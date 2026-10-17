পারিবারিক কলহের ভিডিওকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে আ. লীগের অফিশিয়াল পেজে প্রচার

ফ্যাক্টচেক /পারিবারিক কলহের ভিডিওকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে আ. লীগের অফিশিয়াল পেজে প্রচার
সাভারে নিষিদ্ধ সংগঠন জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আমিনুর বাদশার মাকে নির্যাতন করা হয়েছে—এমন দাবিতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অফিশিয়াল পেজে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে।
শেয়ার করা ভিডিওর ক্যাপশনে দাবি করা হয়, ‘ক্ষমতার লোভে অন্ধ বিএনপি: এবার টার্গেট নিরীহ মা-বোন! সাভারে জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আমিনুর বাদশার মা ও পরিবারের ওপর বিএনপির স/ন্ত্রা/সী বাহিনীর মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও হামলাতীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাই। রাজনীতির নামে মায়েদের ওপর আক্রমণ চালানোই যাদের চরিত্র, তাদের হাত থেকে সমাজ কখনো নিরাপদ হতে পারে না। মনে রাখিও বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী তরুণ প্রজন্ম কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না। অন্যায়ের হিসেব সময়মতো ঠিকই নেওয়া হবে!’ (লেখা ও বানান অপরিবর্তিত)
আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান
অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভিডিওটি সাভারের নয়, মাদারীপুরের। গত ২৩ আগস্ট মাদারীপুর আদালত প্রাঙ্গণে পারিবারিক কলহের জেরে শাশুড়ি ও স্ত্রীর ওপর জামাইয়ের হামলার পুরোনো ভিডিও এটি।
আজকের পত্রিকার মাদারীপুর প্রতিনিধি জানান, এটি আদালত প্রাঙ্গণে পারিবারিক মামলার শুনানির দিন ঘটে যাওয়া হাতাহাতির ঘটনা। এর সঙ্গে সাভার বা কোনো রাজনৈতিক ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। বিষয়টিতে গত ১২ অক্টোবর আজকের পত্রিকা ‘আদালত চত্বরে শাশুড়ি ও স্ত্রীকে জামাইয়ের মারধরের ভিডিওকে সাভারে ছাত্রলীগ নেতার মাকে নির্যাতন বলে প্রচার’শিরোনামে একটি ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদন প্রকাশ করে।
সিদ্ধান্ত
সাভারে ছাত্রলীগ নেতার মাকে নির্যাতনের দাবিটি ভিত্তিহীন। মাদারীপুর আদালত প্রাঙ্গণে পারিবারিক কলহের জেরে হওয়া মারামারির দৃশ্যকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে।