ব্যাচেলর পয়েন্টের নতুন চমক স্পর্শিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অসুস্থতার কারণে শুটিং থেকে দূরে ছিলেন অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া। সম্প্রতি সুস্থ হয়ে একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু করেছেন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নিষেধ থাকায় এখনই সিরিজটি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চান না তিনি। এর মাঝেই পাওয়া গেল স্পর্শিয়ার নতুন আরেক কাজের খবর। কাজল আরেফিন অমি পরিচালিত সিরিয়াল ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন-৫’-এ যুক্ত হলেন তিনি।
কয়েক দিন আগে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে সিরিয়ালটিতে নতুন চরিত্র যুক্ত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নির্মাতা অমি। গতকাল সন্ধ্যায় স্পর্শিয়ার ক্যারেক্টার লুকের পোস্টার শেয়ার করে অমি জানান, ব্যাচেলর পয়েন্টের নতুন চমক স্পর্শিয়া।
ব্যাচেলর পয়েন্টে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে স্পর্শিয়া বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে সিরিয়াস জনরায় কাজ বেশি করা হচ্ছিল। চাইছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে ফান-কমেডি বা কালারফুল কিছু করতে, যাতে আরও বেশি দর্শকের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। ব্যাচেলর পয়েন্ট টিম থেকে যখন কল এল, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলে দিই। এর আগে অমি ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করা হয়নি। আশা করছি, আমাদের এই কোলাবরেশন দর্শকদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেবে।’
কাজল আরেফিন অমি বলেন, ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট সিরিয়ালে পুরুষ চরিত্রগুলোই বেশি দেখা যায়। সেই তুলনায় নারী চরিত্র কম। গল্পের প্রয়োজনে আমার মনে হয়েছে সিজন ফাইভে আরও নতুন চরিত্র দরকার, তাই স্পর্শিয়াকে যুক্ত করা হয়েছে। স্পর্শিয়ার সঙ্গে কারও পেয়ার হয় কি না বা তাঁর চরিত্র কতটা আনন্দিত করবে, সেটা সিজন ফাইভের নেক্সট এপিসোডগুলো দেখলে দর্শক বুঝতে পারবেন।’
গত কোরবানির ঈদে শুরু হয়েছে ব্যাচেলর পয়েন্ট ৫-এর প্রচার। নতুন সিজনে পাঁচ বছর পর ব্যাচেলর পয়েন্টে ফিরেছেন তৌসিফ মাহবুব। সিরিয়ালটির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলম, মিশু সাব্বির, শামীমা নাজনীন, এরফান মৃধা শিবলু, সাইদুর রহমান পাভেল, আবদুল্লাহ রানা, মনিরা মিঠু প্রমুখ। গতকাল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পেয়েছে ব্যাচেলর পয়েন্টের নতুন আটটি পর্ব। বঙ্গের পাশাপাশি চ্যানেল আই ও বুম ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলেও দেখা যাচ্ছে ব্যাচেলর পয়েন্টের নতুন পর্বগুলো।
অসুস্থতার কারণে শুটিং থেকে দূরে ছিলেন অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া। সম্প্রতি সুস্থ হয়ে একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু করেছেন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নিষেধ থাকায় এখনই সিরিজটি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চান না তিনি। এর মাঝেই পাওয়া গেল স্পর্শিয়ার নতুন আরেক কাজের খবর। কাজল আরেফিন অমি পরিচালিত সিরিয়াল ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন-৫’-এ যুক্ত হলেন তিনি।
কয়েক দিন আগে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে সিরিয়ালটিতে নতুন চরিত্র যুক্ত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নির্মাতা অমি। গতকাল সন্ধ্যায় স্পর্শিয়ার ক্যারেক্টার লুকের পোস্টার শেয়ার করে অমি জানান, ব্যাচেলর পয়েন্টের নতুন চমক স্পর্শিয়া।
ব্যাচেলর পয়েন্টে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে স্পর্শিয়া বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে সিরিয়াস জনরায় কাজ বেশি করা হচ্ছিল। চাইছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে ফান-কমেডি বা কালারফুল কিছু করতে, যাতে আরও বেশি দর্শকের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। ব্যাচেলর পয়েন্ট টিম থেকে যখন কল এল, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলে দিই। এর আগে অমি ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করা হয়নি। আশা করছি, আমাদের এই কোলাবরেশন দর্শকদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেবে।’
কাজল আরেফিন অমি বলেন, ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট সিরিয়ালে পুরুষ চরিত্রগুলোই বেশি দেখা যায়। সেই তুলনায় নারী চরিত্র কম। গল্পের প্রয়োজনে আমার মনে হয়েছে সিজন ফাইভে আরও নতুন চরিত্র দরকার, তাই স্পর্শিয়াকে যুক্ত করা হয়েছে। স্পর্শিয়ার সঙ্গে কারও পেয়ার হয় কি না বা তাঁর চরিত্র কতটা আনন্দিত করবে, সেটা সিজন ফাইভের নেক্সট এপিসোডগুলো দেখলে দর্শক বুঝতে পারবেন।’
গত কোরবানির ঈদে শুরু হয়েছে ব্যাচেলর পয়েন্ট ৫-এর প্রচার। নতুন সিজনে পাঁচ বছর পর ব্যাচেলর পয়েন্টে ফিরেছেন তৌসিফ মাহবুব। সিরিয়ালটির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলম, মিশু সাব্বির, শামীমা নাজনীন, এরফান মৃধা শিবলু, সাইদুর রহমান পাভেল, আবদুল্লাহ রানা, মনিরা মিঠু প্রমুখ। গতকাল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পেয়েছে ব্যাচেলর পয়েন্টের নতুন আটটি পর্ব। বঙ্গের পাশাপাশি চ্যানেল আই ও বুম ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলেও দেখা যাচ্ছে ব্যাচেলর পয়েন্টের নতুন পর্বগুলো।
আজ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে নতুন দুই সিনেমা। একটি রাকিবুল আলম রাকিবের ‘গোঁয়ার’, অন্যটি হলিউডের ‘দ্য রানিং ম্যান’। এ ছাড়া গত সপ্তাহে খুলনা শহরে মুক্তি পাওয়া ‘দেলুপি’ এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে।২ ঘণ্টা আগে
ছয় বছর পর ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো ভারতীয় সিনেমায় যুক্ত হলেন তিনি। এস এস রাজামৌলির ‘গ্লোবট্রটার’-এ মন্দাকিনী চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা। এতে একেবারে দেশি লুকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে দেশি গার্লের। হলুদ শাড়ি পরে পিস্তল হাতে অ্যাকশন লুকে তাক লাগিয়ে দিলেন প্রিয়াঙ্কা।২ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।২ ঘণ্টা আগে
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির১ দিন আগে
বিনোদন ডেস্ক
খুলনার পর সারা দেশে দেলুপি
গত সপ্তাহে খুলনা শহরে মুক্তি পেয়েছিল মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম পরিচালিত ‘দেলুপি’। এবার সারা দেশের দর্শকের দেখার পালা। খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের মানুষের জীবনের গল্প, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে দেলুপি। যেখানে রাজনীতি আছে, ভালোবাসা আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রাম আছে; আরও আছে জীবন বদলানোর গল্প। সিনেমায় অভিনয় করেছেন স্থানীয়রা। নির্মাতা তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘দেলুপির গল্প শুধু একটি অঞ্চলের নয়, বরং দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের গল্প। সিনেমার শুটিং থেকে শুরু করে অভিনয়শিল্পী—সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় পরিবেশ ও মানুষদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গল্পেই লুকিয়ে আছে সিনেমার শক্তি।’
গোঁয়ার
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘গোঁয়ার’। রাকিবুল আলম রাকিবের পরিচালনায় এতে কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাসেল মিয়া ও ফাল্গুনী রহমান জলি। এই সিনেমা দিয়ে অর্ধযুগের বেশি সময় বিরতির পর শুটিংয়ে ফিরেছেন জলি। বিরতির সময়টাতে বিয়ে, সংসার আর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এই নায়িকা। তবে এই ফেরাটাও স্থায়ী হচ্ছে না তাঁর। সম্প্রতি পরিবারের কয়েকজন সদস্যের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। আপাতত আর অভিনয় করবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই চুক্তিবদ্ধ হওয়া দুটি নতুন সিনেমাও ফিরিয়ে দিয়েছেন জলি।
দ্য রানিং ম্যান
১৯৮২ সালে প্রকাশিত স্টিফেন কিংয়ের ‘ডিস্টোপিয়ান’ উপন্যাসের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র রূপান্তর ‘দ্য রানিং ম্যান’। সিনেমার গল্প বেন রিচার্ড নামের এক মধ্যবয়সী মানুষকে ঘিরে। চাকরি হারিয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অর্থাভাবে ভুগছে সে। একসময় মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে দিশেহারা হয়ে পড়ে। টাকার জন্য নাম লেখায় দ্য রানিং নামের এক ভয়ংকর গেম শোতে। এই গেমের নিয়ম হলো ৩০ দিন ঘাতক শিকারিদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। শোতে অংশ নেওয়া কোনো মানুষ এখনো জীবিত ফিরতে পারেনি। বেন রিচার্ড কি পারবে ৩০ দিন টিকে থাকতে। বেন রিচার্ড চরিত্রে আছেন গ্লেন পাওয়েল। আরও আছেন জোশ ব্রোলিন, কোলম্যান ডোমিঙ্গো, লি পিস প্রমুখ। সিনেমার পরিচালক এজার রাইট। সারা বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে আজ সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।
খুলনার পর সারা দেশে দেলুপি
গত সপ্তাহে খুলনা শহরে মুক্তি পেয়েছিল মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম পরিচালিত ‘দেলুপি’। এবার সারা দেশের দর্শকের দেখার পালা। খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের মানুষের জীবনের গল্প, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে দেলুপি। যেখানে রাজনীতি আছে, ভালোবাসা আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রাম আছে; আরও আছে জীবন বদলানোর গল্প। সিনেমায় অভিনয় করেছেন স্থানীয়রা। নির্মাতা তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘দেলুপির গল্প শুধু একটি অঞ্চলের নয়, বরং দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের গল্প। সিনেমার শুটিং থেকে শুরু করে অভিনয়শিল্পী—সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় পরিবেশ ও মানুষদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গল্পেই লুকিয়ে আছে সিনেমার শক্তি।’
গোঁয়ার
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘গোঁয়ার’। রাকিবুল আলম রাকিবের পরিচালনায় এতে কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাসেল মিয়া ও ফাল্গুনী রহমান জলি। এই সিনেমা দিয়ে অর্ধযুগের বেশি সময় বিরতির পর শুটিংয়ে ফিরেছেন জলি। বিরতির সময়টাতে বিয়ে, সংসার আর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এই নায়িকা। তবে এই ফেরাটাও স্থায়ী হচ্ছে না তাঁর। সম্প্রতি পরিবারের কয়েকজন সদস্যের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। আপাতত আর অভিনয় করবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই চুক্তিবদ্ধ হওয়া দুটি নতুন সিনেমাও ফিরিয়ে দিয়েছেন জলি।
দ্য রানিং ম্যান
১৯৮২ সালে প্রকাশিত স্টিফেন কিংয়ের ‘ডিস্টোপিয়ান’ উপন্যাসের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র রূপান্তর ‘দ্য রানিং ম্যান’। সিনেমার গল্প বেন রিচার্ড নামের এক মধ্যবয়সী মানুষকে ঘিরে। চাকরি হারিয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অর্থাভাবে ভুগছে সে। একসময় মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে দিশেহারা হয়ে পড়ে। টাকার জন্য নাম লেখায় দ্য রানিং নামের এক ভয়ংকর গেম শোতে। এই গেমের নিয়ম হলো ৩০ দিন ঘাতক শিকারিদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। শোতে অংশ নেওয়া কোনো মানুষ এখনো জীবিত ফিরতে পারেনি। বেন রিচার্ড কি পারবে ৩০ দিন টিকে থাকতে। বেন রিচার্ড চরিত্রে আছেন গ্লেন পাওয়েল। আরও আছেন জোশ ব্রোলিন, কোলম্যান ডোমিঙ্গো, লি পিস প্রমুখ। সিনেমার পরিচালক এজার রাইট। সারা বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে আজ সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।
অসুস্থতার কারণে শুটিং থেকে দূরে ছিলেন অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া। সম্প্রতি সুস্থ হয়ে একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু করেছেন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নিষেধ থাকায় এখনই সিরিজটি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চান না তিনি। এর মাঝেই পাওয়া গেল স্পর্শিয়ার নতুন আরেক কাজের খবর।২ ঘণ্টা আগে
ছয় বছর পর ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো ভারতীয় সিনেমায় যুক্ত হলেন তিনি। এস এস রাজামৌলির ‘গ্লোবট্রটার’-এ মন্দাকিনী চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা। এতে একেবারে দেশি লুকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে দেশি গার্লের। হলুদ শাড়ি পরে পিস্তল হাতে অ্যাকশন লুকে তাক লাগিয়ে দিলেন প্রিয়াঙ্কা।২ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।২ ঘণ্টা আগে
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির১ দিন আগে
বিনোদন ডেস্ক
ছয় বছর পর ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো ভারতীয় সিনেমায় যুক্ত হলেন তিনি। এস এস রাজামৌলির ‘গ্লোবট্রটার’-এ মন্দাকিনী চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা। এতে একেবারে দেশি লুকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে দেশি গার্লের। হলুদ শাড়ি পরে পিস্তল হাতে অ্যাকশন লুকে তাক লাগিয়ে দিলেন প্রিয়াঙ্কা।
রাজামৌলির গ্লোবট্রটার সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিন ইন্ডাস্ট্রির তিন তারকা। তেলুগু সুপারস্টার মহেশ বাবু, মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির পৃথ্বীরাজ সুকুমারন ও বলিউডের প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে রাজামৌলির এই মেগা প্রজেক্ট। এরই মধ্যে হায়দরাবাদে শুরু হয়ে গেছে শুটিং। কয়েক দিন আগে নেতিবাচক চরিত্রে পৃথ্বীরাজের লুক প্রকাশ করেছিলেন নির্মাতা। বুধবার রাতে এসেছে প্রিয়াঙ্কার লুক। তবে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ফার্স্ট লুকে যতটা দেখা যাচ্ছে, চরিত্রটি তার চেয়েও বেশি জমকালো।
ইদানীং হলিউডই প্রিয়াঙ্কার স্থায়ী ঠিকানা। ‘দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক’ সিনেমার পর একের পর এক হলিউডের সিনেমায় অভিনয় করেছেন। সুযোগ খুঁজছিলেন বলিউডে ফেরার। ফারহান আখতারের ‘জি লে জারা’ দিয়ে ফেরার কথা ছিল। তবে নানা কারণে এ সিনেমার শিডিউল বারবার পিছিয়েছে। অবশেষে রাজামৌলির নতুন সিনেমা দিয়ে একেবারে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর।
গ্লোবট্রটার সিনেমাকে নিজের জন্য বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন প্রিয়াঙ্কা। তিনি বলেন, ‘ভারতীয় সিনেমায় নতুন যুগের সূচনা করবে সিনেমাটি। আমি খুবই খুশি যে এমন অসাধারণ একটি কাজ দিয়ে ভারতীয় সিনেমায় আমার প্রত্যাবর্তন হচ্ছে।’ প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, গ্লোবট্রটার যেহেতু তেলুগু ভাষার সিনেমা, তাই এতে কাজ করার জন্য তেলুগু ভাষাও শিখেছেন তিনি।
রাজামৌলির এ সিনেমার নাম শেষ পর্যন্ত গ্লোবট্রটার থাকবে কি না, সেটা জানা যাবে আগামীকাল। হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে গ্লোবট্রটার ইভেন্ট। ৫০ হাজারের বেশি দর্শক এতে উপস্থিত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে জিওহটস্টারে। এদিন ঘোষণা করা হবে সিনেমার নাম। প্রকাশ করা হবে মূল চরিত্রে মহেশ বাবুর লুক। ১৩০ বাই ১০০ ফুটের বিশাল স্ক্রিনে দেখানো হবে টিজার।
ছয় বছর পর ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো ভারতীয় সিনেমায় যুক্ত হলেন তিনি। এস এস রাজামৌলির ‘গ্লোবট্রটার’-এ মন্দাকিনী চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা। এতে একেবারে দেশি লুকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে দেশি গার্লের। হলুদ শাড়ি পরে পিস্তল হাতে অ্যাকশন লুকে তাক লাগিয়ে দিলেন প্রিয়াঙ্কা।
রাজামৌলির গ্লোবট্রটার সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিন ইন্ডাস্ট্রির তিন তারকা। তেলুগু সুপারস্টার মহেশ বাবু, মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির পৃথ্বীরাজ সুকুমারন ও বলিউডের প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে রাজামৌলির এই মেগা প্রজেক্ট। এরই মধ্যে হায়দরাবাদে শুরু হয়ে গেছে শুটিং। কয়েক দিন আগে নেতিবাচক চরিত্রে পৃথ্বীরাজের লুক প্রকাশ করেছিলেন নির্মাতা। বুধবার রাতে এসেছে প্রিয়াঙ্কার লুক। তবে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ফার্স্ট লুকে যতটা দেখা যাচ্ছে, চরিত্রটি তার চেয়েও বেশি জমকালো।
ইদানীং হলিউডই প্রিয়াঙ্কার স্থায়ী ঠিকানা। ‘দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক’ সিনেমার পর একের পর এক হলিউডের সিনেমায় অভিনয় করেছেন। সুযোগ খুঁজছিলেন বলিউডে ফেরার। ফারহান আখতারের ‘জি লে জারা’ দিয়ে ফেরার কথা ছিল। তবে নানা কারণে এ সিনেমার শিডিউল বারবার পিছিয়েছে। অবশেষে রাজামৌলির নতুন সিনেমা দিয়ে একেবারে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর।
গ্লোবট্রটার সিনেমাকে নিজের জন্য বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন প্রিয়াঙ্কা। তিনি বলেন, ‘ভারতীয় সিনেমায় নতুন যুগের সূচনা করবে সিনেমাটি। আমি খুবই খুশি যে এমন অসাধারণ একটি কাজ দিয়ে ভারতীয় সিনেমায় আমার প্রত্যাবর্তন হচ্ছে।’ প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, গ্লোবট্রটার যেহেতু তেলুগু ভাষার সিনেমা, তাই এতে কাজ করার জন্য তেলুগু ভাষাও শিখেছেন তিনি।
রাজামৌলির এ সিনেমার নাম শেষ পর্যন্ত গ্লোবট্রটার থাকবে কি না, সেটা জানা যাবে আগামীকাল। হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে গ্লোবট্রটার ইভেন্ট। ৫০ হাজারের বেশি দর্শক এতে উপস্থিত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে জিওহটস্টারে। এদিন ঘোষণা করা হবে সিনেমার নাম। প্রকাশ করা হবে মূল চরিত্রে মহেশ বাবুর লুক। ১৩০ বাই ১০০ ফুটের বিশাল স্ক্রিনে দেখানো হবে টিজার।
অসুস্থতার কারণে শুটিং থেকে দূরে ছিলেন অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া। সম্প্রতি সুস্থ হয়ে একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু করেছেন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নিষেধ থাকায় এখনই সিরিজটি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চান না তিনি। এর মাঝেই পাওয়া গেল স্পর্শিয়ার নতুন আরেক কাজের খবর।২ ঘণ্টা আগে
আজ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে নতুন দুই সিনেমা। একটি রাকিবুল আলম রাকিবের ‘গোঁয়ার’, অন্যটি হলিউডের ‘দ্য রানিং ম্যান’। এ ছাড়া গত সপ্তাহে খুলনা শহরে মুক্তি পাওয়া ‘দেলুপি’ এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে।২ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।২ ঘণ্টা আগে
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির১ দিন আগে
এ সপ্তাহের ওটিটি
বিনোদন ডেস্ক
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
অভিনয়: স্কারলেট জোহানসন, মাহেরশালা আলী, জোনাথন বেইলি
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
অভিনয়: স্কারলেট জোহানসন, মাহেরশালা আলী, জোনাথন বেইলি
অসুস্থতার কারণে শুটিং থেকে দূরে ছিলেন অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া। সম্প্রতি সুস্থ হয়ে একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু করেছেন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নিষেধ থাকায় এখনই সিরিজটি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চান না তিনি। এর মাঝেই পাওয়া গেল স্পর্শিয়ার নতুন আরেক কাজের খবর।২ ঘণ্টা আগে
আজ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে নতুন দুই সিনেমা। একটি রাকিবুল আলম রাকিবের ‘গোঁয়ার’, অন্যটি হলিউডের ‘দ্য রানিং ম্যান’। এ ছাড়া গত সপ্তাহে খুলনা শহরে মুক্তি পাওয়া ‘দেলুপি’ এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে।২ ঘণ্টা আগে
ছয় বছর পর ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো ভারতীয় সিনেমায় যুক্ত হলেন তিনি। এস এস রাজামৌলির ‘গ্লোবট্রটার’-এ মন্দাকিনী চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা। এতে একেবারে দেশি লুকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে দেশি গার্লের। হলুদ শাড়ি পরে পিস্তল হাতে অ্যাকশন লুকে তাক লাগিয়ে দিলেন প্রিয়াঙ্কা।২ ঘণ্টা আগে
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির১ দিন আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির ঈদের সিনেমার খবর।
সাম্প্রতিক সময়ে শাকিব খানকে দেখা গেছে অ্যাকশন সিনেমায়। ‘তুফান’, ‘বরবাদ’, ‘তাণ্ডব’-এ ধুন্ধুমার অ্যাকশনে মুগ্ধ করেছেন তিনি। প্রিন্স সিনেমাটিও নির্মিত হবে একই ঘরানায়। কয়েক দিন আগে এক অনুষ্ঠানে শাকিব জানিয়েছিলেন, রোমান্টিক গল্পে ফিরবেন তিনি। সত্যি হচ্ছে তাঁর কথা। শাকিবের নতুন সিনেমাটি তৈরি হবে রোমান্টিক গল্পে। বানাবেন আজমান রুশো। এটি রুশোর প্রথম সিনেমা। এর আগে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন বানিয়ে হাত পাকিয়েছেন এই নির্মাতা। এবার বড় পর্দায় নিজেকে প্রমাণের পালা তাঁর।
জানা গেছে, একজন রকস্টারের জীবনের উত্থান-পতনের গল্প নিয়ে তৈরি হবে নতুন সিনেমাটি। যেখানে থাকবে ভালোবাসার অন্য এক অধ্যায়। তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি সিনেমার নাম। সিনেমাটি নির্মিত হবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ব্যানারে।
নতুন এই সিনেমা নিয়ে জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল নির্মাতা আজমান রুশোর সঙ্গে। তিনি এ বিষয়ে এখনই কোনো তথ্য দিতে চাননি। তবে সিনেমাটি নির্মাণের কথাও অস্বীকার করেননি।
জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে নতুন এই সিনেমার শুটিং শুরু হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। দেশে ও দেশের বাইরে একটানা শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হবে কাজ। শুটিং শুরুর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমা ও অভিনয়শিল্পীদের নাম ঘোষণা করা হবে।
শাকিব এখন ব্যস্ত ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিংয়ে। এটি বানাচ্ছেন সাকিব ফাহাদ। এই নির্মাতারও এটি প্রথম সিনেমা। দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে সোলজার সিনেমার কাহিনি। বাস্তবতা, সংগ্রাম আর আশাবাদের গল্প বলবে সোলজার। এতে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করছেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। আরও আছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ প্রমুখ।
সোলজারের শুটিং শেষ করে শাকিব শুরু করবেন প্রিন্স সিনেমার শুটিং। এ সিনেমায় শাকিবকে দেখা যাবে নব্বইয়ের দশকের এক গ্যাংস্টারের চরিত্রে। আগামী মাসে শুরু হবে শুটিং। এরপর শাকিব শুরু করবেন আজমান রুশোর সিনেমার কাজ।
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির ঈদের সিনেমার খবর।
সাম্প্রতিক সময়ে শাকিব খানকে দেখা গেছে অ্যাকশন সিনেমায়। ‘তুফান’, ‘বরবাদ’, ‘তাণ্ডব’-এ ধুন্ধুমার অ্যাকশনে মুগ্ধ করেছেন তিনি। প্রিন্স সিনেমাটিও নির্মিত হবে একই ঘরানায়। কয়েক দিন আগে এক অনুষ্ঠানে শাকিব জানিয়েছিলেন, রোমান্টিক গল্পে ফিরবেন তিনি। সত্যি হচ্ছে তাঁর কথা। শাকিবের নতুন সিনেমাটি তৈরি হবে রোমান্টিক গল্পে। বানাবেন আজমান রুশো। এটি রুশোর প্রথম সিনেমা। এর আগে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন বানিয়ে হাত পাকিয়েছেন এই নির্মাতা। এবার বড় পর্দায় নিজেকে প্রমাণের পালা তাঁর।
জানা গেছে, একজন রকস্টারের জীবনের উত্থান-পতনের গল্প নিয়ে তৈরি হবে নতুন সিনেমাটি। যেখানে থাকবে ভালোবাসার অন্য এক অধ্যায়। তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি সিনেমার নাম। সিনেমাটি নির্মিত হবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ব্যানারে।
নতুন এই সিনেমা নিয়ে জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল নির্মাতা আজমান রুশোর সঙ্গে। তিনি এ বিষয়ে এখনই কোনো তথ্য দিতে চাননি। তবে সিনেমাটি নির্মাণের কথাও অস্বীকার করেননি।
জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে নতুন এই সিনেমার শুটিং শুরু হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। দেশে ও দেশের বাইরে একটানা শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হবে কাজ। শুটিং শুরুর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমা ও অভিনয়শিল্পীদের নাম ঘোষণা করা হবে।
শাকিব এখন ব্যস্ত ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিংয়ে। এটি বানাচ্ছেন সাকিব ফাহাদ। এই নির্মাতারও এটি প্রথম সিনেমা। দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে সোলজার সিনেমার কাহিনি। বাস্তবতা, সংগ্রাম আর আশাবাদের গল্প বলবে সোলজার। এতে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করছেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। আরও আছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ প্রমুখ।
সোলজারের শুটিং শেষ করে শাকিব শুরু করবেন প্রিন্স সিনেমার শুটিং। এ সিনেমায় শাকিবকে দেখা যাবে নব্বইয়ের দশকের এক গ্যাংস্টারের চরিত্রে। আগামী মাসে শুরু হবে শুটিং। এরপর শাকিব শুরু করবেন আজমান রুশোর সিনেমার কাজ।
অসুস্থতার কারণে শুটিং থেকে দূরে ছিলেন অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া। সম্প্রতি সুস্থ হয়ে একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু করেছেন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নিষেধ থাকায় এখনই সিরিজটি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চান না তিনি। এর মাঝেই পাওয়া গেল স্পর্শিয়ার নতুন আরেক কাজের খবর।২ ঘণ্টা আগে
আজ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে নতুন দুই সিনেমা। একটি রাকিবুল আলম রাকিবের ‘গোঁয়ার’, অন্যটি হলিউডের ‘দ্য রানিং ম্যান’। এ ছাড়া গত সপ্তাহে খুলনা শহরে মুক্তি পাওয়া ‘দেলুপি’ এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে।২ ঘণ্টা আগে
ছয় বছর পর ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো ভারতীয় সিনেমায় যুক্ত হলেন তিনি। এস এস রাজামৌলির ‘গ্লোবট্রটার’-এ মন্দাকিনী চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা। এতে একেবারে দেশি লুকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে দেশি গার্লের। হলুদ শাড়ি পরে পিস্তল হাতে অ্যাকশন লুকে তাক লাগিয়ে দিলেন প্রিয়াঙ্কা।২ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।২ ঘণ্টা আগে