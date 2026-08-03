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পরিবেশ

আজ বৃষ্টি হবে কি না জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ আগস্ট ২০২৬, ০৯: ৩৯
আজ বৃষ্টি হবে কি না জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর
ফাইল ছবি

মৌসুমির সক্রিয়তা কমে আসায় দেশে ভারী বৃষ্টি কিছুটা কম হচ্ছে। তবে রংপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, চলতি সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির প্রবণতা কমতে পারে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। তবে আগামী পাঁচ দিন সারা দেশে বৃষ্টির প্রবণতা কমতে পারে।

আজ সোমবারের বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবৃষ্টিপাতপরিবেশআজকের আবহাওয়ার খবর
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