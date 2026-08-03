আজ বৃষ্টি হবে কি না জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মৌসুমির সক্রিয়তা কমে আসায় দেশে ভারী বৃষ্টি কিছুটা কম হচ্ছে। তবে রংপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, চলতি সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির প্রবণতা কমতে পারে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। তবে আগামী পাঁচ দিন সারা দেশে বৃষ্টির প্রবণতা কমতে পারে।
আজ সোমবারের বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।৩ ঘণ্টা আগে
আগামী ৭২ ঘণ্টায় দেশের উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলায় স্বল্পমেয়াদি বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একই সময়ে সিলেট, সুনামগঞ্জ, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে বলে সতর্ক করেছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র...১৫ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামার একটি গুহায় এমন এক অদ্ভুত মাছের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যাকে বিশ্বের অন্যতম বিরল মাছ বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন আবিষ্কৃত এই মাছের কোনো চোখ নেই, স্বচ্ছ শরীরে নেই কোনো রঞ্জক পদার্থও। এর স্বচ্ছ চামড়ার ভেতর দিয়ে তাই মস্তিষ্ক পর্যন্ত দেখা যায়।১৮ ঘণ্টা আগে
আজ ১৮ শ্রাবণ। বর্ষার এই দিনগুলোতে বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় বৃষ্টির দেখা মেলেনি। এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আজ ঢাকায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির দেখা মিলতে পারে।১ দিন আগে