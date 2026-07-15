Ajker Patrika
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পরিবেশ

কাল থেকে কি আবারও শুরু ভারী বৃষ্টি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কাল থেকে কি আবারও শুরু ভারী বৃষ্টি
ফাইল ছবি

মৌসুমি বায়ুর দাপটে মধ্য আষাঢ় থেকে সারা দেশে জেঁকে বসেছিল ভারী বৃষ্টি। প্রতিদিনই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি ঝরেছে। তবে গতকাল মঙ্গলবার বৃষ্টির মাত্রা কিছুটা কম ছিল। এদিন সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে ৪৩ মিলিমিটার। কিন্তু আগামীকাল বৃহস্পতিবার পয়লা শ্রাবণ থেকে আবারও কয়েক দিন টানা বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানান, মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কাল বৃহস্পতিবার থেকে টানা কয়েক দিন সারা দেশেই ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে সেটি গত কয়েক দিনের মতো ব্যাপক আকারে না-ও হতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ বুধবার রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। তবে সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

এদিকে আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে হবে।

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