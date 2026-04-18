ঢাকাসহ ৫ অঞ্চলে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

চৈত্রের পর এসেছে নতুন বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস থাকলেও এখনো পর্যন্ত ঝড়-বজ্রবৃষ্টির তেমন দেখা নেই। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে কালবৈশাখী বয়ে গেলেও তাপমাত্রা কমেনি। উল্টো বাড়ছে। রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলা রয়েছে তাপপ্রবাহের কবলে।
গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ও পাবনার ঈশ্বরদীতে ৩৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাজধানী ঢাকায় যা ছিল ৩৫ দশমিক ৬।
অবশ্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ শনিবারের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ দুপুরের মধ্যে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকার ওপর দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া রয়েছে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা। সে জন্য এই অঞ্চলের আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকতে পারে।
ঢাকা ছাড়াও রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এর সঙ্গে বজ্রবৃষ্টিও হতে পারে। এ জন্য এই চারটি অঞ্চলের নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়ায় অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৫টা ৩৪ মিনিটে।
