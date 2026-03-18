ঝড়-শিলাবৃষ্টির আভাস, ঘরমুখী মানুষের ভোগান্তির শঙ্কা

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আজও ঘরমুখী মানুষদের যাত্রাপথে বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়তে হতে পারে। আজ বুধবার সকাল ৯টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাস থেকে জানা গেছে, আজ থেকে ঈদ এবং এর পরের দিন ২২ মার্চ পর্যন্ত সারা দেশেই ঝড়-বৃষ্টির প্রবণতা বাড়তে পারে। এর সঙ্গে হতে পারে শিলাবৃষ্টি। তবে এ সময় তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
