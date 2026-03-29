ছাত্রদলের নতুন সভাপতি আমান, সাধারণ সম্পাদক আবিদুল—দাবিটি সত্য নয়

ছাত্রদলের নতুন কমিটি দাবিতে ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে—বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের (ছাত্রদল) নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে আমান উল্লাহ আমান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবিদুল ইসলাম খানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এই দাবিতে ফেসবুকে একাধিক ( , ,) পোস্ট ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক ব্যবহারকারী সেটিকে সত্য ধরে নিয়ে শেয়ার ও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কিছু পোস্টে নতুন নেতৃত্বের নাম উল্লেখ করে সেটিকে ‘ঘোষিত কমিটি’ হিসেবে দাবি করা হয়েছে।

মো. মনির নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে আজ (২৯ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে ‘বিএনপি মিডিয়া সেল’ নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে আলোচিত দাবিতে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়। পোস্টটিতে বিকেল ৩টা ৩২ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার ৮০০ রিয়েকশন পড়েছে। এ ছাড়া এতে ৫৬৯টি কমেন্ট এবং ১৭৬টি শেয়ার রয়েছে।

পোস্টের কমেন্ট যাচাই করে দেখা যায়, কেউ বিষয়টিকে সত্য মনে করে অভিনন্দন জানিয়েছেন, আবার কেউ বলেছেন এটি ‘ভুয়া নিউজ’।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

বিষয়টি যাচাই করতে আলোচিত দাবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে দেশীয় গণমাধ্যমে অনুসন্ধান চালানো হয়। এতে ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণার বিষয়ে কোনো সংবাদ বা তথ্য পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া সংগঠনটির কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট নেতাদের ভেরিফায়েড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট (, ) থেকেও এমন কোনো ঘোষণা পাওয়া যায়নি। সাধারণত ছাত্রদলের মতো বড় রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের নতুন কমিটি হলে তা মূলধারার সংবাদমাধ্যম এবং সংগঠনের অফিশিয়াল চ্যানেলে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আলোচিত দাবির ক্ষেত্রে তেমন কোনো উৎস পাওয়া যায়নি।

আরও যাচাই করে দেখা যায়, ভাইরাল পোস্টগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট সূত্র, বিজ্ঞপ্তি বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণার উল্লেখ নেই। একই ধরনের লেখা বা ডিজাইনের পোস্ট বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যা ভুয়া বা অনুমাননির্ভর তথ্য প্রচারের একটি সাধারণ কৌশল।

এ ছাড়া ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট থেকে আজ দুপুর ১টার দিকে এক পোস্টে লেখেন, ‘প্রশিক্ষিত কর্মীরাই রাজনৈতিক দলের প্রাণ। আমাদের রাজনৈতিক পথচলার প্রতিটি মুহূর্তে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এই অমর উক্তি প্রযোজ্য। সংগঠনের কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে পোস্ট দিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করছেন। পাশাপাশি কেউ কেউ সমালোচিত করার জন্য ইনটেনশনালি নামসর্বস্ব পেইজ থেকে পোস্ট দিচ্ছেন। আপনারা দয়া করে এসব বন্ধ করুন।’

প্রায় একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আদিদুল ইসলাম খান ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোাগমাধ্যমে অযথা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলবেন না।’

আমান উল্লাহ আমান ও আবিদুল ইসলাম খানের ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
মূলত গত ১ মার্চ বর্তমান নেতৃত্বাধীন রাকিব-নাসির কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকেই নতুন কমিটি নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। আসন্ন কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে একাধিক নাম সামনে এলেও এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।

সিদ্ধান্ত

ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে সভাপতি ‘আমান’ ও সাধারণ সম্পাদক ‘আবিদুল ইসলাম খান’—এমন দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং এখনো ছাত্রদলের নতুন কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। আলোচিত দাবিটি ভিত্তিহীন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

