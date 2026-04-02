চলতি মাসে কয়টি ঘূর্ণিঝড়, তীব্র তাপপ্রবাহ—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

শেষ ভাগে আছে চৈত্র মাস, আসছে বৈশাখ। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কালবৈশাখীর স্বরূপ দেখেছে মানুষ। এদিকে চলতি এপ্রিলজুড়ে আবহাওয়া কেমন যাবে, তার সম্ভাব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আবহাওয়া অফিস।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই মাসেই বঙ্গোপসাগরে এক থেকে দুটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার একটি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে সঙ্গে দু-একটি তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।
গতকাল বুধবার দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাতে বিশেষজ্ঞ কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এপ্রিল মাসে দেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে এক থেকে দুটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে একটি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দেশে পাঁচ থেকে সাত দিন হালকা বা মাঝারি শিলাসহ বৃষ্টি হতে পারে। তিন দিন তীব্র কালবৈশাখী ঝড়সহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
অন্যদিকে দুই থেকে চারটি মৃদু ও দু-একটি তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।
বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান মো. মমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত গত মার্চ মাসের আবহাওয়া বিশ্লেষণে দেখা যায়, মার্চে সারা দেশে স্বাভাবিকের তুলনায় ৩১ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তবে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে স্বাভাবিক অপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়।
সিলেটে সর্বোচ্চ ৮৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে গত ১৩ মার্চ। আর গত ২৭ মার্চ যশোরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
