শেষে হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ‘জোনাকির আলো’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
১৫৬তম পর্ব প্রচারের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ‘জোনাকির আলো’। আজ রাত ৯টা ৩০ মিনিটে এনটিভিতে প্রচারিত হবে ধারাবাহিকটির শেষ পর্ব। ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন মুসাফির রনি।
নাটকটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, শহীদুজ্জামান সেলিম, ইন্তেখাব দিনার, শেলী আহসান, নাজনীন চুমকি, সালহা খানম নাদিয়া, ফারজানা আহসান মিহি প্রমুখ।
নির্মাতা মুসাফির রনি বলেন, ‘এটা এমন এক ধারাবাহিক, যার নির্মাণকালে শিল্পীরা আমাকে শতভাগ সহযোগিতা করেছেন। দর্শকের কাছ থেকে আমি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। নাটকটির আজ শেষ পর্ব। নির্মাতা হিসেবে আমার আরও একটা সফল যাত্রা শেষ হলো। আশা করছি নতুন নাটক নিয়ে শিগগিরই দেখা হবে।’
নাটকের অভিনেতা ইন্তেখাব দিনার বলেন, ‘জোনাকির আলো দর্শক পছন্দ করেছেন। আজ শেষপর্ব প্রচার হবে। কিছুটা খারাপ তো লাগছেই। কারণ আমরা একটা পরিবারের মতো হয়েই এতে কাজ করেছিলাম।’
১৫৬তম পর্ব প্রচারের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ‘জোনাকির আলো’। আজ রাত ৯টা ৩০ মিনিটে এনটিভিতে প্রচারিত হবে ধারাবাহিকটির শেষ পর্ব। ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন মুসাফির রনি।
নাটকটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, শহীদুজ্জামান সেলিম, ইন্তেখাব দিনার, শেলী আহসান, নাজনীন চুমকি, সালহা খানম নাদিয়া, ফারজানা আহসান মিহি প্রমুখ।
নির্মাতা মুসাফির রনি বলেন, ‘এটা এমন এক ধারাবাহিক, যার নির্মাণকালে শিল্পীরা আমাকে শতভাগ সহযোগিতা করেছেন। দর্শকের কাছ থেকে আমি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। নাটকটির আজ শেষ পর্ব। নির্মাতা হিসেবে আমার আরও একটা সফল যাত্রা শেষ হলো। আশা করছি নতুন নাটক নিয়ে শিগগিরই দেখা হবে।’
নাটকের অভিনেতা ইন্তেখাব দিনার বলেন, ‘জোনাকির আলো দর্শক পছন্দ করেছেন। আজ শেষপর্ব প্রচার হবে। কিছুটা খারাপ তো লাগছেই। কারণ আমরা একটা পরিবারের মতো হয়েই এতে কাজ করেছিলাম।’
২০২২ সালে টি-সিরিজ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল ‘চালবাজ ইন লন্ডন’ সিনেমার। সে সময় শোনা গিয়েছিল লিড রোলে অভিনয় করবেন শ্রদ্ধা কাপুর। এরপর আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন শোনা যাচ্ছে, শ্রদ্ধা নন, জাহ্নবী থাকবেন চালবাজের রিমেকে।১ ঘণ্টা আগে
আগামী শুক্রবার সারা দেশের প্রক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ইংরেজি সিনেমা ‘ডট’। বড়ুয়া সুনন্দা কাঁকন পরিচালিত সিনেমাটির সংলাপ রচিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। সিনেমাটির প্রযোজক বড়ুয়া মনোজিত ধীমন। গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ইমন বড়ুয়া।২ ঘণ্টা আগে
অনেক স্বপ্ন নিয়ে মিডিয়ায় পথচলা শুরু করেছিলেন রাজ রিপা। তবে সেই স্বপ্ন এখন তাঁর কাছে শুধুই দুঃস্বপ্ন। তাঁর দাবি, সিনেমায় অভিনয় করতে এসে তিনি ভয়াবহভাবে ঠকেছেন। এখন তিনি সব ছেড়ে সিনেমাকে বিদায় বলতে চান। পরিচালক ইফতেখার চৌধুরীর বিরুদ্ধেই যত অভিযোগ রাজ রিপার।৬ ঘণ্টা আগে
১০০ শিল্পীর ৪০০ গান করার পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে এটিএন ফোক ক্লাব নামের অনুষ্ঠান। এরই মধ্যে বেশ কিছু গানের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। কণ্ঠ দিয়েছেন দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীরা। এ আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও উদ্যোগে আছেন সংগীতজ্ঞ মান্নান মোহাম্মদ। সংগীত আয়োজনে থাকছেন মান্নান মোহাম্মদ৬ ঘণ্টা আগে