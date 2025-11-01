Ajker Patrika
এবার তেলের খনি নাইজেরিয়াতে নজর ট্রাম্পের, অজুহাত—খ্রিষ্টানরা ভালো নেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ২৫
এবার তেলের খনি নাইজেরিয়াতে নজর ট্রাম্পের, অজুহাত—খ্রিষ্টানরা ভালো নেই

আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়াতে ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে বলে দেশটিতে বিশেষ নজর রাখার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নাইজেরিয়াকে ধর্মীয় স্বাধীনতা-সংক্রান্ত নজরদারির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানিয়েছেন তিনি।

ট্রাম্পের অভিযোগ, দেশটির মুসলিম জনগোষ্ঠীর হাতে খ্রিষ্টানরা ‘গণহত্যার’ শিকার হচ্ছেন। এই ধরনের গুরুতর এবং অস্পষ্ট দাবির ভিত্তিতেই আফ্রিকান এ দেশটিকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ‘বিশেষ উদ্বেগের দেশ’ বা কান্ট্রিস অব পার্টিকুলার কনসার্নের (সিপিসি) তালিকায় যুক্ত করা হবে।

সমালোচকেরা বলছেন, এই তকমা নাইজেরিয়ার ওপর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বা অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা জারির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

গতকাল শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লেখেন, ‘নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টান ধর্ম এক অস্তিত্বের সংকটের মুখে। হাজার হাজার খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হচ্ছে। কট্টর ইসলামপন্থীরা এই গণহত্যার জন্য দায়ী। আমি এই কারণে নাইজেরিয়াকে একটি “বিশেষ উদ্বেগের দেশ” ঘোষণা করছি।’

তবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৯৮-এর অধীনে এই সিপিসি ক্যাটাগরি তৈরি করা হয়েছিল ধর্মীয় নিপীড়ন পর্যবেক্ষণ এবং তা বন্ধ করার পক্ষে কথা বলার জন্য। সাধারণত কংগ্রেস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দ্বিদলীয় গ্রুপ ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম (ইউএসসিআইআরএফ) এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ সুপারিশের ভিত্তিতেই এই তকমা দেওয়া হয়।

ট্রাম্প এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মতামত না নিয়েই দ্রুত তদন্তের জন্য হাউস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস কমিটি এবং দুই রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য—রিপ্রেজেনটেটিভ রাইলি মুর ও টম কোলকে নির্দেশ দিয়েছেন। ট্রাম্পের এই অভিযোগগুলো ডানপন্থী আইনপ্রণেতারা বহু দিন ধরে প্রচার করে আসছেন। তাঁদের ভাষ্য, যা নাইজেরিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘাতকে কেবল কট্টর ইসলামপন্থীদের দ্বারা খ্রিষ্টানদের ওপর আক্রমণ হিসেবে তুলে ধরে।

বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই ধরনের সরল ব্যাখ্যাকে ‘অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, নাইজেরিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘাতগুলো কেবল ধর্মীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় না।

নাইজেরিয়া মূলত দুটি অংশে বিভক্ত: সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর এবং প্রধানত খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ। এক দশকের বেশি সময় ধরে উগ্রবাদী গোষ্ঠী বোকো হারামের সহিংস আক্রমণের ফলে দেশটি চরম অস্থিরতা ও বাস্তুচ্যুতির সম্মুখীন হয়েছে। এর পাশাপাশি পানি ও চারণভূমির মতো সম্পদের সংকট নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা চলছে। এর ফলে প্রধানত খ্রিষ্টান কৃষক এবং মুসলিম পশুপালকদের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নাইজেরিয়া সরকার দাবি করে, এই সংঘর্ষগুলোতে প্রাথমিকভাবে ধর্মের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

তা সত্ত্বেও, রিপাবলিকান সিনেটর টেড ক্রুজ এবং প্রতিনিধি রাইলি মুর ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মুর বলেন, নাইজেরিয়ার খ্রিষ্টানদের জন্য আন্তর্জাতিক মনোযোগ, চাপ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে তিনি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।

এদিকে নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টানদের রক্ষার কথা বললেও ট্রাম্প প্রশাসনের শরণার্থী নীতি নতুন করে সমালোচনায় এসেছে। স্বদেশ থেকে নিপীড়ন বা সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসা নাইজেরিয়ার মানুষের জন্য কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি।

গত বুধবার ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ২০২৬ অর্থবছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী গ্রহণের সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ে (মাত্র ৭৫০০ জন) সীমিত করা হবে। কোটা বেশির ভাগই ‘দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকানার এবং ‘অবৈধ বা অন্যায্য বৈষম্যের শিকার’ ব্যক্তিদের মধ্যে বরাদ্দ করা হবে।

সমালোচকেরা এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে যুক্তি দিয়েছেন, শরণার্থী মর্যাদা দেওয়া হয় নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়ন বিবেচনায়, কেবল বৈষম্যের ভিত্তিতে নয়। ট্রাম্প দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানাররা ‘গণহত্যা’র শিকার হচ্ছে বলে ভুল দাবি করে কূটনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছেন। এ ধরনের প্রচারণা চরম ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোই করে থাকে।

উল্লেখ্য, নাইজেরিয়াকে ‘আফ্রিকার দৈত্য’ বলা হয়। এর কারণ শুধু এর বিপুল জনসংখ্যা নয়, বরং এর বিশাল অর্থনৈতিক আকার এবং বিশ্ববাজারে খনিজ তেলের (পেট্রোলিয়াম) ক্ষেত্রে দেশটির প্রধান ভূমিকা। নাইজেরিয়ার অর্থনীতির মূল ভিত্তি খনিজ তেল সম্পদ। দেশটির দক্ষিণ অংশে, বিশেষত নাইজার নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে, খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সমৃদ্ধ মজুত রয়েছে, যা আগামী বহু দশক ধরে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট। নাইজেরিয়া বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম অর্থনীতি। তেল উৎপাদন এবং রপ্তানির ওপর ভিত্তি করেই দেশটি এই অবস্থান ধরে রেখেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে নাইজেরিয়ার তেল রপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্যাপক সামরিক মহড়ার পর ট্রাম্প বললেন, ভেনেজুয়েলায় হামলার চিন্তা নেই

ব্যাপক সামরিক মহড়ার পর ট্রাম্প বললেন, ভেনেজুয়েলায় হামলার চিন্তা নেই

অ্যান্ড্রু আর ‘প্রিন্স’ নন, হারালেন রাজবাড়িও

অ্যান্ড্রু আর ‘প্রিন্স’ নন, হারালেন রাজবাড়িও

নির্বাচনে মধ্যপন্থীদের জয়, প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে নেদারল্যান্ডস

নির্বাচনে মধ্যপন্থীদের জয়, প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে নেদারল্যান্ডস

ব্রিটিশ রাজা চার্লস টাকা পান কোথায়

ব্রিটিশ রাজা চার্লস টাকা পান কোথায়

ব্যাপক সামরিক মহড়ার পর ট্রাম্প বললেন, ভেনেজুয়েলায় হামলার চিন্তা নেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ০৬
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: বিবিসি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: বিবিসি

ভেনেজুয়েলার উপকূলের দিকে বিশ্বের বৃহত্তম রণতরিসহ বিপুলসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ ও সেনা মোতায়েন করার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, ভেনেজুয়েলার ভূখণ্ডে হামলার কোনো চিন্তাভাবনা তাঁর নেই। এই মন্তব্য চলতি মাসের শুরুর দিকে মাদক পাচার নিয়ে দেওয়া তাঁর আগ্রাসী মন্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুদ্ধবিমান, রণতরি এবং হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেছে। এর মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড ভেনেজুয়েলার উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

তবে এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরে হামলার পরিকল্পনার খবর সরাসরি অস্বীকার করেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও একই বার্তা দেন। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ওয়াশিংটনের বাহিনী ভেনেজুয়েলায় আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, সেটা ‘গালগল্প’।

ট্রাম্পের এই সংক্ষিপ্ত জবাব চলতি মাসের শুরুতে ভেনেজুয়েলা প্রসঙ্গে তাঁর দেওয়া অন্তত দুটি মন্তব্যের বিপরীত। গত সপ্তাহে তিনি বলেছিলেন, তিনি মাদক পাচারকারীদের ‘হত্যা করবেন’ এবং এর জন্য ‘যুদ্ধ ঘোষণার’ প্রয়োজন নেই। তিনি আরও যোগ করেন, ‘এখন মাদক আসছে স্থলপথে...বুঝলেন! স্থলই হতে চলেছে পরবর্তী লক্ষ্য।’

গত সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনী ক্যারিবীয় এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের জলযানগুলোতে একাধিক হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত ৬২ জন নিহত এবং ১৪টি নৌকা ও একটি ডুবোজাহাজ ধ্বংস হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করেছে, এসব হামলায় মাদক পাচারকারীরা লক্ষ্যবস্তু ছিল, যদিও দাবির সমর্থনে এখনো কোনো প্রমাণ হাজির করেনি।

মার্কিন সিনেট আর্মড সার্ভিসেস কমিটির রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট নেতারা জানিয়েছেন, ক্যারিবিয়ায় জলযানগুলোতে মার্কিন হামলার আইনি ভিত্তি সম্পর্কে তথ্য চেয়ে তাঁদের অনুরোধের কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। কমিটির রিপাবলিকান চেয়ারম্যান সিনেটর রজার উইকার এবং শীর্ষ ডেমোক্র্যাট জ্যাক রিড এক বিরল দ্বিদলীয় পদক্ষেপে এ বিষয়ে আরও তথ্য চেয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের কাছে লেখা দুটি চিঠি প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত অনুরোধ করা নথিগুলো সরবরাহ করা হয়নি।

এদিকে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই হামলা এবং এর ক্রমবর্ধমান মানবিক ক্ষয়ক্ষতিকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে নিন্দা করেছেন। তুর্ক বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রকে এই ধরনের হামলা বন্ধ করতে হবে এবং এই নৌকাগুলোর আরোহীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যা-ই হোক না কেন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিতে হবে।’

এদিকে মার্কিন সামরিক বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়ায় ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো অভিযোগ করেছেন, আমেরিকা তাঁর বিরুদ্ধে একটি নতুন ‘অনন্ত যুদ্ধ’ বাধাতে চায়। মাদুরো যুক্তরাষ্ট্রের মাদক-সংক্রান্ত দাবিও অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলা এমন একটি দেশ, যারা কোকেন উৎপাদন করে না।’ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশির ভাগ মাদক মার্কিন নাগরিকেরা মেক্সিকোর স্থল সীমান্ত দিয়ে আমেরিকায় পাচার করে।

অন্যদিকে শুক্রবার প্রকাশিত এক ইউগভ (YouGov) জনমত জরিপে দেখা গেছে, ভেনেজুয়েলার আশপাশে মার্কিন নৌবাহিনীর উপস্থিতির প্রতি আমেরিকানদের সমর্থন সেপ্টেম্বরের তুলনায় কমেছে। সর্বশেষ জরিপে মাত্র ৩০ শতাংশ মানুষ নৌবাহিনী মোতায়েনকে সমর্থন করেছে, যেখানে ৩৭ শতাংশ এর বিরোধিতা করেছে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়তে ৩০ লাখের হাতে অস্ত্র, ৪৫ লাখকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন মাদুরোআমেরিকার বিরুদ্ধে লড়তে ৩০ লাখের হাতে অস্ত্র, ৪৫ লাখকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন মাদুরো

ট্রাম্প ও রুবিওর মন্তব্য সত্ত্বেও ভেনেজুয়েলার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ত্রিনিদাদ ও টোবাগো শুক্রবার তাদের সামরিক বাহিনীকে ‘স্টেট ওয়ান অ্যালার্ট লেভেল’-এ রেখেছে এবং সব কর্মীকে ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

দ্বীপরাষ্ট্র ত্রিনিদাদ ও টোবাগো মার্কিন রণতরি ইউএসএস গ্রেভেলিকে স্বাগত জানানোর কারণে ভেনেজুয়েলা মঙ্গলবার তাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস চুক্তি স্থগিত করেছে। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো অবশ্য দাবি করেছে, রণতরিটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিয়মিত, পূর্বপরিকল্পিত যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে সেখানে গিয়েছিল।

এবার তেলের খনি নাইজেরিয়াতে নজর ট্রাম্পের, অজুহাত—খ্রিষ্টানরা ভালো নেই

এবার তেলের খনি নাইজেরিয়াতে নজর ট্রাম্পের, অজুহাত—খ্রিষ্টানরা ভালো নেই

অ্যান্ড্রু আর ‘প্রিন্স’ নন, হারালেন রাজবাড়িও

অ্যান্ড্রু আর ‘প্রিন্স’ নন, হারালেন রাজবাড়িও

নির্বাচনে মধ্যপন্থীদের জয়, প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে নেদারল্যান্ডস

নির্বাচনে মধ্যপন্থীদের জয়, প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে নেদারল্যান্ডস

ব্রিটিশ রাজা চার্লস টাকা পান কোথায়

ব্রিটিশ রাজা চার্লস টাকা পান কোথায়

ব্রিটিশ রাজপরিবারে যৌন কেলেঙ্কারি

অ্যান্ড্রু আর ‘প্রিন্স’ নন, হারালেন রাজবাড়িও

  • মেয়ে বিট্রিসের জন্মদিনে দাওয়াত দিয়েছিলেন কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক এপস্টেইনকে
  • দুই প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে প্রিন্সেস ইউজিনি ও প্রিন্সেস বিট্রিসের রাজকীয় উপাধি থাকছে
  • ৯৯ একরের রাজকীয় বাসভবন ‘রয়্লায লজ’ ছাড়তে হচ্ছে
  • যুক্তরাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামে নির্বাসনে যেতে হচ্ছে অ্যান্ড্রুকে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ৪৫
প্রিন্স অ্যান্ড্রু।
প্রিন্স অ্যান্ড্রু।

ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য অ্যান্ড্রু হারাচ্ছেন তাঁর ‘প্রিন্স’ উপাধি। রাজা তৃতীয় চার্লস এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। যৌন কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় সাজা হচ্ছে তাঁর। এখানেই শেষ নয়। তাঁকে ছাড়তে হবে উইন্ডসরে বরাদ্দ দেওয়া রাজকীয় বাসভবন ‘রয়্যাল লজ’।

যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক হিসেবে দোষী সাব্যস্ত জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে তীব্র সমালোচনার মধ্যে আছেন অ্যান্ড্রু। আর এ অবস্থায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। বিবিসির খবরে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার রাতে বাকিংহাম প্যালেসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, রাজার ভাই এখন থেকে অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন উইন্ডসর নামে পরিচিত হবেন।

সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, ৬৫ বছর বয়সী এই সাবেক প্রিন্সের জাঁকালো জীবনযাপনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে রাজা তৃতীয় চার্লসের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এরপর থেকে তিনি আর কোনো রাজকীয় সুযোগ-সুবিধাও পাবেন না। ২০ বছর ধরে যে বাড়িতে তিনি বসবাস করেছেন, সেটিও ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আর এই রয়্যাল লজ ছেড়ে এখন গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে তাঁকে। এটি হবে অ্যান্ড্রুর জন্য একধরনের নির্বাসিত জীবনযাপন।

যৌন নিপীড়কের ইতিহাসে এক ভয়ংকর নাম এপস্টেইন। কুখ্যাত এই নিপীড়ক নিউইয়র্কের কারাগারে ২০১৯ সালে আত্মহত্যা করেন। তবে তাঁকে নিয়ে এখনো আলোচনা হচ্ছে। এর পেছনে কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। এ ছাড়া তাঁর সাবেক প্রেমিকা গিসলেইন ম্যাক্সওয়েল এবং আরেক যৌন নিপীড়ক হার্ভি ওয়াইনস্টিনকে নিজের বাড়িতে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন অ্যান্ড্রু।

অ্যান্ড্রুর মেয়ে বিট্রিসের ১৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপনের জন্য এপস্টেইন, ম্যাক্সওয়েল ও হলিউডের সাবেক প্রযোজক ওয়াইনস্টিন ২০০৬ সালে উইন্ডসর ক্যাসেলে যান। অথচ এর দুই মাস আগে এক মেয়েশিশুর ওপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগে এপস্টেইনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। সম্প্রতি অ্যান্ড্রুকে জড়িয়ে এসব তথ্য প্রকাশের পর থেকেই রাজপরিবারের বিরুদ্ধে সমালোচনা বাড়ছিল। এরপর রাজা তৃতীয় চার্লস এমন সিদ্ধান্ত নিলেন।

বিবিসি বলছে, এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে চলতি মাসের শুরুতে ‘ডিউক অব ইয়র্ক’সহ রাজকীয় নানা পদবি ব্যবহার না করার ঘোষণা দেন অ্যান্ড্রু। বিশেষ করে এপস্টেইনের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগকারী নারী ভার্জিনিয়া জিউফ্রের একটি স্মৃতিকথা প্রকাশের পর তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা আরও বেড়ে যায়। জিউফ্রের মৃত্যুর পর চলতি মাসের শুরুর দিকে এ স্মৃতিকথা প্রকাশ করা হয়েছে। আত্মজীবনীতে জিউফ্রে অভিযোগ করেছেন, কিশোরী বয়সে প্রিন্স অ্যান্ড্রুর সঙ্গে তাঁর কয়েকবার যৌন সম্পর্ক হয়েছে। জীবিত থাকাকালেও অ্যান্ড্রুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন জিউফ্রে। অ্যান্ড্রু ২০২২ সালে জিউফ্রের সঙ্গে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে মামলাটি মীমাংসা করেন।

সর্বশেষ বৃহস্পতিবার বাকিংহাম প্যালেসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অ্যান্ড্রুর সব ধরনের উপাধি, সম্মাননা ও রাজকীয় মর্যাদা আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন রাজা তৃতীয় চার্লস। অ্যান্ড্রুকে দেওয়া রয়্যাল লজও ছাড়তে হবে। অ্যান্ড্রু নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো অস্বীকার করলেও এ শাস্তিগুলো অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বাকিংহাম প্যালেসের ওই বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সব ধরনের নির্যাতনের শিকারদের প্রতি’ সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করছে রাজপরিবার।

এদিকে অ্যান্ড্রুর উপাধি বাতিল হলেও দুই প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে প্রিন্সেস ইউজিনি ও প্রিন্সেস বিট্রিসের রাজকীয় উপাধি বহাল থাকবে। অ্যান্ড্রুর সাবেক স্ত্রী সারা ফার্গুসনও রয়্যাল লজ ছাড়বেন। অবশ্য তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই ‘ডিউক অব ইয়র্ক’ উপাধি ত্যাগ করেছেন। এরপর তিনি নিজের পারিবারিক নাম ফার্গুসন ব্যবহার করতে শুরু করেন।

কী আছে সেই বাড়িতে

যুক্তরাজ্যের অন্যতম বিলাসবহুল বাড়ি রয়্যাল লজ। ‘৩০ রুম ম্যানশন’খ্যাত এই বাড়িতে অ্যান্ড্রু আছেন ২০০৩ সাল থেকে। বাড়িটির আয়তন ৯৯ একর। সেখানে সুইমিং পুল, পাখি পালনের বন্দোবস্ত, ছয়টি লজ কটেজ, একটি বাগান কটেজ, এমনকি রাজপরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। রয়্যাল লজে নামের বাড়িটি যুক্তরাজ্য সরকারের মালিকানাধীন। অ্যান্ড্রু সেখানে অনেকটা বিনা ভাড়ায় থাকার সুবিধা পেতেন।

১৬৬০ সালের দিকে এই বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। তবে বিভিন্ন সময় এই বাড়ি আধুনিকায়ন করা হয়েছে। রাজা চতুর্থ জর্জের আমলে এই বাড়ির আদলে পরিবর্তন আনা হয়। ১৮২০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এটি রয়্যাল লজ নামে পরিচিতি পায়। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের ছোটবেলা কেটেছে এই বাড়িতে। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রানির পরিবারের সদস্যরা এই বাড়িতে ছিলেন।

এবার তেলের খনি নাইজেরিয়াতে নজর ট্রাম্পের, অজুহাত—খ্রিষ্টানরা ভালো নেই

এবার তেলের খনি নাইজেরিয়াতে নজর ট্রাম্পের, অজুহাত—খ্রিষ্টানরা ভালো নেই

ব্যাপক সামরিক মহড়ার পর ট্রাম্প বললেন, ভেনেজুয়েলায় হামলার চিন্তা নেই

ব্যাপক সামরিক মহড়ার পর ট্রাম্প বললেন, ভেনেজুয়েলায় হামলার চিন্তা নেই

নির্বাচনে মধ্যপন্থীদের জয়, প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে নেদারল্যান্ডস

নির্বাচনে মধ্যপন্থীদের জয়, প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে নেদারল্যান্ডস

ব্রিটিশ রাজা চার্লস টাকা পান কোথায়

ব্রিটিশ রাজা চার্লস টাকা পান কোথায়

নির্বাচনে মধ্যপন্থীদের জয়, প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে নেদারল্যান্ডস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২৩: ৫২
৩৮ বছর বয়সী রব জেটেন দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে তরুণ ও প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে এগিয়ে আছেন। ছবি: এএফপি
৩৮ বছর বয়সী রব জেটেন দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে তরুণ ও প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে এগিয়ে আছেন। ছবি: এএফপি

নেদারল্যান্ডসের সাধারণ নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পেয়েছে মধ্যপন্থী দল ডেমোক্র্যাটস ৬৬ (ডি৬৬)। আজ শুক্রবার দেশটির জাতীয় সংবাদ সংস্থা এএনপি জানিয়েছে, দেশে সব ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর ডি৬৬-এর জয় নিশ্চিত হয়েছে। এর ফলে দলটির ৩৮ বছর বয়সী নেতা রব জেটেন দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে তরুণ ও প্রথম সমকামী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এএনপি জানায়, ইউরোপপন্থী এই লিবারেল দলটিকে এখন আর গির্ট উইল্ডার্সের কট্টর ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টি (পিভিভি) পেছনে ফেলতে পারবে না। নেদারল্যান্ডসের সব পৌরসভা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে এএনপি।

ফলাফল ঘোষণার পর জেটেন বলেন, ‘দেশের ভোটাররা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, এখন সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা এমন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জোট গঠন করতে চাই, যারা বাসস্থান, অভিবাসন, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে আগ্রহ নিয়ে কাজ করবে।’

তবে পরাজয় স্বীকার করেননি গির্ট উইল্ডার্স। তিনি এক্সে জেটেনকে ‘অহংকারী’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার আগেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবি করা অন্যায়।’ দেশটির নির্বাচনী পরিষদ আগামী সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করবে।

এএনপির তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ডি৬৬ এখন সরকারের নেতৃত্ব গঠনের প্রথম পর্বের আলোচনায় নেতৃত্ব দেবে। তবে ১৫০ সদস্যের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে দলটির অন্তত তিনটি জোটসঙ্গীর প্রয়োজন হবে। নেদারল্যান্ডসে জোট সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সাধারণত কয়েক মাস ধরে চলে।

উইল্ডার্স দাবি করেন, সারা দেশ থেকে তাঁকে ‘ভোট কারচুপির’ অভিযোগ পাঠানো হচ্ছে। যদিও তিনি নিজেই বলেন, এসব বার্তা কতটা সত্য, তা তিনি জানেন না, তবে সেগুলো তদন্ত করা উচিত।

এদিকে এসব অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে নাকচ করেছে কিছু কেন্দ্র। আমস্টারডামের উত্তরাঞ্চলের শহর জানস্টাড পৌর কর্তপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায়, এই অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভোট গ্রহণ স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু হয়েছে।

এই নির্বাচনে ইতিবাচক প্রচারণার মাধ্যমে ডি৬৬ নিজেদের আসনসংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়েছে। অন্যদিকে ২০২৩ সালের নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত জয় পাওয়া পিভিভির জনপ্রিয়তায় ধস নেমেছে।

তবে ভোট গণনা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ—প্রাথমিক ফলাফলে ডি৬৬ সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যায়ে পিভিভি সাময়িকভাবে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এএনপি নিশ্চিত করে, জয়ের ব্যবধান অল্প হলেও ডি৬৬-ই এগিয়ে রয়েছে।

বিদেশে বসবাসরত ডাচ নাগরিকদের ডাকযোগে পাঠানো ভোট গণনার পর আগামী সোমবার চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করা হবে। জয়ী দলের নেতারা মঙ্গলবার থেকে সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন।

এবার তেলের খনি নাইজেরিয়াতে নজর ট্রাম্পের, অজুহাত—খ্রিষ্টানরা ভালো নেই

এবার তেলের খনি নাইজেরিয়াতে নজর ট্রাম্পের, অজুহাত—খ্রিষ্টানরা ভালো নেই

ব্যাপক সামরিক মহড়ার পর ট্রাম্প বললেন, ভেনেজুয়েলায় হামলার চিন্তা নেই

ব্যাপক সামরিক মহড়ার পর ট্রাম্প বললেন, ভেনেজুয়েলায় হামলার চিন্তা নেই

অ্যান্ড্রু আর ‘প্রিন্স’ নন, হারালেন রাজবাড়িও

অ্যান্ড্রু আর ‘প্রিন্স’ নন, হারালেন রাজবাড়িও

ব্রিটিশ রাজা চার্লস টাকা পান কোথায়

ব্রিটিশ রাজা চার্লস টাকা পান কোথায়

ব্রিটিশ রাজা চার্লস টাকা পান কোথায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২৩: ৫৩
ব্রিটিশ রাজা চার্লস। ছবি: বিবিসি
ব্রিটিশ রাজা চার্লস। ছবি: বিবিসি

যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগের পর ব্রিটিশ রাজপরিবারের অন্যতম সদস্য প্রিন্স অ্যান্ড্রুর ‘প্রিন্স’ উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি রাজকীয় বাসভবন ‘রয়্যাল লজ’ ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে সাধারণ মানুষের গ্রামীণ সমাজে। তবে রাজপরিবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর এখন থেকে তিনি তাঁর ভাই রাজা চার্লসের আর্থিক অনুদানে জীবন চালাবেন। রাজা নিজেই অ্যান্ড্রুর নতুন আবাসনের খরচ বহন করছেন বলে জানা গেছে।

শুধু ভাই অ্যন্ড্রু নয়, রাজপরিবারের আরও অনেক খাতেই রাজাকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এত বিপুল রাজকীয় ব্যয় রাজা কীভাবে সামাল দেন, কোন উৎস থেকে তিনি টাকা পান, সাধারণ মানুষের কাছে তা চরম কৌতূহলের বিষয়।

এই বিষয়ে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে, প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকেই কোটি কোটি পাউন্ড পায় ব্রিটিশ রাজপরিবার। ‘সোভেরেইন গ্রান্ট’ নামে এই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে এটি রাজা চার্লসের একমাত্র আয় নয়।

‘সোভেরেইন গ্রান্ট’ থেকে কত আসে?

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ‘সোভেরেইন গ্রান্ট’ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ২১ লাখ পাউন্ডে (প্রায় ২ হাজার ১২০ কোটি টাকা), যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৪ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড বেশি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই অনুদান ছিল ৮ কোটি ৬৩ লাখ। এর মধ্যে ৫ কোটি ১৮ লাখ পাউন্ড ছিল মূল রাজকীয় ব্যয়ের জন্য এবং ৩ কোটি ৪৫ লাখ পাউন্ড ব্যয় করা হয় বাকিংহাম প্যালেস আধুনিকায়ন প্রকল্পে।

২০১২ সালে এই বরাদ্দ যখন চালু হয়েছিল, তখন এটির পরিমাণ ছিল বছরে মাত্র ৩ কোটি ১০ লাখ পাউন্ড।

আছে ‘ক্রাউন এস্টেট’ আয়

এই অনুদান নির্ধারিত হয় ‘ক্রাউন এস্টেট’ এর মুনাফার ওপর ভিত্তি করে। এই সম্পত্তি রাজার মালিকানাধীন হলেও তা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় এবং আয় সরকারি কোষাগারে জমা হয়। এরপর সেই মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজপরিবারকে দেওয়া হয়।

২০২৩-২৪ সালে ক্রাউন এস্টেটের সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ বিলিয়ন পাউন্ড, যার মধ্যে রয়েছে লন্ডনের রিজেন্ট স্ট্রিটসহ বিপুল সম্পত্তি ও উপকূলবর্তী ভূমি। তবে এই সম্পত্তি রাজা ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি বা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারেন না।

এই খাতের আয় থেকে ২০১৭ সালে রাজপরিবারের জন্য বরাদ্দের হার বাড়িয়ে মুনাফার ২৫ শতাংশ করা হয়েছিল। তবে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজন হয়েছিল মূলত বাকিংহাম প্যালেস সংস্কারের জন্য। ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে তা কমিয়ে ১২ শতাংশ করা হয়। তবু অফশোর উইন্ডফার্মের মুনাফা বৃদ্ধির কারণে এই বছর এই রাজা চার্লস প্রায় ৪ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড বেশি পেয়েছেন।

রাজপরিবারের অন্য আয়

রাজা চার্লস ডাচি অব ল্যাঙ্কাস্টার নামের একটি ব্যক্তিগত এস্টেট থেকেও আয় করেন, যা ১৮ হাজার হেক্টর জমি ও বিভিন্ন সম্পত্তি নিয়ে গঠিত। ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এই সম্পদের মূল্য ছিল ৬৭৯ মিলিয়ন পাউন্ড এবং বার্ষিক মুনাফা প্রায় ২ কোটি ৪৪ লাখ পাউন্ড।

অন্যদিকে, রাজার পুত্র প্রিন্স উইলিয়াম পান ডাচি অব কর্নওয়াল থেকে আয়। ওই সম্পদের মূল্য ১.১ বিলিয়ন পাউন্ড এবং বার্ষিক মুনাফা প্রায় ২ কোটি ২৯ লাখ পাউন্ড।

এই দুটি সম্পত্তির আয় রাজা ও প্রিন্স উইলিয়াম ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতে পারেন, তবে এস্টেটের সম্পদ বিক্রি করলে, সেই অর্থ নিজেদের কাছে রাখতে পারেন না।

চার্লসের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ‘বালমোরাল’ ও ‘স্যান্ড্রিংহাম’ এস্টেট। ধারণা করা হচ্ছে, ছোট ভাই প্রিন্স অ্যান্ড্রুকে নরফোকের স্যান্ড্রিংহাম এস্টেটেই থাকতে দেবেন রাজা চার্লস।

কর দেয় রাজপরিবার

১৯৯২ সালে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ নিজের আয় থেকে কর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাজা চার্লসও তা অনুসরণ করছেন। তবে তাঁরা কত কর দেন তা প্রকাশ করা হয় না। এ ছাড়া রাজপরিবারের জন্য বরাদ্দ ‘সোভেরেইন গ্রান্ট’ এই করের আওতায় পড়ে না।

এদিকে ‘রিপাবলিক’ নামে একটি গণতান্ত্রিক সংস্থা দাবি করেছে, নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যয়সহ রাজতন্ত্র বজায় রাখতে যুক্তরাজ্যের জনগণের বছরে প্রায় ৫১ কোটি পাউন্ড খরচ হয়।

