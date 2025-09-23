প্রথমবার ধারাবাহিক নাটকে সুনেরাহ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মডেলিংয়ে ক্যারিয়ার শুরু সুনেরাহ বিনতে কামালের। ২০১৯ সালে তানিম রহমান অংশুর ‘ন ডরাই’ দিয়ে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু তাঁর। অভিষেকে বাজিমাত করেছেন, পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। টিভিতে তাঁর প্রথম নাটক ‘শূন্য থেকে শুরু’। ২০২২ সালের নাটকটিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন তাহসানের সঙ্গে। গত বছর রাগীব রায়হানের পরিচালনায় আবার নাটকে ফেরেন সুনেরাহ। ‘দাবাঘর’ নামের নাটকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইরফান সাজ্জাদ। এর পর থেকে ছোট পর্দায় নিয়মিত অভিনয় করছেন তিনি। প্রতি মাসে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাচ্ছে সুনেরাহ অভিনীত নাটক।
এবার প্রথমবারের মতো ধারাবাহিক নাটকে যুক্ত হলেন সুনেরাহ। মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের ফ্যামিলি সিরিয়াল ‘এটা আমাদের গল্প’-তে অভিনয় করবেন তিনি। গত রোববার ধারাবাহিকে সুনেরাহর লুক শেয়ার করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিকে সুনেরাহ অভিনয় করবেন সায়রা চরিত্রে। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘একটি পারিবারিক সিরিজ। পরিবারে শুরু, পরিবারেই শেষ।’
জানা গেছে, পারিবারিক গল্পে লেখা নাটকটি নির্মাণ করছেন মোস্তফা কামাল রাজ। এর আগে তিনি বানিয়েছেন ‘ফ্যামিলি ক্রাইসিস’, ‘ফ্যামিলি ক্রাইসিস রিলোডেড’, ‘গ্র্যাজুয়েট’, ‘মাইক’-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক। গত রোজার ঈদে প্রশংসিত হয়েছিল রাজের নাটক ‘এটা তোমাদের গল্প’। ওই সময়ে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পারিবারিক গল্পের একটি ধারাবাহিক নির্মাণের। সুনেরাহর ক্যারেক্টার লুক প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন নির্মাতা। এই ধারাবাহিকে আরও অভিনয় করবেন খায়লুল বাশার। ধারাবাহিকভাবে অন্য অভিনয়শিল্পীদের নাম প্রকাশ করা হবে।
নাটকে নিয়মিত হওয়ার পাশাপাশি সিনেমায়ও কাজ করছেন সুনেরাহ। এ বছর রোজার ঈদে তাঁকে দেখা গেছে ‘দাগি’ সিনেমায়। শিহাব শাহীনের পরিচালনায় এতে আফরান নিশোর সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। সর্বশেষ গত কোরবানির ঈদে মুক্তি পাওয়া তানিম নূরের ‘উৎসব’ সিনেমায় অতিথি চরিত্রে ছিলেন সুনেরাহ। স্ক্রিন উপস্থিতি কম হলেও দুটি সিনেমায় প্রশংসিত হয়েছে সুনেরাহর অভিনয়।
