Ajker Patrika
> বিনোদন
> টেলিভিশন

আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘বেলা ও বিকেল’ নাটকে আবুল হায়াত ও দিলারা জামান। ছবি: সংগৃহীত
‘বেলা ও বিকেল’ নাটকে আবুল হায়াত ও দিলারা জামান। ছবি: সংগৃহীত

আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’। এতে তাঁরা দুজন অভিনয় করেছেন নামভূমিকায়। আবুল হায়াত অভিনয় করেছেন বিকেল চরিত্রে এবং দিলারা জামান বেলার ভূমিকায়। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন শরীফুল ইসলাম শামীম। আরও অভিনয় করেছেন নাবিলা বিনতে ইসলাম, গোলাম কিবরিয়া তানভীর প্রমুখ।

আবুল হায়াত বলেন, ‘বেলা ও বিকেলের গল্প নিয়েই নাটকটি নির্মিত হয়েছে। দিলারা ভাবির সঙ্গে বহু নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করেছি। তবে নাটকের নামভূমিকায় এর আগে সম্ভবত আমরা একসঙ্গে কাজ করিনি; যে কারণে এই নাটকে কাজ করতেও বেশ ভালো লেগেছে। পরিচালক শামীম চেষ্টা করেছে নাটকটি যত্ন নিয়ে নির্মাণ করতে। আশা করছি প্রচারে এলে সবার ভালো লাগবে।’

দিলারা জামান বলেন, ‘গল্পটা খুব সুন্দর। এখন বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। এতটুকু বলতে পারি, এই সময়ে এসে শামীমের এই ধরনের গল্প নিয়ে নাটক নির্মাণ একটা চ্যালেঞ্জই বলা চলে। কারণ, চরিত্রনির্ভর গল্প আমাদের এখানে হয় না বললেই চলে। এমন সুন্দর একটি কাজের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ শামীমকে।’

পরিচালক শরীফুল ইসলাম শামীম জানান, শিগগির বেলা ও বিকেল নাটকটি এনিগমা টিভিতে প্রচার হবে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআবুল হায়াতআজকের বিনোদননাটকটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

মোবাইলে সর্বত্র ইন্টারনেট সংযোগ দেবে স্টারলিংকের ডাইরেক্ট-টু-সেল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

সম্পর্কিত

দুই ব্যান্ড তারকার লেখা গল্পে রাফীর ভৌতিক সিনেমা

দুই ব্যান্ড তারকার লেখা গল্পে রাফীর ভৌতিক সিনেমা

আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’

আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’

মা মিথিলার সঙ্গে বিজ্ঞাপনে আইরা

মা মিথিলার সঙ্গে বিজ্ঞাপনে আইরা

সেলিম আল দীনের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা থিয়েটারের উৎসব

সেলিম আল দীনের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা থিয়েটারের উৎসব