Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য

হাসপাতালে আরও ৩৫৬ ডেঙ্গু রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৩৫৬ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় এই রোগীরা ভর্তি হয়। তবে চিকিৎসাধীন কোনো ডেঙ্গু রোগীর এ সময়ে মৃত্যু হয়নি। ডেঙ্গুবিষয়ক হালানাগাদ তথ্যে এসব জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

হালনাগাদ তথ্যে বলা হয়েছে, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৩৫৬ ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৬০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৮, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৬০, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ৪৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৭১, খুলনা বিভাগে ২০, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ২০ এবং সিলেট বিভাগে ৭ জন রয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৩৩৩ জন ডেঙ্গু রোগী।

এ নিয়ে চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২৭ হাজার ৪৭১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে ১০৫ জন।

চলতি বছর ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৪১ জন মারা গেছে জুলাইয়ে। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মে মাসে ৩ জন এবং জুনে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। মার্চে কোনো ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়নি। আগস্টে এখন পর্যন্ত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চলতি বছর হাসপাতালে সর্বোচ্চ ডেঙ্গু রোগী ভর্তিও জুলাইয়ে, ১০ হাজার ৬৮৪ জন। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩ এবং জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬ হাজার ৪৯১ রোগী।

বিষয়:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

‘আপত্তিকর’ ভিডিও: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুলকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠালেন গভর্নর

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

হাসপাতালে আরও ৩৫৬ ডেঙ্গু রোগী

হাসপাতালে আরও ৩৫৬ ডেঙ্গু রোগী

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে যৌথ ঘোষণাপত্র, সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে যৌথ ঘোষণাপত্র, সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

৭ জেলায় মুরগির খামারে চলছে নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার, মারাত্মক ঝুঁকিতে জনস্বাস্থ্য

৭ জেলায় মুরগির খামারে চলছে নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার, মারাত্মক ঝুঁকিতে জনস্বাস্থ্য

শিশুদের জন্য বিনা মূল্যে টাইফয়েডের টিকা, যেভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন

শিশুদের জন্য বিনা মূল্যে টাইফয়েডের টিকা, যেভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন