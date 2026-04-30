ঢাকায় ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি ৬৫ মিলিমিটার, ৯ জেলায় কালবৈশাখীর আভাস

বৈশাখের খরতাপের পর টানা কয়েক দিন বৃষ্টিমুখর সারা দেশের আবহাওয়া। এর সঙ্গে কোথাও কোথাও কালবৈশাখী বয়ে যাচ্ছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোরবেলা কালবৈশাখীর পাশাপাশি ঝরছে ভারী বৃষ্টি।
ঝড়-বৃষ্টির এই ধারা আজও চলতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজকের পূর্বাভাসে জানিয়েছে, দুপুরের মধ্যে ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিতে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এর সময় বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
এদিকে সারা দেশের মতো গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী ঢাকায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে, যার পরিমাণ ৬৫ মিলিমিটার।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজও রাজধানী ও আশপাশের এলাকায় আকাশ মেঘলা থাকাতে পরে। তবে দুপুরের মধ্যে বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা বেশ কমেছে। আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকাল একই সময়ে ছিল ২২ দশমিক ৮।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিটে এবং আগামীকাল শুক্রবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ২৫ মিনিটে।
বাংলাদেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনের প্রয়োগ জোরদারের আহ্বান জানিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজধানীসহ সারা দেশে আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়...১৩ ঘণ্টা আগে
মাত্র সাত দিন আগের আবহাওয়া। দিনটি ছিল ২২ এপ্রিল অর্থাৎ ৯ বৈশাখ বুধবার—কী গরমই না পড়েছিল সারা দেশে। ওই দিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল পদ্মা নদীর পাড়ে রাজশাহী জেলায়। এটিই এবারের মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। রাজশাহী ছাড়াও দেশের ২৭টি জেলা এবারের বৈশাখ মাসে তীব্র দাবদাহে টগবগ...২০ ঘণ্টা আগে
দেশজুড়ে শুরু হওয়া ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাঁচ জেলায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে মৌলভীবাজার ও নেত্রকোনা জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে বন্যা শুরু হয়ে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার...২০ ঘণ্টা আগে
সকাল শুরু বৃষ্টি দিয়ে। সাধারণত বৃষ্টির কারণে বা বর্ষাকালে দূষণের মাত্রা কম থাকে। ঢাকার বাতাসে আজ দূষণের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। আজ বুধবার (২৯ এপ্রিল) সকালে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ারের বায়ুমানের তালিকায় এ চিত্র দেখা যায়।১ দিন আগে