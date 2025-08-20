হাসপাতালে আরও ৩৫৬ ডেঙ্গু রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৩৫৬ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় এই রোগীরা ভর্তি হয়। তবে চিকিৎসাধীন কোনো ডেঙ্গু রোগীর এ সময়ে মৃত্যু হয়নি। ডেঙ্গুবিষয়ক হালানাগাদ তথ্যে এসব জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
হালনাগাদ তথ্যে বলা হয়েছে, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৩৫৬ ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৬০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৮, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৬০, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ৪৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৭১, খুলনা বিভাগে ২০, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ২০ এবং সিলেট বিভাগে ৭ জন রয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৩৩৩ জন ডেঙ্গু রোগী।
এ নিয়ে চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২৭ হাজার ৪৭১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে ১০৫ জন।
চলতি বছর ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৪১ জন মারা গেছে জুলাইয়ে। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মে মাসে ৩ জন এবং জুনে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। মার্চে কোনো ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়নি। আগস্টে এখন পর্যন্ত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে।
চলতি বছর হাসপাতালে সর্বোচ্চ ডেঙ্গু রোগী ভর্তিও জুলাইয়ে, ১০ হাজার ৬৮৪ জন। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩ এবং জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬ হাজার ৪৯১ রোগী।
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৩৫৬ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় এই রোগীরা ভর্তি হয়। তবে চিকিৎসাধীন কোনো ডেঙ্গু রোগীর এ সময়ে মৃত্যু হয়নি। ডেঙ্গুবিষয়ক হালানাগাদ তথ্যে এসব জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
হালনাগাদ তথ্যে বলা হয়েছে, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৩৫৬ ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৬০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৮, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৬০, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ৪৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৭১, খুলনা বিভাগে ২০, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ২০ এবং সিলেট বিভাগে ৭ জন রয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৩৩৩ জন ডেঙ্গু রোগী।
এ নিয়ে চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২৭ হাজার ৪৭১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে ১০৫ জন।
চলতি বছর ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৪১ জন মারা গেছে জুলাইয়ে। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মে মাসে ৩ জন এবং জুনে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। মার্চে কোনো ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়নি। আগস্টে এখন পর্যন্ত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে।
চলতি বছর হাসপাতালে সর্বোচ্চ ডেঙ্গু রোগী ভর্তিও জুলাইয়ে, ১০ হাজার ৬৮৪ জন। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩ এবং জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬ হাজার ৪৯১ রোগী।
দেশের ক্রমবর্ধমান অসংক্রামক রোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের শাপলা হলে এক অনুষ্ঠানে ৩৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সম্মিলিতভাবে একটি ‘যৌথ ঘোষণাপত্র’ স্বাক্ষর করেছে।৬ ঘণ্টা আগে
বাণিজ্যিক মুরগির খামারের ওপর পরিচালিত এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, মুরগির ওপর ব্যাপক হারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করেছে। এই খাতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষ করে মাংসের জন্য পালিত মুরগির মধ্যে।১০ ঘণ্টা আগে
আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে শিশুদের জন্য বিনা মূল্যে টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হবে। শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই কর্মসূচি নিয়েছে। এই টিকাদান কার্যক্রমের জন্য ১ আগস্ট থেকে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে।১ দিন আগে
অনেক বছর ধরে স্থূলতাকে একক রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি উঠেছে। কারণ এটি শুধু ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, স্ট্রোক কিংবা কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় না, স্থূলতা নিজেও এমন একটি স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য সমস্যা, যার আলাদাভাবে চিকিৎসা প্রয়োজন।১ দিন আগে