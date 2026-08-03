Ajker Patrika
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পরিবেশ

ঢাকায় আজ হতে পারে বজ্রবৃষ্টি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকায় আজ হতে পারে বজ্রবৃষ্টি
ছবি: আজকের পত্রিকা

আগের দিন রোববার ঢাকার আবহাওয়া কিছুটা শুষ্ক থাকলেও আজ সোমবার ভোর থেকে আকাশ রয়েছে মেঘলা। সকাল ৬টার পর বৃষ্টিও ঝরেছে রাজধানীর কোনো কোনো এলাকায়।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আকাশ মেঘলা থাকতে পারে। এর সঙ্গে হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।

আজ সকাল ৭টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, দিনের বেলা ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ।

এ ছাড়া আজ রাজধানী ঢাকায় সূর্যাস্ত ৬টা ৪১ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ভোর ৫টা ২৯ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবৃষ্টিপাতপরিবেশআজকের আবহাওয়ার খবর
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