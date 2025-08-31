শহর দখল করে চারদিকে তোলা হলো প্রাচীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সুদানের এল-ফাশের শহরে একটি বিশাল মাটির প্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, শহরটির প্রায় ৩ লাখ বাসিন্দাকে ভেতরে আটকে ফেলার উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করা হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যানিটারিয়ান রিসার্চ ল্যাব (এইচআরএল) দেখতে পেয়েছে, গত মে মাস থেকে আধা-সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) শহরের চারপাশে ৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বেশ উঁচু মাটির প্রাচীর নির্মাণ করেছে।
এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ এল-ফাশের হলো দারফুরে সুদানের সেনাবাহিনীর শেষ প্রধান ঘাঁটি। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে আরএসএফ-এর সঙ্গে সুদানের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ চলছে। সুদানের চিকিৎসকদের একটি নেটওয়ার্ক বিবিসিকে জানিয়েছে, আরএসএফ সেখানে তাদের আক্রমণ আরও তীব্র করেছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করছে।
মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডা. মোহাম্মদ ফয়সাল হাসান বিবিসিকে বলেন, শুক্রবার শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি আবাসিক এলাকায় গোলাবর্ষণে ২৪ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ৫৫ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে পাঁচজন নারী।
তিনি এই হামলাকে ‘পরিকল্পিত’ এবং ‘জঘন্য’ বলে বর্ণনা করেন। ডা. ফয়সাল আরও বলেন, ‘তিন দিন আগে তারা এল-ফাশেরের অন্যতম বড় হাসপাতালকে লক্ষ্যবস্তু করে, যার ফলে রোগী ও চিকিৎসা কর্মীরা গণহারে হতাহত হন।’
বিবিসি ভ্যারিফাই জানিয়েছে, এই সংঘর্ষের উভয় পক্ষই প্রতিরক্ষার জন্য এই ধরনের মাটির প্রাচীর ব্যবহার করে আসছে। তবে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচআরএল-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আরএসএফ এল-ফাশেরের চারপাশে আক্ষরিক অর্থেই একটি কিল্লা নির্মাণ করছে।
এইচআরএল এই মাটির প্রাচীর নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায় চিহ্নিত করেছে যেমন:
সবুজ রেখা: ৯ কিলোমিটার প্রাচীর ১৪ থেকে ২৪ জুলাই, ২০২৫ এর মধ্যে নির্মিত হয়েছে।
হলুদ রেখা: ৬ কিলোমিটার প্রাচীর ৩ থেকে ১৯ আগস্ট, ২০২৫ এর মধ্যে নির্মিত হয়েছে।
নীল রেখা: ৭ কিলোমিটার প্রাচীর ৫ মে থেকে ১২ জুলাই, ২০২৫ এর মধ্যে নির্মিত হয়েছে।
লাল রেখা: ৯ কিলোমিটার প্রাচীরের নির্মাণকাজ ১৩ থেকে ২৭ আগস্ট, ২০২৫ এর মধ্যে চলছে।
এইচআরএল-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অবকাঠামো অবরোধের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে এবং কারা শহরে প্রবেশ বা শহর থেকে বের হতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করছে।
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দারফুরে আরএসএফ এবং তাদের সহযোগী আরব মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে অনারব জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ উঠেছে। ডা. হাসান বলেন, ‘কিছু বেসামরিক নাগরিক শহর ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে আরএসএফ বাহিনীর হাতে তারা লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে এবং নিহত হচ্ছে।’
এই মাটির প্রাচীরের কারণে বেসামরিক নাগরিকদের পালানো এবং খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। মানবিক সংস্থাগুলো কয়েক মাস ধরে এল-ফাশেরে প্রবেশ করতে পারছে না এবং অবশিষ্ট বেসামরিক নাগরিকেরা অবিরাম গোলাবর্ষণ, খাদ্য সংকট এবং চিকিৎসা সেবা পেতে অসুবিধায় ভুগছেন।
এল-ফাশেরের পতনের অর্থ হবে দারফুর অঞ্চলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরএসএফ-এর হাতে চলে যাওয়া। পর্যবেক্ষকেরা সতর্ক করেছেন, এমন পরিস্থিতি দেশের বিভাজনের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ উভয় যুদ্ধরত পক্ষই নিজেদের সরকার গঠন করেছে।
মাটির প্রাচীর নির্মাণের কাজ এখনো চলছে। গবেষকেরা ২২ কিলোমিটারের একটি প্রাচীর দেখেছেন, যা শহরের পশ্চিম থেকে উত্তর পর্যন্ত একটি অর্ধবৃত্তাকার আকৃতির। আরেকটি প্রায় ৯ কিলোমিটারের প্রাচীর শহরের পূর্ব দিকের একটি প্রধান সড়ক থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত।
সুদানের এল-ফাশের শহরে একটি বিশাল মাটির প্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, শহরটির প্রায় ৩ লাখ বাসিন্দাকে ভেতরে আটকে ফেলার উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করা হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যানিটারিয়ান রিসার্চ ল্যাব (এইচআরএল) দেখতে পেয়েছে, গত মে মাস থেকে আধা-সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) শহরের চারপাশে ৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বেশ উঁচু মাটির প্রাচীর নির্মাণ করেছে।
এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ এল-ফাশের হলো দারফুরে সুদানের সেনাবাহিনীর শেষ প্রধান ঘাঁটি। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে আরএসএফ-এর সঙ্গে সুদানের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ চলছে। সুদানের চিকিৎসকদের একটি নেটওয়ার্ক বিবিসিকে জানিয়েছে, আরএসএফ সেখানে তাদের আক্রমণ আরও তীব্র করেছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করছে।
মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডা. মোহাম্মদ ফয়সাল হাসান বিবিসিকে বলেন, শুক্রবার শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি আবাসিক এলাকায় গোলাবর্ষণে ২৪ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ৫৫ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে পাঁচজন নারী।
তিনি এই হামলাকে ‘পরিকল্পিত’ এবং ‘জঘন্য’ বলে বর্ণনা করেন। ডা. ফয়সাল আরও বলেন, ‘তিন দিন আগে তারা এল-ফাশেরের অন্যতম বড় হাসপাতালকে লক্ষ্যবস্তু করে, যার ফলে রোগী ও চিকিৎসা কর্মীরা গণহারে হতাহত হন।’
বিবিসি ভ্যারিফাই জানিয়েছে, এই সংঘর্ষের উভয় পক্ষই প্রতিরক্ষার জন্য এই ধরনের মাটির প্রাচীর ব্যবহার করে আসছে। তবে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচআরএল-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আরএসএফ এল-ফাশেরের চারপাশে আক্ষরিক অর্থেই একটি কিল্লা নির্মাণ করছে।
এইচআরএল এই মাটির প্রাচীর নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায় চিহ্নিত করেছে যেমন:
সবুজ রেখা: ৯ কিলোমিটার প্রাচীর ১৪ থেকে ২৪ জুলাই, ২০২৫ এর মধ্যে নির্মিত হয়েছে।
হলুদ রেখা: ৬ কিলোমিটার প্রাচীর ৩ থেকে ১৯ আগস্ট, ২০২৫ এর মধ্যে নির্মিত হয়েছে।
নীল রেখা: ৭ কিলোমিটার প্রাচীর ৫ মে থেকে ১২ জুলাই, ২০২৫ এর মধ্যে নির্মিত হয়েছে।
লাল রেখা: ৯ কিলোমিটার প্রাচীরের নির্মাণকাজ ১৩ থেকে ২৭ আগস্ট, ২০২৫ এর মধ্যে চলছে।
এইচআরএল-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অবকাঠামো অবরোধের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে এবং কারা শহরে প্রবেশ বা শহর থেকে বের হতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করছে।
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দারফুরে আরএসএফ এবং তাদের সহযোগী আরব মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে অনারব জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ উঠেছে। ডা. হাসান বলেন, ‘কিছু বেসামরিক নাগরিক শহর ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে আরএসএফ বাহিনীর হাতে তারা লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে এবং নিহত হচ্ছে।’
এই মাটির প্রাচীরের কারণে বেসামরিক নাগরিকদের পালানো এবং খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। মানবিক সংস্থাগুলো কয়েক মাস ধরে এল-ফাশেরে প্রবেশ করতে পারছে না এবং অবশিষ্ট বেসামরিক নাগরিকেরা অবিরাম গোলাবর্ষণ, খাদ্য সংকট এবং চিকিৎসা সেবা পেতে অসুবিধায় ভুগছেন।
এল-ফাশেরের পতনের অর্থ হবে দারফুর অঞ্চলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরএসএফ-এর হাতে চলে যাওয়া। পর্যবেক্ষকেরা সতর্ক করেছেন, এমন পরিস্থিতি দেশের বিভাজনের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ উভয় যুদ্ধরত পক্ষই নিজেদের সরকার গঠন করেছে।
মাটির প্রাচীর নির্মাণের কাজ এখনো চলছে। গবেষকেরা ২২ কিলোমিটারের একটি প্রাচীর দেখেছেন, যা শহরের পশ্চিম থেকে উত্তর পর্যন্ত একটি অর্ধবৃত্তাকার আকৃতির। আরেকটি প্রায় ৯ কিলোমিটারের প্রাচীর শহরের পূর্ব দিকের একটি প্রধান সড়ক থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত।
যুক্তরাষ্ট্রে ইমেজ উন্নত করতে এবং সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের এক মরিয়া প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মিয়ানমারের জান্তা সরকার আরও একটি লবিং ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক এই ফার্মের মার্কিন পার্লামেন্ট কংগ্রেস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই ম্যাককিওন৭ মিনিট আগে
হামাসের সাবেক সামরিক প্রধান মোহাম্মাদ সিনওয়ারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে হামাস এ তথ্য জানিয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।৪০ মিনিট আগে
বিক্ষোভে উত্তাল মেক্সিকো সিটি। ‘ফুয়েরা গ্রিঙ্গো’ স্লোগানে প্রকম্পিত হচ্ছে রাজপথ। স্প্যানিশ এই স্লোগানের বাংলা করলে দাঁড়ায় ‘মার্কিনরা বেরিয়ে যাও!’ এক মাসের বেশি সময় ধরে মার্কিন-ইউরোপীয়দের মেক্সিকো ভ্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। কিন্তু পশ্চিমা পর্যটকদের প্রতি মেক্সিকানদের এই ক্ষোভ কেন?২ ঘণ্টা আগে
মেক্সিকোতে ১ লাখ ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষের নাম নিখোঁজের তালিকায় নথিভুক্ত রয়েছে। ২০০৭ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফেলিপে ক্যালদেরন ‘মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ ঘোষণা করার পর থেকে নিখোঁজের তালিকায় নাম বাড়তে থাকে। যা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় লাখে। এ অবস্থায় নিখোঁজ বা গুমের ঘটনা প্রকাশ্যে আনতে এবং গুম বন্ধে...৩ ঘণ্টা আগে