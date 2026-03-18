Ajker Patrika
পরিবেশ

ঝড়-শিলাবৃষ্টির আভাস, ঘরমুখী মানুষের ভোগান্তির শঙ্কা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আজও ঘরমুখী মানুষদের যাত্রাপথে বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়তে হতে পারে। আজ বুধবার সকাল ৯টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাস থেকে জানা গেছে, আজ থেকে ঈদ এবং এর পরের দিন ২২ মার্চ পর্যন্ত সারা দেশেই ঝড়-বৃষ্টির প্রবণতা বাড়তে পারে। এর সঙ্গে হতে পারে শিলাবৃষ্টি। তবে এ সময় তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।

বিষয়:

শিলাবৃষ্টিআবহাওয়া অধিদপ্তরঝড়আবহাওয়াঘূর্ণিঝড়ের খবরপরিবেশআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

