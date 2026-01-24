Ajker Patrika
স্বাস্থ্য টিপস

র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের লক্ষণ ও চিকিৎসা

ফিচার ডেস্ক
র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের লক্ষণ ও চিকিৎসা

র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমে ফেশিয়াল মাংসপেশির প্যারালাইসিস হয়। যাকে হান্টস সিনড্রোম বা হারপিস জস্টার অটিকাসও বলা হয়। র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের কারণে ফেশিয়াল নার্ভের জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন আক্রান্ত হয়। জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন একটি সেনসরি গ্যাংলিয়ন। এই সিনড্রোম হয়ে থাকে হারপিস জস্টার ভাইরাসের পুনরায় সক্রিয় হওয়ার মাধ্যমে। এই ভাইরাস আগে রোগীর মধ্যে চিকেন পক্স সৃষ্টি করত।

র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের লক্ষণগুলো

  • ব্যথাযুক্ত র‍্যাশ
  • ব্লিস্টার
  • কানে ব্যথা
  • কানে শোনা ব্যাহত হতে পারে
  • মাথাব্যথা
  • কথা বলতে সমস্যা
  • জ্বর
  • মাথা ঘোরানো
  • খেতে বা পান করতে সমস্যা
  • শুষ্ক চোখ
  • স্বাদের পরিবর্তন

চিকিৎসা: র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের চিকিৎসায় ওরাল স্টেরয়েড ব্যবহার করতে হবে। অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ অ্যাসাইক্লোভির ডাক্তারের নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করতে হবে। ডা. মো. ফারুক হোসেন পরামর্শ দেন, অ্যাসাইক্লোভির, ভ্যালাসাইক্লোভির অথবা ফ্যামিসাইক্লোভির—এই তিন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস ওষুধ সেবন করা যায়। নিউরোমডুলেটিং ড্রাগস; যেমন এমিট্রিপটাইলিন, প্রিগাবালিন, ব্যাকলোফেন সেবন করা প্রয়োজন হতে পারে এবং মাঝে মাঝে রোগীর ফিজিওথেরাপির দরকার হতে পারে।

বিষয়:

চিকিৎসাছাপা সংস্করণস্বাস্থ্য টিপসস্বাস্থ্যজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়

এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়

স্বৈরাচার সাচ্চু আমাদের বাসার জায়গা দখল করেছে: তারেক রহমানের কাছে নারীর অভিযোগ

স্বৈরাচার সাচ্চু আমাদের বাসার জায়গা দখল করেছে: তারেক রহমানের কাছে নারীর অভিযোগ

সম্পর্কিত

কোন খাবার ফ্রিজে রাখবেন না

কোন খাবার ফ্রিজে রাখবেন না

অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইমের সমাধান ডিজিটাল ডিটক্স

অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইমের সমাধান ডিজিটাল ডিটক্স

র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের লক্ষণ ও চিকিৎসা

র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমের লক্ষণ ও চিকিৎসা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা