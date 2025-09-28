এক দিনে ডেঙ্গুতে ৪ জনের মৃত্যু, রোগী ভর্তির রেকর্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। সবাই ঢাকার হাসপাতালে মারা গেছে। একই সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৪৫ জন। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা এক দিনে সর্বোচ্চ এটি।
আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালগুলোতে ২০৯ জন, বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৬৬, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৬৪, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৯১, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৫৪, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৩৭, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১০১, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৭ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৬ জন ভর্তি হয়েছে।
২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া চারজনের মধ্যে দুজন নারী ও দুজন পুরুষ। তাঁদের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে দুজন ও উত্তর সিটিতে দুজন মারা গেছেন।
চলতি বছরে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া, এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪৬ হাজার ৫১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখন পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৪৩ হাজার ৬২৯ জন।
এর আগে, ২১ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর ভর্তির সংখ্যা ছিল ৭৪০। যা এক দিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভর্তির রেকর্ড ছিল।
ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। সবাই ঢাকার হাসপাতালে মারা গেছে। একই সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৪৫ জন। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা এক দিনে সর্বোচ্চ এটি।
আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালগুলোতে ২০৯ জন, বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৬৬, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৬৪, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৯১, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৫৪, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৩৭, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১০১, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৭ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৬ জন ভর্তি হয়েছে।
২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া চারজনের মধ্যে দুজন নারী ও দুজন পুরুষ। তাঁদের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে দুজন ও উত্তর সিটিতে দুজন মারা গেছেন।
চলতি বছরে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া, এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪৬ হাজার ৫১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখন পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৪৩ হাজার ৬২৯ জন।
এর আগে, ২১ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর ভর্তির সংখ্যা ছিল ৭৪০। যা এক দিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভর্তির রেকর্ড ছিল।
গত সপ্তাহের শুরুতে ৯ মাস বয়সী মেয়েশিশুকে রাজধানীর রমনা এলাকায় ইপিআইয়ের এক স্থায়ী টিকা কেন্দ্রে নিয়ে যান বেসরকারি চাকরিজীবী বাবা। উদ্দেশ্য, হাম-রুবেলার (এমআর) প্রথম ডোজ দেওয়া। তবে সেদিন কেন্দ্রটিতে টিকা না থাকায় তাঁকে ফিরে আসতে হয়।১৫ ঘণ্টা আগে
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৪৫ হাজার ছাড়িয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছে ৫১৪ জন ডেঙ্গু রোগী।১ দিন আগে
দাওয়াতে গেলেন, খাবারের আয়োজন বেশ। মাছ-মাংস সবই খেলেন। খাওয়া শেষে একটু দই না খেলে কি হয়? খাওয়ার পরে দই খাওয়া আমাদের খাদ্য-সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু আপনি জেনে আঁতকে উঠতে পারেন যে এই মাছ-মাংস খাওয়ার সঙ্গে দই খাওয়া শরীর-বিরুদ্ধ। এটি আপনার শরীরে কফ তৈরি করবে, হজমে গন্ডগোল পাকাবে।১ দিন আগে
আধুনিক জীবনে আমরা সবাই বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে কম-বেশি সচেতন। ত্বক, চুল কিংবা পোশাকপরিচ্ছদের নিয়মিত যত্ন করি। কিন্তু দাঁত ও মুখগহ্বরের যত্নে সচেতনতার অভাব দেখা যায়। এই অবহেলা আমাদের জন্য ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলতে পারে। শুধু দাঁতের ক্ষয় বা মাড়ির ব্যথাই নয়, দাঁতের ইনফেকশন থেকে সরাসরি হৃদ্রোগ পর্যন্ত১ দিন আগে