানের উপনিবেশ। তাইওয়ান থেকে নিকটতম জাপানি ভূখণ্ডের দূরত্ব মাত্র ১১০ কিলোমিটার (৬৮ মাইল)।

চীনকূটনৈতিকএশিয়াতাইওয়ানজাপানখাবারদাবার
ইউরোপ

প্রিন্সেস ডায়ানার বিখ্যাত ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’, যার মূল্য এখন ৬ লাখ ডলার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ পরিহিত প্রিন্সেস ডায়ানা। ছবি: সংগৃহীত
‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ পরিহিত প্রিন্সেস ডায়ানা। ছবি: সংগৃহীত

প্রিন্সেস ডায়ানার কালো ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ কেবল ফ্যাশনের প্রতীকই নয়; দৃঢ়তা ও শক্তির প্রতীক হিসেবেও চিরস্মরণীয়। পোশাকটি আবার আলোচনায় এসেছে। কারণ, গত বৃহস্পতিবার প্যারিসের মিউজে গ্রেভাঁ জাদুঘরে ওয়েলসের প্রয়াত এই রাজকুমারীর নতুন মোমের মূর্তি উন্মোচন করা হয়।

সেখানে তাঁকে দেখা গেছে সেই অফ শোল্ডার কালো পোশাকে; যেটি তিনি ১৯৯৪ সালে কেনসিংটন গার্ডেনসের সারপেন্টাইন গ্যালারির এক নৈশভোজে পরে সাড়া ফেলেছিলেন।

এই বিখ্যাত পোশাকের কাহিনি বুঝতে হলে একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই প্রিন্সেস ডায়ানা ও প্রিন্স চার্লসের (বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লস) দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতা নিয়ে নানা গুজব ছড়ায়। তিনি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের বড় ছেলে ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর রানি এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ২০২৩ সালের ৬ মে তিনি ব্রিটেনের রাজা হন।

১৯৯২ সাল নাগাদ চার্লস-ডায়ানার সম্পর্কের টানাপোড়েন সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বছর তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন। ১৯৯৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, আইটিভির এক তথ্যচিত্রে প্রিন্স চার্লস স্বীকার করেন, তিনি ডায়ানার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

১৯৯৪ সালের ২৯ জুন আইটিভির সেই তথ্যচিত্রে প্রিন্স চার্লসের অবিশ্বস্ততার স্বীকারোক্তি প্রকাশ্যে আসে এবং পুরো বিশ্ব বিষয়টি জানতে পারে। সে দিনই লন্ডনের সারপেন্টাইন গ্যালারিতে ভ্যানিটি ফেয়ার গালায় বিখ্যাত ব্ল্যাক অফ শোল্ডার ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ পরে উপস্থিত হন ডায়ানা।

পিপল ম্যাগাজিনের এক সাক্ষাৎকারে নির্বাহী সম্পাদক মিশেল টাউবার বলেন, ‘মানুষ হিসেবে ভাবুন—যা তিনি (ডায়ানা) শুনলেন আর বিশ্বজুড়ে সবাই জানল—এটা তাঁর (ডায়ানা) জন্য কতটা কষ্টদায়ক ছিল। চার্লস কার্যত তাঁদের ব্যক্তিগত অন্ধকার দিকগুলো প্রকাশ করে দিলেন।’

যেখানে অন্য কেউ হলে ঘরে লুকিয়ে থাকত, ডায়ানা বেছে নেন ভিন্ন পথ। সেই রাতে ভ্যানিটি ফেয়ার আয়োজিত গালায় তাঁর উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন—তিনি যাবেনই।

পিপলের ডেপুটি স্টাইল ডিরেক্টর ব্রিটানি টেলারিকো বলেন, ‘ডায়ানা জানতেন সেদিন সবার চোখ তাঁর দিকেই থাকবে।’

তাই তিনি পোশাক দিয়েই নিজের বক্তব্য জানান। তিনি ব্যক্তিগত জীবনের বিশৃঙ্খলা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু তাঁর পোশাকই সব কথা বলে দেয়।

শোনা যায়, সেদিন তিনি ভ্যালেনটিনোর একটি পোশাক পরার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি বদলে নেন ডিজাইনার ক্রিস্টিনা স্ট্যামবোলিয়ানের এই কালো গাউনটি।

মজার বিষয়, স্ট্যামবোলিয়ান পরে বলেন, ‘তিন বছর ধরে পোশাকটি পরে ছিল, তিনি কখনো পরেননি। আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম।’

ব্রডওয়ে মিউজিক্যাল ডায়ানার কস্টিউম ডিজাইনার উইলিয়াম আইভি লং বলেন, ‘তিনি সিদ্ধান্ত নেন, লড়াই করবেন আর সেই লড়াইয়ের অংশ হিসেবে এমন একটি পোশাক পরবেন; যেটিকে আগে তিনি একটু বেশি সাহসী ভেবে বাদ দিয়েছিলেন। সেই পোশাক পরেই তিনি জনসমক্ষে বেরিয়ে আসেন।’

১৯৯৭ সালে ডায়ানা তাঁর ৭৯টি গাউন নিলামে বিক্রি করেন, যার মধ্যে ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’টিও ছিল, জানিয়েছে ফোর্বস।

পোশাকটি ২৪ হাজার ১৫০ ডলারে স্কটল্যান্ডের ব্যবসায়ী গ্রায়েম ম্যাকেনজির কাছে বিক্রি হয়েছিল। গাউনগুলো বিক্রি করে তিনি মোট ৩০ লাখ ডলার সংগ্রহ করেন, যা এইডস ও ক্যানসারবিরোধী দাতব্য কাজে দান করা হয়।

২০২৩ সালে পোশাকটি আবার ‘সদবিসে’র নিলামে ওঠে নিউইয়র্কে। চারজন দরদাতা প্রতিযোগিতা করেন। শেষ পর্যন্ত এটি ৬ লাখ ৪ হাজার ৮০০ ডলারে বিক্রি হয়।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

প্রিন্সেস ডায়ানারাজাব্রিটেন
এশিয়া

পাকিস্তান–আফগানিস্তান উত্তেজনা, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চায় তালেবান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৫
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

আফগানিস্তানের তালেবান সরকার গত বৃহস্পতিবার ভারতকে বাণিজ্য আরও বাড়ানোর পাশাপাশি নিজেদের ভূখণ্ডে কার্গো হাব চালুর আহ্বান জানিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ধারাবাহিক সীমান্ত উত্তেজনা ও বাণিজ্যপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের অংশ হিসেবে এ আহ্বান জানিয়েছে কাবুল।

আফগানিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দি এক্সপ্রেস ট্রিবিউন তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, গত বৃহস্পতিবারের বৈঠকে তালেবান সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী আলহাজ নুরুদ্দিন আজিজি নয়াদিল্লিকে অনুরোধ করেন, ভারত পরিচালিত ইরানের চাবাহার বন্দর ব্যবহার করে আফগান পণ্য পরিবহনের জন্য যাতে নিয়মিত শিপিং সার্ভিস চালু করা হয়।

স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তান সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তাদের পণ্যের বড় অংশ ইরান ও মধ্য এশিয়ার দিকে সরিয়ে নিয়েছে। কারণ, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

নয়াদিল্লিতে বাণিজ্যমন্ত্রী আজিজি ও ভারতের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদের বৈঠকে দেশটিতে বিনিয়োগ, যৌথ উদ্যোগ এবং আফগান রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগ বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে আফগান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বৈঠকে ইরান সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নিমরোজ প্রদেশে ভারতকে স্থলবন্দর নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি মুম্বাইয়ের কাছে ভারতের বৃহত্তম কনটেইনার বন্দর নাভা শেভায় পণ্য প্রক্রিয়াকরণ আরও সহজ করার আহ্বান জানান আজিজি।

তিনি আফগান ব্যবসায়ীদের ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত করার পাশাপাশি ওষুধশিল্প, কোল্ড স্টোরেজ, ফল প্রক্রিয়াকরণ, শিল্পপার্ক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকেন্দ্রগুলোতে সহযোগিতারও প্রস্তাব দেন।

এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেন, এই বৈঠক দুই দেশের বাণিজ্য জোরদারের যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

ভারতবাণিজ্যআফগানিস্তান
