Ajker Patrika
পরিবেশ

মাঘের আগেই কি শীত পালাবে, শৈত্যপ্রবাহ আর কত দিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ১০
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

পৌষ মাস বিদায় নিতে চলেছে। কয়েক দিন পরই শুরু হবে মাঘ মাস। কয়েক দিন ধরে দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে তাপমাত্রা বাড়ছে। ৭ জানুয়ারি দেশের ৪৪টি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যায় শৈত্যপ্রবাহ। তবে আজ রোববার ১৩টি জেলা রয়েছে শৈত্যপ্রবাহের কবলে। এর মধ্যে আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ে, ৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাজধানী ঢাকায় গতকাল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সকাল ৯টায় সেটি বেড়ে হয়েছে ১৪ দশমিক ৬।

তবে আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, ১৪ জানুয়ারি থেকে সারা দেশে আবারও শীত কিছুটা বাড়তে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৯টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, যশোর, চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ রংপুর বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রাজশাহীতে আজ সকাল ৯টায় তাপমাত্রা ছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় রংপুরে তাপমাত্রা ছিল ১০ দশমিক ২, ময়মনসিংহে ১২ দশমিক ৫, সিলেটে ১৩ দশমিক ৬, চট্টগ্রামে ১৬ দশমিক ৫, খুলনায় ১৪ দশমিক ৫ এবং বরিশালে ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, আজ শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকায় মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। অন্যান্য অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। অন্যান্য অঞ্চলে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামীকাল সোমবার ১২ জানুয়ারি বেশ কিছু অঞ্চলে থাকবে শৈত্যপ্রবাহ।

১৩ জানুয়ারি তাপমাত্রা কমবে জানিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, এদিন সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ১৪ জানুয়ারি সারা দেশে রাতে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও দিনের বেলা সামান্য কমতে পারে। কিন্তু ১৫ জানুয়ারি রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। অবশ্য ওই দিন শৈত্যপ্রবাহ থাকবে কি না, এমন কোনো তথ্য দেয়নি আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াশীতপরিবেশআবহাওয়ার খবর
